Football Talk buitenland. Real moet Benzema weer bedanken - Pelé opnieuw thuis - Juventus mist twee cruciale pionnen Sportredactie

15 april 2019

23u17

Bron: Belga 0

Real Madrid geraakt niet voorbij Leganés

Real Madrid, nog steeds zonder de geblesseerde Thibaut Courtois, heeft in de slotwedstrijd van de 32ste speeldag in La Liga een 1-1 gelijkspel afgeleverd op het veld van het bescheiden Leganés. De Koninklijke kwam op het veld van Leganés op slag van rusten op achterstand, toen doelman Keylor Navas door een late reactie niet bij een schot van Jonathan Silva kwam.

Na de pauze dan toch wat beterschap bij de bezoekers, die de gelijkmaker scoorden via Karim Benzema na een flits van Luka Modric. De laatste vijf doelpunten van Real werden allemaal gescoord door Benzema, die voor het eerst sinds april 2016 in vier competitiewedstrijden op rij wist raak te treffen. In de slotfase kwamen de Madrilenen nog goed weg, toen de 2-1 van de thuisploeg terecht werd afgekeurd voor buitenspel.

Zidane blijft met Real zo op één zege in de laatste drie wedstrijden steken. In de stand ziet Real Madrid zijn achterstand op stadsgenoot Atlético, de nummer twee in de stand, oplopen tot vier punten. Barcelona blijft na het puntenverlies tegen Huesca aan de leiding met een voorsprong van negen punten op de eerste achtervolger.

Zege voor Arsenal, Castagne verliest punten

Op de 34ste speeldag in de Premier League deed Arsenal een uitstekende zaak door met het kleinste verschil (0-1) te gaan winnen bij het Watford van Rode Duivel Christian Kabasele, die de hele wedstrijd tussen de lijnen bleef. Pierre-Emerick Aubameyang strafte na tien minuten een blunder van thuisdoelman Ben Foster genadeloos af. In de stand neemt Arsenal de vierde plaats weer over van Chelsea, dat zondag de topper verloor van Liverpool. Een belangrijke stek, want de top vier in Engeland mag naar de groepsfase van de Champions League.

Atalanta Bergamo liet in de slotwedstrijd van de 32ste speeldag in de Serie A dan weer dure punten liggen in de strijd om de Champions League-tickets. Atalanta, waar Timothy Castagne pas op het uur mocht invallen, kwam in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Empoli, de op twee na laatste in de stand. Daardoor zakt Atalanta naar de zesde plek, met twee punten minder dan nummer vier AC Milan. Ook de eerste vier in Italië verdienen een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal.

Pelé terug thuis na ziekenhuisopname en operatie aan nierstenen

De Braziliaanse levende voetballegende Pelé heeft het ziekenhuis in het Braziliaanse Sao Paulo mogen verlaten, zo maakte het ziekenhuis bekend.

Twee dagen geleden werd Pelé er geopereerd om nierstenen in zijn urineleider te verwijderen. De 78-jarige Edson Arantes do Nascimento werd in de Braziliaanse stad gehospitaliseerd na zijn terugkeer uit Parijs, waar hij in het ziekenhuis belandde met een infectie. In de Franse hoofdstad verbleef hij zes dagen in het ziekenhuis met een blaasontsteking, veroorzaakt door nierstenen.

De jongste jaren was er al meermaals bezorgdheid rond de gezondheid van de man die beschouwd wordt als één van de beste voetballers ooit. Eind 2014 kampte Pelé, die slechts één nier heeft, al een eerste keer met een ernstige blaasontsteking. Toen werd hij bij intensieve zorgen geplaatst, waar de drievoudige wereldkampioen aan de dialyse moest liggen.

54 Ajax-fans moeten Italië verlaten

54 fans van het Nederlandse Ajax zijn in Italië opgepakt omdat ze in bezit waren van gevaarlijke objecten, aan de vooravond van de terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus (1-1). De fans zullen morgenochtend uit het land gezet worden, zo maakte het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

“Bij de groep werden wapens, rookbommen en vuurwerk gevonden”, zo klinkt het in een mededeling. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken bedankte de politie voor de ingreep. “Niemand mag naar Italië komen om er chaos te creëren. Onze stadions en steden zijn gesloten voor gewelddadige mensen”, aldus Matteo Salvini.

