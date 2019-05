Football Talk Buitenland. PSG verzekert dat Mbappé blijft - Carrasco: “Wil terugkeren naar Europa om familiale redenen” De voetbalredactie

20 mei 2019

19u56 0

PSG verzekert dat Mbappé in Parijs blijft

Kylian Mbappé zal ook volgend seizoen het shirt van PSG dragen. Dat verzekert de Franse topclub in een bericht op Twitter. “Heel sterke banden verenigen PSG en Kylian Mbappé sinds twee jaar en het gezamenlijke verhaal gaat ook volgend seizoen verder”, schrijft de club, die met Mbappé “de ambitie deelt om samen Europese geschiedenis te schrijven”.

Het bericht van PSG is een reactie op uitlatingen van de jonge topspits zondagavond nadat hij op een gala-avond tot beste speler van de Ligue 1 was uitgeroepen. “Dit is een belangrijk moment voor mij. Een keerpunt in mijn carrière, het moment om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Misschien bij PSG, misschien elders”, zei Mbappé. De jonge wereldkampioen speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG. De Parijzenaars betaalden zo’n 180 miljoen euro aan Monaco.

Schotland heeft nieuwe bondscoach

Steve Clarke is de nieuwe bondscoach van Schotland. De 55-jarige Schot volgt Alex McLeish op, die vorige maand ontslagen werd wegens een teleurstellend begin van de kwalificaties voor het EK 2020. Clarke, die als verdediger elf jaar bij Chelsea speelde, komt over van Kilmarnock. Zondag stapte hij daar op nadat hij de ploeg naar de derde plek in de Schotse competitie had geleid. Op de website van de Schotse bond noemt Clarke zijn aanstelling “een eer”. “Ik neem deze verantwoordelijkheid op met trots en vastberadenheid. Ik geloof rotsvast dat we een getalenteerde groep hebben die internationaal succes kan boeken. Ik kijk ernaar uit met hen samen te werken en die ambities waar te maken.”

Clarke gelooft dat hij Schotland naar het EK kan loodsen. “Ik ben ervan overtuigd dat we ons kunnen kwalificeren en kijk uit naar de weg die ik met de spelers en de staf zal afleggen, te beginnen met Cyprus en België volgende maand.”

Schotland verloor zijn openingsduel in de EK-kwalificaties met 3-0 van Kazachstan, waarna een kleine zege volgde bij voetbaldwerg San Marino (0-2). Op 11 juni nemen de Schotten het in het Koning Boudewijnstadion op tegen de Rode Duivels, die met 6 op 6 de groep aanvoeren.

Neusoperatie voor Juventus-verdediger Cancelo

Juventus-verdediger Joao Cancelo (24) heeft zijn neusbeen gebroken in de thuismatch van zondag tegen Atalanta (1-1). Dinsdag gaat de Portugees onder het mes. De rechtsachter ontbreekt bijgevolg in de laatste competitiematch van Juventus, zondag op bezoek bij Sampdoria. Cancelo speelde 24 wedstrijden in zijn eerste seizoen voor de ‘bianconeri’, die hun achtste opeenvolgende landstitel veroverden. Mogelijk is Cancelo wel tijdig hersteld voor de Final Four van de Nations League in eigen land. Europees kampioen Portugal neemt het op 5 juni in de halve finale op tegen Zwitserland. Cancelo stond in de voorbije vier interlands van Portugal telkens in de basis.

Coach Abelardo vertrekt bij Alavés

Deportivo Alavés moet op zoek naar een nieuwe coach. Abelardo Fernández (49), kortweg Abelardo, heeft beslist om het voor bekeken te houden bij de club die hij dit seizoen naar de elfde plaats in de Primera Division loodste. De Spanjaard streek anderhalf jaar geleden neer bij Alavés, op dat moment de rode lantaarn in de Primera Division. Uiteindelijk wist Abelardo, die van 2014 tot 2017 Sporting Gijón coachte, de Baskische club in de hoogste divisie te houden. Dit seizoen streed Alavés zelfs mee voor Europees voetbal.

