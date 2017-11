Football Talk buitenland: Raakt Kane fit voor kraker tegen Real? - Mignolet weer op de bank De voetbalredactie

16u45 1 REUTERS Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Didier Deschamps verlengt tot 2020 als bondscoach van Frankrijk

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn contract verlengd tot en met het EK van 2020. Dat zei Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond, vandaag op een persconferentie. "Voor mij is Didier de beste die er is. Het uitvoerend comité van de voetbalbond keurde deze verlenging unaniem goed", aldus Le Graët. De 49-jarige Deschamps heeft Les Bleus onder zijn hoede sinds net na het EK van 2012, toen het contract van Laurent Blanc ten einde liep. Oorspronkelijk kreeg de kapitein van de Franse wereldkampioenenploeg van 1998 een contract voor twee jaar. Dat werd nu al drie keer met twee jaar verlengd.



In 2014 bereikte Deschamps met Frankrijk de kwartfinales op het WK in Brazilië, in 2016 de finale op het EK in eigen land. Met 43 overwinningen is hij recordhouder onder de Franse bondscoaches. Donderdag maakt Deschamps zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Wales en Duitsland op 10 en 14 november.

AFP

Klopp geeft Karius opnieuw de voorkeur op Mignolet in Champions League

Simon Mignolet moet op de vierde speeldag in groep E van de Champions League opnieuw van op de bank toekijken als Liverpool op Anfield het bescheiden Maribor ontvangt. Liverpool-coach Jürgen Klopp bevestigde vandaag immers dat Loris Karius opnieuw de voorkeur krijgt op het kampioenenbal. De 24-jarige Duitser stond ook in de vorige drie Europese wedstrijden onder de lat bij The Reds en daar lijkt dit seizoen geen verandering meer in te komen. Als Karius niet geblesseerd raakt, zal het Europese avontuur van de Belgische nummer twee dit seizoen dus beperkt blijven tot twee CL-voorrondewedstrijden tegen het Duitse Hoffenheim. Karius kreeg ook de voorkeur tijdens de 4-0 zege tegen Arsenal van medio september in de Premier League, in alle overige wedstrijden dit seizoen stond Mignolet tussen de palen.

Voor het duel tegen Maribor is onder meer sterspeler Philippe Coutinho twijfelachtig met een blessure aan de adductoren. De Braziliaan miste daardoor afgelopen weekend al het competitieduel tegen het Huddersfield Town van Laurent Depoitre. Ook zonder Coutinho zal Liverpool de klus ongetwijfeld wel klaren, twee weken geleden kreeg Maribor in de heenronde een 0-7 pandoering om de oren. Met vijf op negen staat Liverpool samen met Spartak Moskou aan de leiding in de groep, voor het tegenvallende Sevilla en Maribor. In de andere groepswedstrijd ontvangen de Spanjaarden de club uit de Russische hoofdstad en kunnen ze revanche proberen te nemen voor de zware 5-1 nederlaag op de vorige speeldag.

AP

Anne Frank-stickers duiken op in Leipzig

Waar eerder in het Italiaanse voetbal ophef ontstond rond het gebruik door Lazio-fans van stickers met een afbeelding van Anne Frank, is er nu in Leipzig sprake van eenzelfde vergrijp. Rond de derby tussen BSG Chemie en 1. FC Lokomotive Leipzig op het vierde niveau in Duitsland, die op 22 november wordt gespeeld, zijn er stickers opgedoken waarop Anne Frank een voetbalshirt draagt met het BSG-logo en de opdruk 'JDN CHM', wat staat voor Juden Chemie. Eerder werden in Düsseldorf al stickers aangetroffen met Anne Frank in een outfit van Schalke 04. Lokomotive Leipzig heeft zich gedistantieerd van de actie en reeds een aanklacht ingediend. "Voordat iemand op het absurde idee komt, dat wij als club hier iets mee te maken hebben, willen we benadrukken dat we ons scherp distantiëren van elke vorm van antisemitisme of fascisme."

