Football Talk Buitenland. Real sluit rampseizoen af met blamage - Juninho wordt sportief directeur bij Lyon

19 mei 2019

Seizoenseinde in mineur voor Real Madrid

Real Madrid heeft haar seizoen pijnlijk afgesloten. De Koninklijke verloor thuis kansloos met 2-0 van Real Betis op de 38ste en laatste speeldag van de Spaanse competitie.

Trainer Zinédine Zidane had deze keer de voorkeur gegeven aan Keylor Navas in het doel en dus moest Thibaut Courtois vrede nemen met een positie op de bank.

De wedstrijd zelf bleef lang in evenwicht, totdat de bezoekers de score openden in de 61ste minuut met dank aan de Spanjaard Loren Moron. Zonder enkele goede tussenkomsten van Navas had de score nog kunnen oplopen voor Madrid en in de 75ste minuut was het niemand minder dan ex-speler Jesé Rodríguez die de score dan toch verdubbelde voor Betis: 2-0 en alweer een blamage voor Real Madrid, dat roemloos op de derde plaats eindigt in La Liga

Juninho en Sylvinho naar Lyon

Clubicoon Juninho wordt sportief directeur bij Olympique Lyon. Sylvinho is de nieuwe T1. Voorzitter Jean-Michel Aulas kondigde gisteren al de komst van de twee Brazilianen aan.

De 44-jarige Juninho, gekend om zijn indrukwekkende traptechniek, speelde tussen 2001 en 2009 voor Lyon. Met de club behaalde de middenvelder zeven opeenvolgende landstitels (2002-2008). In 2009 pakte hij de beker.

Sylvinho (45) is een ex-speler van Corinthians, Celta Vigo, Arsenal, Barcelona en Manchester City. Hij heeft zijn contract verbroken bij de Braziliaanse voetbalbond, hij was assistent van bondscoach Tite.

“Sylvinho heeft niet veel ervaring als T1", stelde de Lyon-voorzitter. “Maar, zonder een vergelijking te willen maken met Zinédine Zidane, je ziet dat topspelers zich snel kunnen inwerken in ambitieuze projecten.”

Met nog één speeldag voor de boeg in de Ligue 1 is de club van Jason Denayer al zeker op de derde plaats te eindigen. Lyon zal dan ook volgende seizoen aantreden in de Champions League.

UEFA: 2,5 miljoen kaarten voor EK naar fans

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft zo’n 2,5 miljoen kaartjes voor de wedstrijden op het EK 2020 gereserveerd voor fans. Daarmee is volgens de bond 82 procent van het totale aantal toegangsbewijzen bedoeld voor het ‘gewone’ publiek. Tussen 12 juni en 12 juli verkoopt de UEFA alvast 1,5 miljoen tickets.

De tweede verkoopfase begint in december, nadat de loting voor de Europese eindronde heeft plaatsgevonden. In april 2020 worden weer tickets te koop aangeboden, zodra via de play-offs de laatst vier deelnemers bekend zijn geworden.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden, in twaalf steden. Brussel viel af als speelstad na het gekibbel rond het Eurostadion. De halve finales en de eindstrijd van het EK gaan door op Wembley in Londen.