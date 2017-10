Football Talk buitenland: "René Weiler topkandidaat bij Werder Bremen" - Lewandowski en Iniesta niet in Champions League - Vukomanovic buiten bij Slovan Bratislava De voetbalredactie

11u55 0 photo_news Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Vukomanovic krijgt C4 bij Slovan Bratislava

Ivan Vukomanovic is geen trainer meer van Slovan Bratislava. Het nummer drie in Slovakije kwam het voorbije weekend niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen rode lantaarn Senica, dat tot dan slechts twee punten telde. Een resultaat dat Vukomanovic fataal werd. De 40-jarige Serviër was in ons land in het verleden actief als assistent-coach én hoofdcoach van Standard.

BREAKING! @SKSlovan ontslaat Ivan VUKOMANOVIC na 2-2 gelijkspel tegen rode lantaarn Senica. Keert coach terug naar ons land? @hlnsport (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Photo News Robert Lewandowski.

Lewandowski en Iniesta out

Robert Lewandowski (Bayern) en Andres Iniesta (FC Barcelona) missen dinsdag de vierde speelronde van de Champions League. Beide spelers kampen met dijbeenblessures. Lewandowski stond vorige zaterdag bij de 2-0 zege van Bayern tegen RB Leipzig nog in de basis en vond zelfs nog de weg naar de netten. Maar hij liep ook een lichte spierblessure op in de dij en zal er niet bij zijn op bezoek bij Celtic. Op de vorige speeldag won Bayern in eigen huis makkelijk met 3-0 van de club van Dedryck Boyata. Bij FC Barcelona, dat dinsdag naar Olympiakos trekt, ontbreekt Iniesta, nadat hij er zaterdag ook al niet bij was in de competitiewedstrijd bij Athletic Bilbao (0-2). Verder zijn ook de geschorste Gerard Piqué en de langdurig geblesseerden Ousmane Dembélé, Rafinha, Aleix Vidal en Arda Turan afwezig. Javier Mascherano, zaterdag nog ziek, stapte wel op het vliegtuig naar Griekenland. Ook Rode Duivel Thomas Vermaelen is opnieuw paraat na een lichte heupblessure. Door de afwezigheid van Piqué en de twijfel rond Mascherano is een eerste basisplaats in de Champions League voor Vermaelen mogelijk. Barcelona boekte de vorige speelronde een eenvoudige 3-1 thuiszege tegen Olympiakos.

AFP Alexander Nouri kreeg bij Werder Bremen de bons.

Werder zet coach op de keien

Werder Bremen heeft trainer Alexander Nouri ontslagen. De positie van de 38-jarige Duitser was onhoudbaar geworden na de desastreuze seizoensstart van het seizoen. Werder na tien wedstrijden nog altijd op de eerste zege in de Bundesliga. De kansloze nederlaag (0-3) gisteren voor eigen publiek tegen FC Augsburg bezegelde het lot van de trainer. "Weg met Nouri", riepen de fans. De clubleiding besloot daar vanochtend gehoor aan te geven. Florian Kohfeldt, trainer van de beloften, krijgt voorlopig de leiding over het eerste elftal. Volgens de Duitse krant Bild is René Weiler de topkandidaat om het roer bij Werder over te nemen. De Zwitserse coach zit sinds zijn ontslag bij Anderlecht in september zonder job. Ook Bruno Labbadia, ex-spits van Werder, wordt genoemd.

AFP

Tottenham rekent op Kane tegen Real

Tottenham-coach Mauricio Pochettino verwacht dat hij woensdag in de Champions League tegen Real Madrid weer kan beschikken over Harry Kane. De topschutter van de Spurs kampt sinds vorige week met een hamstringblessure. Zonder Kane verloren de Spurs in de League Cup van West Ham United (2-3) en in de Premier League bij Manchester United (1-0). "We gaan hem goed onderzoeken. In overleg met de dokter en de speler zelf beslissen we wat het beste is voor iedereen", aldus Pochettino. "Mijn gevoel is goed. Maar het gaat niet om mijn gevoel, het gaat erom wat Harry voelt." Tottenham telt in groep H van de Champions League net als Real Madrid zeven punten uit drie duels. Beide clubs treffen elkaar woensdag op Wembley. Twee weken geleden werd het 1-1 in Madrid.