Kane herneemt training en lijkt klaar voor clash met Real Madrid

Tottenham-spits Harry Kane heeft dinsdag de trainingen kunnen hervatten. De Engelse aanvaller lijkt dan ook klaar voor de confrontatie met Real Madrid, woensdagavond op de vierde speeldag van de Champions League.

De topschutter van de Premier League kampte de voorbije week met een hamstringblessure. Hij miste de League Cup-ontmoeting met West Ham (2-3 nederlaag) en de competitienederlaag bij Manchester United (1-0).

Tegenstander Real Madrid mist woensdag met doelman Keylor Navas, verdedigers Dani Carvajal en Raphaël Varane en aanvaller Gareth Bale vier basisspelers. De heenwedstrijd twee weken geleden in Madrid eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Titelhouder Real Madrid pakte, net als Tottenham, zeven punten uit haar eerste drie groepswedstrijden in de Champions League. De twee teams staan dan ook samen op kop in groep H. Het teleurstellende Dortmund en APOEL Nicosia tellen één punt.

AFP Kane miste eerder ook al de kraker tegen Manchester United.

EPA Kane hervatte vandaag op training met Tottenham.

Deense bondscoach verlengt contract tot na Euro 2020

De Noor Åge Hareide heeft zijn contract als bondscoach van Denemarken verlengd tot de zomer van 2020, na het EK voetbal dat doorheen heel Europa doorgaat. Hareide staat sinds december 2015 aan het roer van het Deense nationale team. "Ik verheug mij erop dat ik nog enkele jaren langer bondscoach kan blijven en verder kan bouwen", reageerde een enthousiaste Hareide. "Ik heb een sterk team, dat zich nog verder ontwikkelen kan."



De 64-jarige Hareide kwam als speler uit voor onder meer Manchester City (1981-1982) en Norwich City (1982-1984). Als coach was hij aan de slag bij Scandinavische topclubs als Molde (1985-1991 en 1993-1997), Helsingborgs (1998-1999), Bröndby (2000-2002), Rosenborg (2003) en Malmö (2014-2015). Hij was ook vijf jaar bondscoach van Noorwegen (2003-2008).



Denemarken neemt het komende maand in de play-offs voor kwalificatie voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland op tegen Ierland. De heenwedstrijd is op 11 november in Kopenhagen, drie dagen later volgt de terugwedstrijd in Dublin. In de poulefase waren de Denen in groep E tweede geworden met 20 punten, vijf minder dan groepswinnaar Polen.



De Deense selectie telt met Marcus Ingvartsen (Racing Genk), Lasse Nielsen (ex-AA Gent), Henrik Dalsgaard en Lukas Lerager (beiden ex-Zulte Waregem) geregeld (ex-)spelers van de Jupiler Pro League.

Photo News

Australië test systeem met kaarten voor trainers en staf

De Australische voetbalbond (FFA) heeft aangekondigd te starten met een testfase waarin trainers en andere stafleden van voetbalteams een gele of rode kaart kunnen ontvangen. Het kaartensysteem voor trainers is een wereldwijde primeur. De nieuwe maatregel, die groen licht kreeg van de internationale adviesraad (IFAB) en van de wereldvoetbalbond (FIFA), treedt vanaf komend weekend in werking in de eerste klasse-wedstrijden voor zowel mannen als vrouwen.



Het gedrag van de coaches en stafleden zal, net als dat van de spelers op het veld, in de gaten gehouden worden door scheidsrechters. Een gele kaart volgt voor het weggooien van waterflesjes, het geven van sarcastisch applaus, het veelvuldig verlaten van de technische zone en het uiten van provocerende gebaren of taal.



Een rode kaart kan bekomen worden bij het weggooien van waterflesjes op een "gevaarlijke manier", bij spuwen, bij het uiten van beledigende taal of bij het betreden van de technische zone van de tegenstanders.



