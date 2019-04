Football Talk buitenland. Raman laat zich opnieuw opmerken met pareltje - “Boyata verlaat Celtic voor avontuur in Bundesliga

06 april 2019

Raman slaat weer toe bij Düsseldorf met pareltje

Vorig weekend drie assists tegen Mönchenbladbach, vandaag de openingsgoal op het veld van Hertha Berlijn. Benito Raman blijft indruk maken in de Bundesliga. Na een flinke rush borstelde hij, met de mindere linker, het leder fijntjes in de verste bovenhoek. Zijn achtste van het seizoen - allerminst slechte cijfers. Ook Dodi Lukebakio, die andere Belg in het shirt van Fortuna Düsseldorf, verscheen aan de aftrap. Of het doelpunt van Raman ook drie punten oplevert, valt af te wachten. Grujic tekende met de gelijkmaker immers voor een 1-1-ruststand.

Koen Casteels blesseert zich tijdens opwarming

Wolfsburg-doelman Koen Casteels (26) heeft zich deze namiddag tijdens de opwarming voor de competitiewedstrijd tegen Hannover 96 geblesseerd. De Rode Duivel werd tussen de palen vervangen door de Oostenrijkse reservedoelman Pavao Pervan. Welke blessure Casteels heeft, is nog niet duidelijk.

Na 27 speeldagen staat Wolfsburg met 42 punten op de achtste plaats in de Bundesliga. Hannover 96 is de rode lantaarn met 14 punten.

Casteels stond dit seizoen al 29 wedstrijden in doel bij Wolfsburg.

Maradona is razend op arbitrage en vertrekt daarom bij Dorados

Diego Maradona zal na afloop van het slottoernooi in de Mexicaanse tweede klasse opstappen bij Dorados de Sinaloa. Volgens de Argentijnse voetballegende zorgt zijn aanwezigheid aan de zijlijn ervoor dat zijn club benadeeld wordt door de scheidsrechters. Dat heeft de 58-jarige Maradona gisteravond aangekondigd.

“Eens het slottoernooi voorbij is, verlaat ik Dorados”, verklaarde ‘Pluisje’, die in 1986 met Argentinië het WK won, na het 1-1 gelijkspel tegen Venados de Merida (1-1). “Ik vind het erg jammer, maar het is mijn beslissing.” Maradona wond zich na de wedstrijd erg op over een niet gefloten penalty. Volgens hem werd die niet toegekend omdat hij de coach is van Dorados.

Begin december slaagde Dorados er net niet in de eerste fase in de Mexicaanse tweede klasse te winnen. De ploeg van Maradona ging in de terugmatch van de finale tegen Atlético San Luis met 4-2 onderuit na verlengingen. De heenwedstrijd was op 1-0 geëindigd in het voordeel van Maradona’s troepen. De winnaars van de eerste en de tweede fase van het kampioenschap in de Mexicaanse tweede klasse nemen het op het einde van het seizoen tegen elkaar op, met als inzet promotie naar de eerste divisie.

Bild: “Boyata naar Hertha Berlijn”

Het Duitse Bild weet het zeker: Dedryck Boyata (28) verkast deze zomer naar Hertha Berlijn, het huidige nummer 10 uit de Bundesliga. Het contract van de Rode Duivel bij Celtic loopt af na dit seizoen. Boyata stuurt al langer aan op een vertrek bij de club uit Glasgow, waarmee hij de voorbij drie seizoenen de landstitel veroverde. Momenteel ligt de centrale verdediger in de lappenmand met een scheur in de hamstrings - volgens de eerste diagnoses zou hij tot minstens 26 mei out zijn. De kans dat hij nog in actie komt voor de Schotse topclub, is bijgevolg klein.

Al-Khalifa herkozen als voorzitter Aziatische Voetbalconfederatie

Sjeik Salman bin Ibrahim Al-Khalifa is zaterdag in Kuala Lumpur herkozen als voorzitter van de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC). Er was geen tegenkandidaat. De 53-jarige sjeik uit Bahrein, tevens vicevoorzitter bij Wereldvoetbalbond FIFA, staat sinds 2013 aan het hoofd van de AFC en mag zich opmaken voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hij was zaterdag niet aanwezig op het congres wegens het overlijden van zijn moeder. In 2016 deed Al-Khalifa een gooi naar het voorzitterschap bij de FIFA, maar hij moest het toen afleggen tegen Gianni Infantino.