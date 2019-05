Football Talk buitenland. Problemen met contract Wilmots door sancties tegen Iran - Valverde mag coach van Barça blijven Redactie

16 mei 2019

Valverde blijft aan bij FC Barcelona

FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde het vertrouwen geschonken. Valverde blijft aan, ondanks de dramatische uitschakeling in de halve finale van de Champions League. De Spaanse coach tekende voor een jaar bij en bedong zelfs de mogelijkheid om er nog een seizoen aan vast te plakken. ‘’Valverde heeft het zelf al gezegd, hij heeft de steun van mij en het bestuur”, zegt voorzitter Josep Maria Bartomeu. “Hij is de coach die we willen. We zijn heel blij met hem.”

Bartomeu stelt dat Barça nog altijd de pijnlijke uitschakeling voelt door Liverpool in de Champions League. Hij benadrukt echter het belang van de Spaanse competitie. “Het kampioenschap winnen is altijd het eerste doel en daarna komen de Spaanse beker en de Champions League.” Wat dat betreft, heeft Valverde het goed gedaan. Hij veroverde met Barça de titel en heeft nog kans op de beker. Valencia is op 25 mei de tegenstander in de finale van de Copa del Rey.

FC Twente vindt nieuwe coach bij García García

Gonzalo García García is aangesteld als nieuwe T1 van FC Twente. Voor de Uruguayaan is het zijn eerste job als hoofdtrainer na tweemaal assistent te zijn geweest bij Twente onder Marino Pusic en daarvoor bij het Deense Esbjerg fB. Zijn contract loopt één seizoen.

De 35-jarige García García neemt nu dus de hoofdtaak op zich nadat Pusic’s contract begin mei werd ontbonden. “Toen Ted van Leeuwen en de clubleiding mij vroegen voor deze functie gaf mij dat vertrouwen. De rol van een trainer is een grote verantwoordelijkheid, maar ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik heb de club goed leren kennen het afgelopen seizoen en weet waarvoor ze in Enschende staan. Het is een club met veel dynamiek, kijk alleen al naar de supporters”, reageerde de nieuwe trainer enthousiast op de clubwebsite.

Na een jaar in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, staat Twente terug in de Eredivisie. Zo keert García García terug naar de competitie waar hij als speler honderd officiële duels speelde voor FC Groningen, Heracles Almelo, SC Heerenveen en VVV-Venlo.

Engels bondscoach Southgate neemt Kane op in voorselectie

Aanvaller en kapitein van de Three Lions, Harry Kane, zit in de 27-koppige voorselectie van bondscoach Gareth Southgate voor de eindronde van de Nations League in Portugal (5-9 juni). De Tottenham-spits blesseerde zich begin april in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, thuis tegen Manchester City (1-0), aan de enkel en speelde sindsdien niet meer. Kane stoomt zich momenteel klaar voor de Champions League-finale van 1 juni in Madrid tegen Liverpool.

“Harry bereidt zich met Tottenham voor voor de finale van de Champions League”, gaf Southgate donderdag nog mee. “Hij is de kapitein van ons team. Het aantal doelpunten dat hij voor Engeland maakte, is fenomenaal. We laten de poort open tot het laatste moment en zullen dan evalueren of hij mee kan naar Portugal of niet.” Southgate moet nog vier spelers thuislaten voor de definitieve kern van 23.

Engeland treft in de halve finales van de Nations League, op 6 juni, Nederland. Nadien wacht in de finale/troostfinale de winnaar/verliezer van de andere halve eindstrijd tussen gastland Portugal en Zwitserland.

AZ weigert oefenwedstrijd tegen Liverpool

In aanloop naar de Champions League-finale wilde Liverpool graag een oefenpartij tegen AZ Alkmaar organiseren. Op 1 juni vindt de finale plaats, dus wil Jürgen Klopp zijn elftal scherp houden nu de Premier League ten einde is.

Liverpool zag de landstitel zondag net naar Manchester gaan door één punt achter City te eindigen. Nu wil Klopp zijn team voorbereiden op de volgende belangrijke afspraak in Madrid. Daar zullen ‘de Reds’ proberen om voor de zesde keer in hun geschiedenis de beste van Europa te zijn. Tottenham is de te duchten tegenstander dan.

Naar verluidt ontvingen ze in Alkmaar vertegenwoordigers van Anfield om een oefenwedstrijd af te werken in Spanje binnen twee weken. De ploeg van ex-Anderlechttrainer John van den Brom eindigde als waardige vierde in de Eredivisie achter zwaargewichten Ajax, PSV en Feyenoord en kon daarom op de interesse van de Engelse vice-kampioen rekenen. Maar AZ wees het verzoek van Liverpool af, omdat de meeste leden van hun ploeg op vakantie zullen zijn, terwijl de rest internationale verplichtingen heeft.