Net zoals voor de spelers betekenen twee gele kaarten een rood karton. Er volgt nadien een uitsluiting en een schorsing voor de volgende wedstrijd.



"Dit moet een sterk signaal geven om te tonen dat slecht gedrag, op het veld en daarbuiten, niet getolereerd zal worden", legde Greg O'Rourke, voorzitter van de A-League, de Australische profliga, uit.

Real Madrid trekt zonder Bale en Varane naar Wembley

Real Madrid kan op de vierde speeldag van de Champions League niet rekenen op de diensten van de Franse verdediger Raphaël Varane en de Welshe aanvaller Gareth Bale. Verder zijn ook de Costaricaanse doelman Keylor Navas en de Spaanse rechtsachter Dani Carvajal nog steeds out. Coach Zinedine Zidane nam het viertal niet op in de 19-koppige Madrileense selectie voor de partij op Wembley tegen Tottenham.

Varane blesseerde zich zondag tijdens de 2-1 nederlaag van de Koninklijke bij het Catalaanse Girona (2-1) aan de adductoren. Zijn onbeschikbaarheid zou niet te lang duren, maar Zidane neemt alvast geen risico met de verdediger. Ook doelman Keylor Navas kampt met een adductorenblessure.

Gareth Bale sukkelt nog steeds met fysieke problemen. De Welshman miste al de confrontatie met Tottenham twee weken geleden en verscheen sindsdien niet meer op de collectieve trainingen. Bale herstelt van een scheurtje in zijn linkeronderbeen, dat hij opliep tijdens de partij in Dortmund (1-3) op 26 september. Dani Carvajal ten slotte hernam de groepstraining na een maand afwezigheid door een virus in zijn hartzakje, maar reisde evenmin mee af naar Londen.

EPA

Carrasco laat CL-wedstrijd tegen Qarabag aan zich voorbij gaan

Yannick Carrasco zal vanavond in de thuiswedstrijd van Atlético Madrid tegen Qarabag niet op de grasmat van het Wanda Metropolitano verschijnen. De Rode Duivel heeft volgens het Spaanse Cadena Ser wat last aan de linkerknie. Carrasco is niet de enige afwezige vanavond in de troepen van Diego Simeone. Ook middenvelder Koke zal niet kunnen aantreden tegen de club uit Azerbeidzjan.

REUTERS

Monaco mist topschutter Falcao tegen Besiktas

AS Monaco gaat zonder topschutter Radamel Falcao in Istanboel op bezoek bij Besiktas. De 31-jarige Colombiaanse spits - dit seizoen al goed voor veertien treffers in dertien wedstrijden voor Monaco - heeft last van een dijbeenblessure en bleef achter in het prinsdom.

Trainer Leonardo Jardim kan in de vierde groepswedstrijd in de Champions League ook niet beschikken over rechtsback Djibril Sidibé, linksback Terence Kongolo en middenvelder Soualiho Meïté (ex-Zulte Waregem). Meïté kwam dit seizoen nog maar twee keer in actie voor de Monegasken. De aanvallers Guido Carrillo en Rachid Ghezzal keren na blessures wel terug in de 20-koppige selectie. Rode Duivel Youri Tielemans zit ook in de kern.

Monaco bereikte vorig seizoen de halve finales van de Champions League, maar moet nu vrezen voor uitschakeling. De Franse kampioen heeft na drie wedstrijden in groep G slechts één punt. Besiktas leidt met het maximum van negen punten en kan zich straks al plaatsen voor de achtste finales. RB Leipzig telt vier punten, FC Porto drie.

Photo News

Villarreal verhuurt Enes Ünal (ex-Racing Genk) aan reeksgenoot Levante

Na nauwelijks vier maanden heeft de Spaanse eersteklasser Villarreal besloten spits Enes Ünal te verhuren aan reeksgenoot Levante. De Valencianen huren de Turkse spits tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. Villarreal behoudt het recht om de voormalige spits van Racing Genk op 1 januari terug naar El Madrigal te halen.

