Football Talk buitenland: Ryan Giggs is de nieuwe bondscoach van Wales - Ousmane Dembélé weer geblesseerd

Buitenlands Voetbal

Dembele opnieuw out

FC Barcelona heeft nog niet veel plezier van Ousmane Dembélé. De aankoop van meer dan 100 miljoen euro is opnieuw geblesseerd geraakt. De Franse vleugelspeler heeft last van zijn linkerhamstring en is ongeveer drie weken uitgeschakeld. Dat meldde de Catalaanse club op zijn website.

De blessure kwam aan het licht na de competitiewedstrijd van zondag tegen Real Sociedad, die Barcelona won met 4-2. Onderzoek heeft uitgewezen dat een spier in zijn bovenbeen is aangetast. Het is niet dezelfde spier in de hamstring die Dembélé de eerste seizoenshelft lang aan de kant hield.

Dembélé (20) kwam in het begin van het seizoen voor ruim 100 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Hij raakte vervolgens na enkele wedstrijden zwaar geblesseerd. Hij maakte pas begin dit jaar weer zijn eerste speelminuten.

Getty Images

Giggs moet Wales naar EK 2020 loodsen

Ryan Giggs is de nieuwe bondscoach van Wales. Dat heeft de voetbalbond van Wales (FAW) vandaag bekendgemaakt. De ex-speler van Manchester United ondertekent een contract voor vier seizoenen.

"Ik ben erg trots dat ik me bondscoach van Wales mag noemen", reageerde Giggs. "Er staan ons verschillende mooie uitdagingen te wachten, zoals de Nations League en de kwalificaties voor het EK 2020." De eerste opdracht voor Giggs is een oefeninterland tegen China, in maart volgend jaar.

Giggs volgt Chris Coleman op, die in november naar Sunderland trok. Onder Coleman verbaasde Wales de wereld door op het EK 2016 in Frankrijk de halve finales te halen. Gareth Bale en co schakelden toen in een voor de Rode Duivels dramatisch verlopen kwartfinale België uit. Coleman kon zijn team nadien niet naar het WK in Rusland leiden.

Giggs speelde zijn hele profcarrière gedurende 24 jaar bij Manchester United en kwam 64 keer uit voor de nationale ploeg. Als enige ster van Wales wist hij zijn land nooit naar een groot toernooi te helpen. In zijn laatste seizoen als profvoetballer (2013-2014) fungeerde Giggs ook als assistent van manager David Moyes. Na diens ontslag in april maakte de Welshman het seizoen af. Hij werkte daarna twee jaar als rechterhand van Louis van Gaal.

photo_news

Meer dan drie miljoen WK-tickets de deur uit

150 dagen voor de start van het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) zijn er reeds meer dan drie miljoen tickets aangevraagd door fans, zo blijkt maandag uit cijfers van de Wereldvoetbalbond FIFA.

In totaal gaat het om 3.141.163 tickets die zijn aangevraagd sinds de verkoopsfase is gestart op 5 december, vlak na de loting. In deze verkoopsfase hebben supporters nog tot 31 januari om hun ticketaanvragen in te dienen. Moest de vraag het aanbod overstijgen, zal er een loting volgen. Ten laatste op 12 maart weten de supporters of ze de door hen gevraagd tickets ook zullen verkrijgen. Momenteel komen de meeste ticketaanvragen uit Rusland, gevolgd door een top tien met daarin Duitsland, Argentinië, Mexico, Brazilië, Peru, Colombia, Verenigde Staten, Spanje, Polen en China.

Vrijdag bleek uit cijfers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de overkoepelende supportersgroep 1895 dat de Belgische fans momenteel nog niet warm lopen voor het WK, in tegenstelling tot de hype van vier jaar geleden met het WK in Brazilië en het EK van 2016 in Frankrijk. In totaal vroegen 1.464 Belgische supporters een ticket aan voor een van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. 215 Belgische fans hebben zich geregistreerd voor een ticket voor de finale, op 15 juli in het Luzhnikistadion in de hoofdstad Moskou.

Voor de openingswedstrijd van de Belgen tegen Panama op maandag 18 juni in het olympisch stadion van Sotsji werden er nog maar 194 tickets aangevraagd door Belgische supporters, in totaal zijn er 2.336 plaatsen beschikbaar. De Belgische fans hebben momenteel dus meer interesse in de finale. Voor België-Tunesië op zaterdag 23 juni in het stadion van Spartak Moskou kwamen er 515 aanvragen binnen. Daar zijn er 2.211 plaatsen beschikbaar. Voor de clash tegen Engeland in de Russische exclave Kaliningrad op donderdag 28 juni op de slotspeeldag van de groepsfase hebben 755 fans tickets aangevraagd. De Baltika Arena in Kaliningrad is kleiner en dus zijn er daar slechts 1.419 plaatsen voor Belgische supporters. In totaal zijn er dus nog ongeveer 4.500 tickets beschikbaar.

Supporters hebben echter nog tijd om tickets te bestellen voor de Belgische vakken. Het eerste deel van de tweede verkoopfase loopt nog tot 31 januari, het tweede deel start op 13 maart en eindigt op 3 april. In de derde verkoopfase kunnen er tickets aangekocht worden van 18 april tot 15 juli, de dag van de finale.