Carrasco: “Wil terugkeren naar Europa om familiale redenen”

Yannick Carrasco hoopt op een overstap naar de Premier League. De Rode Duivel wil vooral om familiale redenen terugkeren naar Europa. “Vergis je niet, ik voel mij nog altijd goed bij Dalian Yifang”, zegt Carrasco. “De club, de spelers, de fans, iedereen heeft het goed met me voor. Maar wat een speler óók wil, is dicht bij zijn familie zijn. Het eerste seizoen verbleef mijn echtgenote in China, maar dit jaar is ze naar België teruggekeerd. Ik was soms vier dagen weg voor één wedstrijd, een moeilijke situatie voor haar. Plus dat ze beroepsmatig ook in België moet zijn. Daarom komt ze nu maar af en toe nog eens over. Voor mijn familie zou een terugkeer naar Europa een goeie oplossing zijn. Er was interesse van Arsenal en nog een pak andere teams in januari, maar de voorzitter wilde mij niet laten gaan. Misschien lukt het deze zomer. De Premier League zou een mooie opportuniteit zijn. Het is één van de beste competities ter wereld. Het spel gaat er voortdurend op en neer, je krijgt er veel ruimte. Het is een soort voetbal dat mij moet liggen.”

Tim Walter nieuwe coach VfB Stuttgart

VfB Stuttgart wordt komend seizoen gecoacht door Tim Walter (43), die overkomt van de Duitse tweedeklasser Holstein Kiel. Walter tekende een contract tot 2021, ongeacht of de club in de eerste dan wel de tweede Bundesliga aantreedt. Stuttgart beëindigde het seizoen op de zestiende plaats en moet komende donderdag en maandag een barrageduel afwerken tegen tweedeklasser Union Berlijn om het behoud te verzekeren. Walter neemt volgend seizoen de taken over van coach ad-interim Nico Willig, die na de play-offs opnieuw de U19 zal trainen. In april zette Stuttgart Markus Weinzierl op de keien.

Walter leidde Kiel in de tweede Bundesliga naar de zesde plaats. Eerder coachte hij jeugdteams van Karlsruhe en Bayern München.

Toni Kroos tot 2023 bij Real

Toni Kroos heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd. De Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast bij Real. Kroos (29) speelt sinds 2014 in het shirt van de 'Koninklijke'. Nadat de Duitser met de ‘Mannschaft’ in Brazilië de wereldtitel had veroverd, verhuisde hij van Bayern München naar Real Madrid. Kroos won met de Spaanse grootmacht drie keer op rij de Champions League (2016, 2017 en 2018). Dit jaar werd Real in de achtste finales van het kampioenenbal uitgeschakeld door Ajax. De ploeg van de teruggekeerde trainer Zinédine Zidane beleefde ook in eigen land een teleurstellend seizoen.

Kroos vulde zijn erelijst in Madrid de afgelopen jaren ook met een Spaanse titel (2017), twee keer de Europese Supercup, een Spaanse Supercup en viermaal winst van het WK voor clubs. De Duitser kon dit jaar echter zijn stempel niet drukken op het spel van Real. Toch maakt Kroos deel uit van de toekomstplannen van Zidane, getuige zijn contractverlenging. De verwachting is dat de selectie deze zomer flink wordt gerenoveerd. Voor ondermeer aanvaller Gareth Bale en doelman Keylor Navas lijkt geen toekomst meer bij Real. “Als ik denk dat een speler niet in het team past, moet ik doen wat het beste voor de club is”, zei Zidane over Bale, die zich de laatste weken vooral zat te verbijten op de bank. “Niemand kan veranderen wat Bale voor deze club heeft gedaan. Maar als trainer moet ik in het heden leven.”