Villarreal nam de 20-jarige Ünal afgelopen zomer over van Manchester City, dat de spits vorig seizoen verhuurde aan FC Twente. Daar was hij goed voor 18 competitietreffers. Een seizoen eerder werd hij nog verhuurd aan Racing Genk, maar dat werd geen succesverhaal.

Ook bij Villarreal lukte het de voorbije maanden niet. Ünal kwam bij de Gele Duikboot maar tot tien officiële optredens (en één goal). De transfer naar Levante is per direct, aangezien het team uit Valencia kampt met diverse blessures.

Villarreal staat in de Primera Division op de zesde plek, Levante is twaalfde.

Photo News

Tottenham verbant fans voor gooien met urine

Twee supporters van Tottenham Hotspur mogen zich de rest van hun leven niet meer in een stadion vertonen. Eén van hen plaste vorige week tijdens de verloren League Cup-wedstrijd op Wembley tegen West Ham United (2-3) in een plastic beker, de andere gooide de gevulde beker vervolgens richting de fans van West Ham. Ze filmden hun onfrisse actie en plaatsten het op de sociale media.

Tottenham Hotspur heeft de daders geïdentificeerd. "Dit gedrag is onacceptabel", zei een woordvoerder van de club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé in de Engelse media. "We gaan beide personen die te zien zijn in de video een levenslang stadionverbod geven."

De Spurs verspeelden op Wembley een 2-0 voorsprong, waardoor stadsgenoot West Ham alsnog de winst (2-3) pakte en zich plaatste voor de kwartfinales van de League Cup. Daarin treft het in de volgende ronde opnieuw een stadsgenoot, Arsenal.

Photo News

Bayern zonder echte spits naar Celtic

Nog vanavond in groep B kan Bayern München zich geen puntenverlies veroorloven op bezoek bij Celtic met het oog op groepswinst. De Bundesligaclub kan wel geen beroep doen op Robert Lewandowski, die uit voorzorg niet is meegereisd naar Glasgow. Doordat ook Thomas Müller nog steeds geblesseerd is, zal Thiago wellicht als 'valse negen' centraal voorin lopen. Bayern nam Manuel Wintzheimer wel op in de wedstrijdselectie, maar het zou verbazen mocht de spits die bij de U19 al vijftien keer scoorde in elf wedstrijden meteen een basisplaats krijgen. Centraal achterin bij Celtic wordt Dedryck Boyata aan de aftrap verwacht. (TTV)

EPA Robert Lewandowski reisde uit voorzorg niet mee naar Schotland.

Buitenlands Voetbal Geraakt Kane fit voor Real?

Bij Tottenham zijn ze maar bezig met één vraag: haalt topschutter Harry Kane Real Madrid of niet? De spits miste in het weekend de topper bij Man United door een klein scheurtje in de hamstrings. Kane, die door Real wordt gevolgd, doet er alles aan om fit te geraken, maar zijn kansen zijn klein. Sowieso zal de medische staf van Spurs geen enkel risico nemen. Pochettino hield het cryptisch: "Ik heb een goed gevoel. Maar het zijn de dokters en de speler die de beslissing nemen." Tottenham graaide veertien dagen geleden een punt mee in Bernabéu. Door een doelpunt van Kane. (KTH)

Getty Images Haalt Kane de wedstrijd tegen Real Madrid?

Engels mist wedstrijd tegen Barcelona

Net als twee weken geleden ziet Björn Engels een ontmoeting met Lionel Messi aan zijn neus voorbijgaan. Olympiakos-coach Lemonis acht de Griekse competitie immers belangrijker dan de Champions League en zal volop roteren wanneer FC Barcelona over de vloer komt. De rotatie zal voor eerste doelman Proto wellicht geen gevolgen hebben. Vermoedelijk krijgt sterkhouder Odjidja rust en mogen Carcela en Gillet starten. Olympiakos is na drie speeldagen laatste in groep D met nul punten. (TTV)

AP Engels in duel.