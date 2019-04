Football Talk buitenland. PSG-coach Tuchel rekent op Neymar in titelmatch tegen Monaco Redactie

20 april 2019

10u57

Bron: Belga 0 Football Talk buitenland Thomas Tuchel kan morgen in de titelmatch tegen AS Monaco op de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 weer rekenen op zijn Braziliaanse vedette Neymar, die sinds eind januari aan de kant staat met een voetblessure. “Vanaf morgen kunnen we hem recupereren”, vertelde Tuchel vandaag op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

“Neymar heeft hard en met veel goesting gewerkt. Hij is echt een speciale speler. Thiago Silva hopen we te recupereren voor de finale van de Coupe de France”, aldus Tuchel. “Ik verwacht een reactie van mijn team na de voorbije teleurstellende wedstrijden.”

Thomas Meunier is nog buiten strijd. De Rode Duivel liep vorig weekend uit bij Lille een hamstringblessure op. Voor de Parijzenaars was het een galawedstrijd die op een zware 5-1 afstraffing uitdraaide, terwijl ze aan een punt genoeg hadden om landskampioen te worden. Woensdag kregen ze daarvoor een nieuwe kans, maar in een inhaalwedstrijd bleek Nantes toen met 3-2 te sterk. Tuchel kwam nadien onder vuur te liggen in Frankrijk en kan zich morgenavond in het eigen Prinsenpark tegen het Monaco van Nacer Chadli geen nieuwe misstap veroorloven, al kan de titel PSG eigenlijk niet meer ontglippen. Ondanks het puntenverlies tellen ze op zes speeldagen voor het einde van de competitie nog steeds een voorsprong van zeventien punten op eerste achtervolger Lille.

Voor PSG wordt het de achtste titel in Frankrijk, de tweede op rij en de zesde sinds 2013. Sindsdien moesten ze enkel in 2016-2017 de oppergaai aan Monaco laten.