Football Talk buitenland: Seizoen Zinho Vanheusden al voorbij - Mourinho onder de indruk van Lukaku - gewezen Braziliaanse international traint nu in Turkije

Zware knieblessure Vanheusden

Slecht nieuws voor Zinho Vanheusden. Hij heeft de voorste kruisband van e knie gescheurd en wacht een lange revalidatie bij Lieven Maesschalk. Het seizoen van de 18-jarige Belgische verdediger is voorbij. Gisteren moest Vanheusden in de 40e minuut van de wedstrijd in de Youth League tussen zijn club Inter en Dinamo Kiev het veld op een brancard verlaten.



Vanheusden, opgeleid bij Standard alvorens in 2015 naar Inter te trekken, werd door de coach van de 'Nerazzurri', Luciano Spalletti, tijdens de eerste zes competitiematchen van het eerste elftal van Inter telkens geselecteerd. Hij speelde dan wel geen minuut, toch wordt de jonge Limburger samen met Andrea Ranocchia gezien als de eerste oplossing bij het uitvallen van het vaste centrale verdedigingsduo Milan Skriniar-Joao Miranda.

Photo News Vanheusden vorige maand bij de Belgische beloften.

Leonardo nieuwe trainer Turkse club van Boffin en Eto'o

De Braziliaan Leonardo heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de Turkse eersteklasser Antalyaspor. De 48-jarige voormalige international was van juni 2011 tot juli 2013 aan de slag als sportief directeur bij de Franse topclub Paris Saint-Germain, voordien coachte hij AC Milan en Inter. De club uit het Zuid-Turkse toeristenoord Antalya nam vorige week afscheid van coach Riza Calimbay, die de tol betaalde voor een zeer matige competitiestart van de ambitieuze club, die naast landgenoten Ruud Boffin en Danilo ook Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez en William Vainqueur (ex-Standard) in de selectie heeft zitten.

AFP Leonardo hier als trainer van AC Milan in gesprek met David Beckham.

Mourinho onder de indruk van trefzekere Lukaku

Manchester United ondervond gisteravond op de tweede speeldag in groep A van de Champions League weinig moeite met CSKA Moskou en stevende in de Russische hoofdstad op een vlotte 1-4-zege af, onder meer dankzij twee doelpunten van Rode Duivel Romelu Lukaku.



Na zijn transfer van Everton afgelopen zomer trof de 24-jarige Lukaku al tien keer raak in negen officiële wedstrijden voor de Mancunians. "Dat zijn indrukwekkende cijfers", vertelde Manchester-coach José Mourinho na de wedstrijd. "We weten dat hij een uitstekende voetballer is en nu hij in een goed team zit en omringd wordt door kwaliteitsvolle spelers, is het nog makkelijker voor hem. Nu scoort hij belangrijke doelpunten en dat bijna in elke wedstrijd."

EPA

Cruzeiro wint vijfde Braziliaanse Beker

Cruzeiro heeft voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Braziliaanse Beker gewonnen. In de finale haalde het team uit Belo Horizonte het in de strafschoppenreeks met 5-3 van Flamengo, na de reguliere speeltijd stond het nog 0-0 op het scorebord. Voor de bezoekers miste voormalig international Diego een strafschop.



Het Cruzeiro van voormalig Anderlecht-speler Rafael Galhardo is zo komend seizoen ook zeker van een stek in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Estatísticas dos campeões do quinto título da Raposa na Copa do Brasil,https://t.co/bnTB0uhHsS pic.twitter.com/5HY0VN44jp — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 28 september 2017

Time Werner duizelig na stadionlawaai

De Duitse aanvaller Timo Werner (RB Leipzig) werd dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas na 32 minuten vervangen omdat hij last had van duizeligheid. Zijn coach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) wijt de duizeligheid aan het intens lawaai in het stadion. "Timo heeft last van zijn bloedsomloop en ademhalingsproblemen", legde Hasenhüttl uit. "Na onze terugkeer naar Leipzig zal hij een specialist consulteren." Werner vroeg eerst tijdens de partij om oordopjes, om zo zijn oren te beschermen tegen het geluid. Maar even later moest hij het veld toch verlaten. Leipzig verloor de partij in Istanboel uiteindelijk met 2-0.



Medische onderzoeken moeten ook uitzoeken of Werner niet oververmoeid is. De aanvaller is onmisbaar voor Leipzig en speelt daarom altijd voor de vicekampioen van vorig seizoen. Tussendoor speelde hij in september ook nog twee interlands voor Duitsland. "In de eerste helft waren mijn spelers een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas", bevestigde Hasenhüttl. "Maar het is onmogelijk je hierop voor te bereiden. Het lawaai was oorverdovend. We hebben nog een jong team en moeten nog ervaring opdoen. Dit was een goede les voor ons. Ik heb gezien dat ik kon rekenen op de jongens in zo'n omstandigheden."

AFP Timo Werner (l) versus Gary Medel van Besiktas.

Las Palmas heeft nieuwe coach

Pako Ayestaran is de opvolger van de maandag opgestapte Manuel Marquez als hoofdcoach bij de Spaanse eersteklasser Las Palmas. De 54-jarige Bask ondertekende er een contract tot het einde van het seizoen. Tussen maart en september 2016 was Ayestaran bij Valencia aan de slag, voordien werkte hij als assistent onder Rafael Benitez.



Bij Las Palmas gooide Marquez maandag de handdoek in de ring, daags na de 0-2 nederlaag tegen Leganes. Na zes speeldagen staat Las Palmas vijftiende in de Primera Division met zes punten, zondag volgt de lastige verplaatsing naar leider FC Barcelona. De 49-jarige Marquez was pas sinds het begin van het seizoen in functie als hoofdcoach bij Las Palmas. Daarvoor trainde hij de reserven. Marquez is al de derde coach in La Liga die dit seizoen vertrekt bij zijn club. Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villarreal) gingen hem voor.

EPA Ayestaran vorig jaar als coach van Valencia in het Bernabeu.