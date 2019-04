Football Talk buitenland. Rafael van der Vaart maakt debuut als... darter - Week van de waarheid voor Man City Redactie

Rafael van der Vaart maakt debuut als... darter

De Nederlander Rafael Van der Vaart maakt binnenkort zijn debuut als darter. De gewezen voetballer heeft zich ingeschreven voor een BDO-toernooi: de Denmark Open (4 en 5 mei).

Door een blessure moest de 36-jarige Van der Vaart in november vorig jaar z'n voetbalschoenen aan de haak hangen. De Nederlander was op dat moment actief bij het Deense Esbjerg. Eerder speelde hij onder meer voor Ajax, Tottenham, Hamburg en Real Madrid. Daarnaast is hij 109-voudig international van Oranje.

Real Betis licht aankoopoptie in contract van Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso (23) speelt ook volgend seizoen voor Real Betis. De Spaanse eersteklasser lichtte de aankoopoptie in het huurcontract dat met PSG werd afgesloten.

Lo Celso maakte in het begin van het seizoen de overstap van Parijs naar Sevilla. De Argentijnse middenvelder, goed voor twaalf caps (een doelpunt), groeide bij de groen-witten meteen uit tot een vaste waarde. In 40 wedstrijden tekende hij voor vijftien goals en vier assists. Daarmee is hij dit seizoen topschutter van Betis, negende in La Liga.

Bij Real Betis, dat zo’n 25 miljoen euro zou betalen, ondertekent Lo Celso een contract tot 2023.

Man City staat voor week van de waarheid: “We moeten deze week twee keer winnen”

Manchester City staat de komende dagen voor twee cruciale thuiswedstrijden, telkens tegen Tottenham Hotspur. Woensdagavond (om 21u00) volgt de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League (heen: 1-0). Zaterdagmiddag (om 13u30) is er de competitietopper tegen de Spurs. “We moeten beide wedstrijden winnen om niet in één week tijd beide titels te verliezen”, was City-coach Pep Guardiola duidelijk op zijn perspraatje.

Na de 1-0-nederlaag vorige week in het nagelnieuwe Spurs Stadium staan de Citizens woensdag voor een moeilijke opgave. Dat besefte ook Guardiola. “Ik ben geen dromer, maar ik wel heel graag naar de halve finales”, aldus de Catalaan. “De spelers hebben hetzelfde verlangen. Ze zijn enorm gefocust. Of dat genoeg zal zijn? Dat zullen we moeten afwachten.”

Zaterdag wacht het tweede duel in enkele dagen met de Spurs, dat richtinggevend kan zijn in de titelstrijd. Man City (83 ptn) telt voorlopig twee punten minder dan leider Liverpool (85 ptn), maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. “We moeten beide wedstrijden gewoon winnen”, vervolgde Guardiola. “Normaal gezien volstaan 84 of 85 punten om kampioen te spelen, maar dit jaar botsen we met Liverpool op een ongelooflijk sterke tegenstander. We verdienen de titel beiden, maar er is er maar één die hem kan hebben.”

Guardiola kan in het tweeluik opnieuw rekenen op zijn topschutter Sergio Agüero. Die heeft sinds eind maart last van een hamstringblessure, maar speelde afgelopen weekend ook al 75 minuten mee tegen Crystal Palace. “Sergio is fit, maar zeker nog niet in topconditie”, besloot Guardiola. “Hij mist nog wat matchritme, maar is klaar voor de strijd.”

Spuwincident levert Ascacibar (Stuttgart) zes wedstrijden schorsing op

VfB Stuttgart moet in volle degradatiestrijd zijn middenvelder Santiago Ascacibar missen. De 22-jarige Argentijn kreeg een schorsing van zes weken nadat hij zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Leverkusen (0-1 verlies) richting tegenstander Kai Havertz spuwde.

Stuttgart liep zaterdag tegen alweer een nederlaag aan, waardoor Ascacibar zich in de extra tijd liet gaan. De middenvelder spuwde richting doelpuntenmaker Havertz en kreeg rood. “Ik heb me al uitdrukkelijk verontschuldigd bij mijn ploeg, en natuurlijk ook bij Havertz”, reageerde Ascacibar nadien. “Ik mag zoiets nooit doen, ook niet als ik voordien geprovoceerd word.”

Stuttgart (21 ptn) staat in de Bundesliga pas zestiende (op achttien), achter Schalke 04 (27 ptn) op een veilige vijftiende stek. Ascacibar moet de resterende competitiewedstrijden op het strafbankje zitten, net als de heenwedstrijd van een mogelijk barrageduel om het behoud. Voor de terugwedstrijd is de Argentijn weer beschikbaar.

Pal Dardai zet eind dit seizoen stap opzij bij Hertha

Hertha Berlijn moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. De 43-jarige Hongaar Pal Dardai is bezig aan zijn laatste weken als hoofdcoach bij de club uit de Bundesliga.

Dardai begon in 2012 als jeugdtrainer bij Hertha. Begin 2015 werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach. Een slechte reeks van vijf competitienederlagen op rij deed de club beslissen om volgend seizoen voor een nieuwe wind te kiezen. Mogelijk keert de Hongaar dan terug naar de jeugdopleiding.

Met 286 competitiewedstrijden is de voormalige middenvelder recordhouder bij Hertha. Na 29 speeldagen staat Hertha elfde in de Bundesliga, veilig boven de degradatiezone maar uit de running voor Europa.

Atalanta scoort niet ondanks 47 (!) doelpogingen

Atalanta Bergamo leed gisterenavond op een onwaarschijnlijke manier puntenverlies opgelopen in de Serie A. Tegen degradatiekandidaat Empoli kwamen ‘I Nerazzurri’ tot 47 schoten, waarvan 18 op doel, maar toch eindigde de match zoals ze begon (0-0).

Held bij Empoli was de 21-jarige Pool Bartlomiej Dragowski. De huurling van Fiorentina hield met een aantal miraculeuze reddingen zijn doel schoon. Rode Duivel Timothy Castagne mocht invallen na 60 minuten. Atalanta zakt door het gelijkspel naar de zesde plek, met twee punten minder dan nummer vier AC Milan. De eerste vier in Italië verdienen een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Atalanta is al wel acht duels op rij ongeslagen.

Bayern München wil Oliver Kahn terug naar de club halen

Bij Bayern München is in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor Oliver Kahn. De voormalige topkeeper moet bij de Duitse recordkampioen op termijn de vervanger worden van Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van de beheerraad.

In een gesprek met dpa bevestigt Uli Hoeness, de algemene voorzitter van Bayern, dat hij onderhandelingen voert met Kahn. “Zoals het nu op tafel ligt, keert hij terug naar de club op 1 januari 2020. We voeren momenteel concrete onderhandelingen met Oliver”, legt Hoeness uit.

Kahn (49) is net als Hoeness (67) en Rummenigge (63) een oud-speler van Bayern. Hij stond er tussen de palen van 1994 tot 2008 en won onder meer de Champions League (in 2001) en acht landstitels.

Volgens Hoeness is Kahn de geknipte persoon om Rummenigge op te volgen wanneer die aftreedt. “Ik hou van de manier waarop Oliver het na zijn spelerscarrière heeft aangepakt. Hij is uitgegroeid tot een uitstekend tv-analist, volgde bijscholingen in businessmanagement en richtte een bedrijf op”, legt Hoeness uit. “Maar er is geen tijdsdruk. Karl-Heinz heeft zijn contract als voorzitter verlengd tot eind 2021.”