Voor de start van de heenwedstrijd van vorige week werden er in Amsterdam 140 supporters, onder wie het merendeel Italianen, opgepakt omdat ze potentieel gevaarlijk objecten bij zich hadden. De politie sprak toen onder meer van vuurwerk, pepperspray, een mes, een hamer en wapenstokken.

Juventus mist Chiellini en Mandzukic tegen Ajax

Giorgio Chiellini en Mario Mandzukic missen morgen het tweede duel van Juventus met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. De ervaren verdediger is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure die hij in de aanloop naar het onbesliste duel in Amsterdam (1-1) opliep. Mandzukic is op de training uitgevallen met een knieblessure. “Ik kan alleen heel fitte spelers gebruiken”, zei trainer Massimiliano Allegri van de koploper van Italië. “Ik heb mijn wissels hard nodig tegen Ajax en moet daar heel zuinig op zijn.” Allegri wil een uitzondering maken voor Douglas Costa. “Hij viel vorige week goed in tegen Ajax, maar heeft nog steeds last van een kuitblessure. Ik houd hem bij de groep omdat hij in twintig minuten een duel kan beslissen.”

Ajax hoopt op Frenkie de Jong voor return tegen Juventus

Trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat hij Frenkie de Jong morgen kan opstellen in de uitwedstrijd van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. “We zijn positief en Frenkie is dat ook”, zei de coach. “Maar het is echt even afwachten. Het is zaterdag pas gebeurd. We leven van uur tot uur, van dag tot dag. We zijn bereid een verantwoord risico te nemen. Frenkie moet goed naar zijn lichaam luisteren en uiteindelijk neem ik de beslissing.”

De Jong liet zich zaterdag halverwege de eerste helft van het duel met Excelsior uit voorzorg vervangen. Sindsdien is zijn gekwetste hamstring intensief behandeld door de medische staf van Ajax. Hij traint mee in het stadion van Juventus. “Maar die training is niet intensief”, zei Ten Hag. “Dat is dus geen echte test.”

Ten Hag wilde nog niet zeggen wie de geschorste linksback Nicolás Tagliafico gaat vervangen. “Mouzraoui kan daar spelen, maar Blind en Sinkgraven ook”, zei de trainer van Ajax. Noussair Mazraoui lijkt de meest voor de hand liggende optie voor de vacante positie links in de defensie. De verdediger keert terug van een schorsing en heeft al vaker aan de linkerkant gespeeld. Joël Veltman kan dan zijn vertrouwde positie rechts in de defensie innemen. Ten Hag hoeft dan zijn centrale verdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind niet uit elkaar te halen.

Nu al Ajax-fans gearresteerd in Italië

De Italiaanse politie heeft vanmiddag vijf supporters van Ajax gearresteerd. Volgens verschillende Italiaanse media zaten ze in een bus die werd aangehouden bij een afrit naar Turijn. Agenten vonden onder andere boksbeugels in het voertuig.

Ajax gaat morgen op bezoek bij Juventus voor de return van de kwartfinale van de Champions League. Rond het eerste duel (1-1) van vorige week in Amsterdam arresteerde de politie 185 supporters van beide clubs. In de aanloop naar het duel werden twee grote groepen met voornamelijk Italiaanse supporters aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich.

Ajax verkocht alle 2000 beschikbare kaartjes voor het uitduel bij Juventus. Maar het is onbekend hoeveel fans zonder kaartje naar het noorden van Italië zullen afreizen. De politie is extra alert in Turijn, omdat fans van de ‘Oude Dame’ een warme band onderhouden met supporters van de harde kern van ADO Den Haag.

