Football Talk Buitenland: Sjoemelde ook Marcelo met belastingen - verhaal van Shakespeare bij Leicester is voorbij 15u37 0 EPA Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Leicester City zet Craig Shakespeare aan de deur

Craig Shakespeare is dinsdag aan de deur gezet als hoofdcoach van Leicester City. Dat melden verschillende media, waaronder BBC en Sky. Hij nam in februari het roer over van kampioenenmaker Claudio Ranieri.



Shakespeare begon na het ontslag van Ranieri aan een tijdelijke opdracht, na acht jaar als assistent bij de 'Foxes'. Omdat hij de club alsnog naar een twaalfde plaats loodste en het ook in de Champions League goed deed, volgde in juni een contract voor drie jaar. Drie jaar werden uiteindelijk vier maanden. Leicester kon al zes wedstrijden op rij niet winnen en is achttiende met 6 op 24.

Spaans gerecht verdenkt Marcelo (Real Madrid) van fiscale fraude

De Braziliaanse topverdediger Marcelo heeft mogelijk belastingfraude gepleegd. Het Spaanse parket vermoedt alvast dat de linkerflankverdediger van Real Madrid geknoeid heeft met inkomsten uit portretrechten. Volgens een woordvoerder van het gerecht zou Marcelo in 2013 via een vennootschap in Uruguay inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven. Daarbij zou de Spaanse schatkist zo'n half miljoen euro hebben misgelopen. Een onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.



Marcelo is niet de eerste topvoetballer die in Spanje aan belastingontduiking wordt gelinkt. Onder meer Barcelona-vedetten Lionel Messi en Javier Mascherano erkenden al schuld en betaalden een boete.



De zaak tegen Cristiano Ronaldo, de Portugese ster van Real, loopt nog. CR7 zou voor 14,7 miljoen euro hebben gefraudeerd. Ook zijn machtige manager Jorge Mendes wordt door de belastingdiensten geviseerd.

EPA

Senna Miangue krijgt nieuwe trainer bij Cagliari

Cagliari heeft vandaag zijn trainer Massimo Rastelli bedankt voor bewezen diensten. De ploeg van linksachter Senna Miangue staat na acht speeldagen op de veertiende plaats in de Serie A. Rastelli (48) coachte Cagliari sinds het begin van het seizoen 2015-2016. Hij voerde de club meteen naar de promotie. Vorig seizoen werd Cagliari elfde in de Serie A.



In de huidige competitie kon de Sardijnse club nog maar twee wedstrijden winnen, tegen Crotone en SPAL, twee concurrenten voor het behoud. Een 2-3 nederlaag tegen Genoa afgelopen zondag werd Rastelli fataal.



Als potentiële vervanger worden de namen van Massimo Oddo en Giuseppe Iachini genoemd.



Senna Miangue (20) speelde dit seizoen nog maar een competitiematch voor Cagliari. In de thuiswedstrijd tegen Chievo (0-2) stond hij vorige maand 90 minuten tussen de lijnen.

Getty Images Massimo Rastelli.

Getty Images

Bondscoach Honduras: "FIFA is onmenselijk"

Jorge Luis Pinto, bondscoach van Honduras, noemt het onmenselijk dat zijn nationale voetbalploeg en Australië elkaar binnen een tijdsbestek van zes dagen twee keer treffen in de barrages om een WK-ticket. Honduras speelt op 9 november eerst voor eigen publiek en gaat op 14 november op bezoek in Sydney. Er zijn geen directe vluchten van Honduras naar Australië. Daarom zal de ploeg van Pinto eerst naar Los Angeles moeten vliegen. "Het is onmenselijk van de FIFA om die duels zo dicht op elkaar te plannen", zegt de Hondurese bondscoach. Pinto ziet het wel als een voordeel dat zijn ploeg eerst voor eigen publiek speelt. "Wij hoeven nu slechts één keer heel lang te reizen voor een wedstrijd. Australië moet eerst naar ons toe en vervolgens weer terug naar huis vliegen voor de return."

AFP