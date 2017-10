Football Talk buitenland: Real-voorzitter: "Geen La Liga zonder Barça" - Twente schuift hoofdcoach opzij 11u14 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Real-voorzitter: "Geen La Liga zonder Barça"

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zegt in een interview aan het Spaanse dagblad El Espanol dat hij geen Primera Division verwacht zonder FC Barcelona, net zomin als hij een Spanje verwacht zonder Catalonië. "Er zijn hypotheses waar ik geen rekening mee wil houden", liet Perez noteren. "Ik kan me geen Spanje zonder Catalonië voorstellen en geen La Liga zonder FC Barcelona. Ik moet toegeven dat ik, zoals iedereen, bezorgd ben om de situatie in Catalonië, maar ik kan er niets aan doen. Ik heb vertrouwen in de Spaanse overheid en de constitutionele partijen om het probleem op de beste manier op te lossen."



Perez treedt met zijn standpunt Real-trainer Zinédine Zidane bij, die eerder ook al zei zich geen Spaanse competitie zonder Barça te kunnen voorstellen. FC Barcelona zelf herhaalde de voorbije dagen meermaals dat het niet de ambitie heeft om uit La Liga te stappen. Wanneer het uit de competitie zou stappen, zouden de tv-rechten immers immens dalen. De 'clasico' tussen Barcelona en Real Madrid is jaarlijks wereldwijd de best bekeken voetbalwedstrijd. De voorzitter van de Spaanse profliga, Javier Tebas, zei dinsdag al dat een vertrek van FC Barcelona 20 tot 25 procent aan tv-inkomsten zou kosten.

ANP Pro Shots

FC Twente schuift hoofdcoach opzij

FC Twente heeft vanochtend zijn hoofdcoach René Hake ontheven uit zijn functie. Hake blijft wel bij de club, maar zal een andere functie krijgen, meldt de club uit Enschede op zijn website. De 45-jarige Hake was sinds augustus 2015 hoofdcoach van de Tukkers. Assistent-coach Marino Pusic neemt voorlopig over. FC Twente kende een magere competitiestart en bengelt na acht speeldagen op een teleurstellende vijftiende plaats, net boven de nacompetitieplaatsen, met 6 op 24.



"We kunnen niet anders dan constateren dat we helaas een uiterst slechte seizoenstart kennen", legt technisch directeur Jan van Halst uit. "De feiten zijn wat ze zijn. Los van de resultaten zien we te weinig groei in het spel en ontbreekt de overtuiging. Zondag, tegen Willem II (3-1 nederlaag, red.), was wat dat betreft kenmerkend. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze spelersgroep dit seizoen niet in de problemen hoeven te komen. Samen met René hebben we besloten dat hij stopt als hoofdtrainer en verder gaat in een andere rol bij de club. Dat is een moeilijke beslissing, zeker ook voor René zelf. Het zegt tegelijkertijd veel over hem. Het belang van FC Twente staat voorop en ook hij wil dat er een ommekeer komt."



FC Twente kwam de voorbije jaren vooral in het nieuws door een desastreus financieel beleid. De kampioen van 2010 telt met doelman Jorn Brondeel één landgenoot in de selectie.