Kompany draait rond de pot over toekomst

Vincent Kompany blijft rond de pot draaien over zijn toekomst. Manchester City wil de verdediger een jaar langer vastleggen, maar de 33-jarige Kompany lost naar de buitenwereld toe niets over het verdere verloop van zijn carrière. Dat blijkt ook uit een interview met talkSPORT. “Ik ga volgend jaar zeker nog voetballen”, klonk het. “Ik ben een deel van de familie, dus zullen we met deze situatie omgaan als in een familie. Misschien vinden we een akkoord, misschien niet, dat zal niets veranderen aan mijn relatie met deze club.”

Knieblessure houdt Bakkali (RSCA) rest van play-offs aan de kant

Zakaria Bakkali (23) is door een knieblessure uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Dat laat RSC Anderlecht vandaag weten.

“Zakaria Bakkali komt dit seizoen niet meer in actie door een knieblessure. Veel succes met de revalidatie, Zakaria!”, luidt het in een kort bericht. Bakkali speelde dit seizoen 22 wedstrijden. De winger maakte daarin drie doelpunten en gaf twee assists. Vooral na Nieuwjaar kwam hij, mede door blessureleed, weinig in actie. In play-off 1 viel Bakkali alleen tegen Antwerp (1-2 verlies) kort in.

De tweevoudige Rode Duivel werd vorige zomer door Anderlecht overgenomen van Valencia, dat hem daarvoor had uitgeleend aan Deportivo. De Luikenaar met Marokkaanse roots heeft ook een verleden bij Standard, waar hij zijn jeugdopleiding volmaakte, en PSV.

Jadon Sancho is jongste speler die elf goals maakt in Bundesliga

Na de 5-0-pandoering in de Allianz Arena mocht Borussia Dortmund thuis tegen Mainz geen punten laten liggen om Bayern München in de titelstrijd niet nog verder te zien uitlopen. Jadon Sancho zorgde met twee doelpunten voor de nipte overwinning (2-1). Daarmee is hij ook de jongste speler ooit die elf goals lukt in de Bundesliga.

Een halve volley van Sancho op aangeven van Mario Götze in de zeventiende minuut zorgde voor de openingstreffer. Zeven minuten later scoorde het 19-jarige talent alweer, zijn tiende van het seizoen. Toch werd de wedstrijd nog even spannend wanneer Robin Quaison in de 83ste minuut de aansluitingstreffer maakte voor Mainz. Roman Burki hield nadien met een triple save de drie punten in Dortmund.

Marcelo is de beste verdediger in de lucht

Centrale verdediger van Olympique Lyon, Marcelo, is in de lucht het sterkst. Dat blijkt uit een analyse van het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) dat op zoek ging naar de verdediger die het meeste kopduels wint uit de vijf grote competities (Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk).

Marcelo wint 85,5% van zijn luchtduels en doet daarmee beter dan Virgil Van Dijk. Verrassende naam in de top-3 is Harry Maguire van Leicester City op de tweede plaats. De meeste verdedigers uit de lijst zijn werkzaam in de Premier League (4).

1. Marcelo (85,5%, OL)

2. Harry Maguire (85,3%, Leicester)

3. Virgil van Dijk (84,1%, Liverpool)

4. Shane Duffy (83,1%, Brighton&Hove)

5. Pablo (82,9%, Bordeaux)

6. Christopher Jullien (82,7%, Toulouse)

7. Dimitris Siovas (82%, Leganés)

8. Mats Hummels (80,5%, Bayern)

9. Bruno Alves (80,3%, Parme)

10. Issa Diop (79,8%, West Ham)

Bayern München twee weken zonder Neuer

Bayern München kan twee weken geen beroep doen op doelman Manuel Neuer. De keeper liep in het met 4-1-gewonnen duel tegen Fortuna Düsseldorf een blessure op in zijn kuit en moest gewisseld worden.

Neuer had eerder ook al last gehad van dezelfde blessure in zijn kuitspier en mistte daardoor enkele duels. De doelman is volgens de club veertien dagen niet buiten strijd. Hij mist hierdoor waarschijnlijk de competitiewedstrijden tegen Werder Bremen en FC Nürnberg. Ook de halve finale van de Duitse beker tegen Werder Bremen moet Neuer aan zich voorbij laten gaan.