VS-sancties tegen Iran hebben gevolgen voor Wilmots

De Amerikaanse sancties tegen Iran hebben ook gevolgen in de voetbalwereld. Marc Wilmots verblijft momenteel in Teheran om er zijn contract te ondertekenen als nieuwe bondscoach van Iran, maar de plaatselijke voetbalbond (FFI) zegt vandaag dat er problemen zijn met het contract van onze landgenoot. “We zitten in de eindfase van de onderhandelingen”, aldus Ibrahim Schakuri, secretaris-generaal van de FFI. “Maar de overeenkomst is nog niet in kannen en kruiken. Er zijn nog enkele kleine details die opgelost moeten worden.”

De FFI maakte niet bekend om welke details het gaat, die de ondertekening van het contract bemoeilijken. Het Iraanse persagentschap Isna weet echter met zekerheid dat de Amerikaanse sancties tegen Iran verband houden met de strubbelingen. Mogelijk zou het verbod op internationale bankoverschrijvingen de grootste hinderpaal zijn. “Onze economische en politieke situatie is nu eenmaal heel anders dan in andere landen”, kon Schakuri wel nog zeggen. Door de Amerikaanse sancties tegen het land van president Hassan Rohani belandde Iran de voorbije maanden in een economische crisis.

Wilmots zette woensdag voet aan de grond in Teheran. Voor de 50-jarige ex-international ligt een verbintenis tot het WK van 2022 in Qatar klaar. Hij zou jaarlijks 1,2 miljoen dollar (1,15 miljoen euro) verdienen. Wilmots zit sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond de oud-spits aan het roer bij de Rode Duivels.

Ook Gladbach-manager Eberl bevestigt nu: “Transfer van Hazard naar Dortmund is bijna rond”

De transfer van Rode Duivel Thorgan Hazard van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund is nagenoeg volledig in kannen en kruiken. Dat bevestigde Max Eberl, de sportief directeur van Mönchengladbach, donderdag. “Het zou mij zeer verrassen als de transfer nog in duigen valt”, liet Eberl optekenen.

Thorgan Hazard speelt zo zaterdag (thuis tegen uitgerekend Dortmund) zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Borussia Mönchengladbach. “We zijn met Borussia Dortmund zeer ver gevorderd in de gesprekken omtrent een transfer van Thorgan Hazard”, was Eberl duidelijk. “De zaak is nog niet helemaal rond, maar wel bijna.”

De 26-jarige Hazard vervoegde Borussia Mönchengladbach in de zomer van 2014 op huurbasis van Chelsea. Die Fohlen betaalden anderhalf miljoen euro voor dat seizoen en legden daar in de zomer van 2015 nog eens acht miljoen euro bovenop om hem definitief over te nemen. In vijf seizoenen in het Borussia Park kwam Hazard tot 181 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 44 assists gaf. Borussia Mönchengladbach zou oorspronkelijk zo’n veertig miljoen euro hebben willen vangen voor de 21-voudig Rode Duivel. Na onderhandelingen zou zijn prijs gezakt zijn tot iets meer dan dertig miljoen euro.

Gladbach moet zaterdag in zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen nog vol aan de bak. Hazard en co momenteel vierde in de Bundesliga met 55 punten. Die vierde plek is de laatste plaats die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Leverkusen (ook 55 ptn) en Frankfurt (54 ptn) liggen echter nog op de loer. De nummers vijf en zes in Duitsland moeten naar de Europa League.

Arsenal noemt keuze voor locatie EL-finale “onaanvaardbaar”

Arsenal begrijpt niet waarom de finale van de Europa League tegen Chelsea in het Azerbeidzjaanse Bakoe wordt gespeeld. Op hun website hekelen de Gunners de keuze van de Europese voetbalbond en noemen die “onaanvaardbaar”. Arsenal zegt heel wat opmerkingen te krijgen van fans die klagen over tickets en logistieke problemen.

Beide Londense teams kregen slechts 6.000 kaartjes voor de wedstrijd op 29 mei in het Olympisch Stadion, waar 68.000 toeschouwers binnen kunnen. Zij die toch een ticket konden bemachtigen, moeten wel een reis van zo’n 4.000 km afleggen. Die verre verplaatsing bezorgt heel wat supporters kopbrekens.

“De tijd zal uitwijzen of het überhaupt mogelijk zal zijn dat 6.000 Arsenalfans de match bijwonen, gezien de uitzonderlijke uitdagingen waar ze met deze reis voor staan”, zegt Arsenal in een mededeling op zijn website. “We hebben 45.000 seizoenskaarthouders. Het is niet correct dat zovelen onder hen dit moeten missen omdat de UEFA een locatie koos die zo moeilijk bereikbaar is. We vragen de UEFA met aandrang dat bij volgende keuzes voor finalelocaties rekening wordt gehouden met de verplaatsingen die supporters moeten maken. Want wat dit seizoen is gebeurd, is onaanvaardbaar en niet voor herhaling vatbaar.”

Bakoe werd in september 2017 door het Uitvoerend Comité van de UEFA gekozen boven Sevilla en Istanboel.

