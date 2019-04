Football Talk Buitenland. Rugnummer betreurde Malanda voor het eerst opnieuw in gebruik - Geen Belg in PFA Team of the Year Redactie

25 april 2019

17u10 2

Wolfsburg haalt Zwitser die met rugnummer Malanda zal aantreden

VfL Wolfsburg heeft de transfer van verdediger Kevin Mbabu bekendgemaakt. De 24-jarige Zwitser komt volgend seizoen over van de Zwitserse landskampioen Young Boys Bern en tekende een overeenkomst tot medio 2023. Opvallend is dat Mbabu met rugnummer 19 zal spelen, het nummer van de betreurde Junior Malanda.

Mbabu kwam de voorbije drie seizoenen tot 96 officiële duels voor Young Boys. Voordien verdedigde hij ook al de kleuren van Servette Genève, Newcastle United en Rangers. De rechtsachter maakte in september vorig jaar zijn debuut in het nationaal elftal van Zwitserland en kwam sindsdien tot vier interlands. Hij speelde onder meer negentig minuten mee in de 5-2-bolwassing die de Zwitsers in november de Rode Duivels verkochten op de slotspeeldag van de Nations League.

Mbabu wordt bij Wolfsburg de eerste speler sinds het jammerlijke overlijden van Junior Malanda - op 10 januari 2015 - die het rugnummer 19 zal dragen. “Ik ken natuurlijk de betekenis van het nummer 19", legde de verdediger uit bij zijn voorstelling. “Het is voor mij een grote eer met dit nummer te mogen spelen en het betekent een extra stimulans om alles te geven voor de club en voor Malanda.”

Mbabu: "Ich kenne natürlich die Bedeutung der Nummer 19, die Junior Malanda getragen hat. Es ist eine große Ehre für mich, mit dieser Nummer spielen zu dürfen und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ein zusätzlicher Antrieb, alles dafür zu tun, ihr gerecht zu werden." pic.twitter.com/ryAOp8op56 VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) link

Voor het eerst in 10 jaar geen Belg in PFA Team of the Year

Naar jaarlijkse gewoonte heeft PFA (Professional Footballers’ Association) het Premier League elftal van het jaar bekendgemaakt. Opvallend: voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 staat er geen Belg in het team.

Manchester City en Liverpool zijn hofleverancier in het team: zes spelers voetballen voor ‘The Sky Blues’ (Ederson Moraes, Aymeric Laporte, Fernandinho, Bernardo Silva, Raheem Sterling en Kün Aguero) en vier spelers dragen het rode shirt van Liverpool (Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson en Sadio Mané). Vreemde eend in de bijt is Paul Pogba, hij is de enige die niet voor City of Liverpool speelt, de Fransman komt uit voor Manchester United.

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI PFA | Professional Footballers' Association(@ PFA) link

Waarom er geen Belgen in de ploeg staan, is wellicht te wijten aan het blessureleed van de afgelopen maanden: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Vincent Kompany stonden verschillende weken tot zelfs maanden langs de kant.

Eden Hazard bleef wel fit en speelde ook een uitstekend seizoen, maar onze landgenoot stond er vaak alleen voor in een matig voetballend Chelsea. De Londense ploeg is verbaasd over de afwezigheid van het goudhaantje. “Onze nummer 10 maakt een buitengewoon seizoen vol opvallende momenten door”, klinkt het op haar website. “Zijn niet-selectie wordt dan ook veelal beschouwd als een verrassing.”

🤔 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

“Courtois vanavond in doel bij Real”

De doelmannendiscussie bij Real is terug. Thibaut Courtois hervatte maandag de groepstraining en is fit voor de derby tegen Getafe. Tijdens zijn debuutmatch tegen Celta de Vigo koos Zinédine Zidane nog voor concurrent Keylor Navas, nadien stelde het dilemma zich niet meer door de dijblessure bij de Rode Duivel. Nu moet de Franse coach weer de knoop doorhakken. De Spaanse pers pookte de discussie alvast wat op. “Het begin van vijf finales tussen Courtois en Navas”, kondigt huiskrant ‘MARCA’, die onze landgenoot aan de aftrap verwacht, aan. ‘AS’ opende zijn krant zelfs met de keeperskwestie: “Getafe kan een thermometer worden voor volgend seizoen.” Hopen dat Courtois warm staat. (VDVJ)