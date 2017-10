Football Talk buitenland: Rusland opent gerenoveerd Luschniki-stadion met oefenmatch tegen Argentinië 12u25 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Het Russische nationale voetbalteam zal het gerenoveerde Luschniki-Stadion in Moskou inhuldigen met een oefenwedstrijd tegen vicewereldkampioen Argentinië. De Argentijnse bond heeft zijn akkoord gegeven voor de partij op 11 november, zo schrijven Russische media vandaag.



Argentinië zal drie dagen later een nieuwe vriendschappelijke interland in Rusland afwerken. Dan kijken Lionel Messi en co Nigeria in de ogen in Krasnodar.



In het vernieuwde stadion vinden zeven WK-matchen plaats, waaronder de openingswedstrijd en de finale. De arena biedt plaats aan 81.000 fans.



Argentinië, in 2014 verliezend finalist tegen Duitsland, kon pas in extremis zijn WK-ticket pakken op de laatste speeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Rusland is als organisator automatisch geplaatst.