Hazard wint met Chelsea wedstrijd voor goede doel in VS

Eden Hazard kwam gisteravond in actie met Chelsea tijdens een wedstrijd voor het goede doel in het Amerikaanse Foxborough (Massachusetts). De Blues haalden het met 0-3 van MLS-team New England Revolution. De doelpunten kwamen op naam van Ross Barkley (3., 62.) en Olivier Giroud (29.). Hazard werd aan de rust vervangen.

De wedstrijd, omgedoopt tot “Final Whistle on Hate” (laatste fluitsignaal tegen haat), kaderde in een antidiscriminatiecampagne opgezet door New Engeland-eigenaar Robert Kraft. Er werd vier miljoen dollar (3,6 miljoen euro) ingezameld. Dat geld gaat naar organisaties die discriminatie en geweld bestrijden.

Voor Chelsea staat dit seizoen nog een belangrijke afspraak op het programma. Op 29 mei spelen Hazard en co in Bakoe tegen Arsenal om de eindzege in de Europa League. Voor de Rode Duivel wordt dat de laatste match in het shirt van de Blues, op voorwaarde dat zijn wenstransfer naar Real Madrid wordt afgerond.

Chelsea moet het in die finale vermoedelijk wel stellen zonder Ruben Loftus-Cheek. De Engelse middenvelder hield een forse enkelblessure over aan de wedstrijd New England Revolution. De 23-jarige international raakte 20 minuten voor tijd geblesseerd. Loftus-Cheek verliet op krukken het stadion, met een beschermende ‘brace’ om zijn linkeronderbeen. Chelsea heeft nog niets gemeld over de ernst van de blessure.

Liverpool doet Origi eerste voorstel

Liverpool maakt haast met de contractverlenging van Divock Origi (24). De Engelse vicekampioen deed een eerste voorstel voor het openbreken van zijn huidige overeenkomst, die nog een jaar loopt. Een aanbieding die de aanvaller in beraad neemt. Origi wil niets overhaast doen, gezien de weinige speelminuten het afgelopen jaar. Ook andere clubs volgen zijn situatie op de voet: zijn prestaties van de afgelopen week en zijn dubbel in de halve finales van de Champions League hebben hem weer op de radar gezet van andere gegadigden. Dat Liverpool het voorbije jaar constant van mening veranderde over zijn toekomst en dat Jürgen Klopp hem bij momenten weinig kansen gaf, werkte niet in het voordeel van ‘The Reds’. Als hij blijft, zal hij ook volgend seizoen achter Mané, Firmino en Salah staan in de pikorde, maar Sturridge is wel weg. Daartegenover zullen financiële garanties moeten staan - hij verdient nu ruim 70.000 euro per week. Vorige zomer moest Origi nog weg, maar hij besloot zelf te blijven. (KTH)

Pogba bezoekt opnieuw Mekka

Paul Pogba die Mekka bezoekt tijdens de ramadan, het is vaste prik voor de middenvelder van Manchester United. Net als de twee vorige jaren is de Fransman weer van de partij om de bedevaart rond de Kaäba mee te maken. “Vergeet nooit de belangrijke dingen in het leven”, postte Pogba bij enkele foto’s.

Guerrero in selectie Peru voor Copa America

Paolo Guerrero is door de Peruviaanse bondscoach opgenomen in een voorlopige selectie voor de Copa America. De 35-jarige aanvaller heeft er net een dopingschorsing van veertien maanden opzitten. Coach Ricardo Gareca zette een groep met 40 namen op papier en had daarbij een plaatsje voorzien voor Guerrero, die sinds een maand weer speelgerechtigd is. De ex-spits van Bayern München en Hamburg vond onderdak bij het Braziliaanse Internacional Porto Alegre. Het is afwachten of hij tot de definitieve groep van 23 zal behoren. Guerrero testte in oktober 2017 na een WK-kwalificatiematch positief op benzoylecgonine, een stimulerende stof die in cocaïne zit. Na een procedureslag werd zijn schorsing tijdelijk opgeheven zodat hij kon deelnemen aan het WK in Rusland. Peru speelt op de Copa America (14 juni-7 juli) tegen gastland Brazilië, Bolivië en Venezuela.

Qatar opent deuren van gloednieuw WK-stadion

Vandaag wordt met de finale van de Amir Cup tussen Al Sadd en Al Duhail voor het eerst een wedstrijd gespeeld in het nieuw gebouwde Al Wakrah-stadion. De voetbaltempel is speciaal opgetrokken voor het WK 2022 in Qatar en biedt plaats aan zo’n 40.000 toeschouwers. Het ontwerp van het stadion zorgde voor controverse omdat velen er de vorm van een vagina in zagen. Volgens de architecten is het ontwerp evenwel gebaseerd op de vorm van een traditionele zeilboot. Het Al Wakrah-stadion is het tweede stadion dat klaar is voor het WK. Een tweetal jaar geleden werd de renovatie van het Khalifa International Stadium afgerond. In totaal zal in acht stadions worden gevoetbald en die zullen allemaal van airconditioning worden voorzien. Hoewel het WK wordt verplaatst naar november en december, is het in Qatar op dat moment nog steeds erg warm.