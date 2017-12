Football Talk buitenland: Praet in extremis onderuit tegen Lukaku - Perisic schiet Inter met drie goals naar de leiding - Thorgan Hazard krijgt pak rammel van Origi & co De voetbalredactie

22u53 0 Photo News Ivan Perisic, ex-Club Brugge, joeg er drie tegen de touwen.

Lukaku haalt het in blessuretijd van Praet

Lazio Roma is op de valreep gaan winnen op het veld van Sampdoria. De thuisploeg leidde tot de tachtigste minuut door een doelpunt van Duvan Zapata. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) tekende tien minuten voor tijd evenwel voor de gelijkmaker, waarna Felipe Caicedo in blessuretijd voor de totale ommekeer zorgde. Bij Sampdoria werd Dennis Praet zes minuten voor affluiten naar de kant gehaald, Jordan Lukaku viel een kwartier voor tijd in.

In de stand blijft Lazio door de zege vijfde op zeven punten van koploper Inter. Sampdoria prijkt nog steeds op een fraaie zesde stek.

Zapata zet Sampdoria op voorsprong! #SampdoriaLazio pic.twitter.com/qYxtGn4Ao2 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Milinković-Savić maakt gelijk! 🚀

🇮🇹 #SampdoriaLazio 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/WFJG9mBeU1 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het doelpunt van de overwinning? Felipe Salvador Caicedo maakt er in het slot 1-2 van!#SampdoriaLazio pic.twitter.com/nLd0UAxFdu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wolfsburg houdt punten thuis tegen Mönchengladbach

Wolfsburg heeft met een klinkende 3-0 zege tegen Borussia Mönchengladbach een punt gezet achter de veertiende speeldag in de Duitse Bundesliga.

De Wolven, met Divock Origi op de rechterflank en Koen Casteels tussen de palen, namen een vliegende start. Yunus Malli brak de ban in de vierde minuut. Twintig minuten later zette Daniel Didavi de 2-0 op het scorebord met een knappe stift. Mönchengladbach kwam na een halfuur beter in de wedstrijd. De Borussen troffen twee keer raak, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. Op slag van rust liet Thorgan Hazard, die 82 minuten meespeelde, de aansluitingstreffer liggen. In de tweede helft besliste Josuha Guilavogui (71.) de wedstrijd met een vlam in de winkelhaak vanop zo'n 30 meter. Casteels hield met enkele goede reddingen zijn netten schoon. In de stand liet Gladbach de kans liggen om naar de tweede plaats te klimmen. De Borussen (24 ptn) blijven op de vierde plaats staan. Wolfsburg (17 ptn) stijgt naar de elfde stek.

Gisteren scoorde Benito Raman voor Fortuna Düsseldorf in de topper van de zestiende speeldag in de 2.Bundesliga op het veld van Holstein Kiel. De ex-aanvaller van Standard en AA Gent opende de score op slag van rust. De partij tussen de nummers een en twee eindigde uiteindelijk op een 2-2 gelijkspel. In de stand heeft Kiel (31 ptn) één punt meer dan Düsseldorf (31 ptn), dat na een voortvarende start al vijf competitiewedstrijden niet meer kon winnen.

In Wolfsburg mocht de materiaalman meteen op zoek naar nieuwe doelnetten! 💣💣💣 pic.twitter.com/Ob9QkTdjnZ Play Sports(@ playsports) link

AFP

Invaller Livio Milts bezorgt Roda eerste driepunter sinds 14 oktober

Roda JC heeft op de veertiende speeldag in de Eredivisie zijn eerste competitiezege sinds 14 oktober veroverd. De rode lantaarn in Nederland versloeg Heerenveen in eigen huis met 2-1. Invaller Livio Milts scoorde zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau en bezorgde Roda zo de drie punten.

Heerenveen klom op het uur op voorsprong via Veerman, maar Schahin (71.) wiste die openingstreffer met een slimme kopbal snel uit. Roda JC gooide de jonge Belgen Jorn Vancamp (in de 68e minuut) en Livio Milts (in de 79e minuut) voor de leeuwen en dat loonde. Met een schot vanop 20 meter zorgde Milts, een jeugdproduct van STVV en Club Brugge, voor de eerste driepunter in anderhalve maand tijd. Behalve Milts en Vancamp stond ook Jannes Vansteenkiste op het terrein. De Roda-verdediger maakte de match vol.

Ondanks de zege behoudt Roda JC de rode lantaarn. Ook NAC Breda boekte immers zijn derde competitiezege. De troepen van Stijn Vreven, die een basisplaats in petto had voor Arno Verschueren, hielden met 3-1 de punten thuis tegen Excelsior. Thierry Ambrose (24. en 48.) zorgde vanaf de penaltystip voor een dubbele voorsprong. De tweede strafschop werd veroorzaakt door Wout Faes, die bij Excelsior de hele wedstrijd afwerkte. Via een fraaie treffer van van Duinen (66.) kwamen de bezoekers opnieuw in de wedstrijd, maar invaller Fernandes (77.) legde de partij met zijn eerste baltoets in een definitieve plooi. NAC rukt op naar de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep.

Staartploeg Sparta Rotterdam, met Ryan Sanusi 90 minuten en invaller Loris Brogno een kwartier tussen de lijnen, is er op het veld van PSV niet in geslaagd te stunten. Invaller Luuk de Jong (52.) scoorde het enige doelpunt van de partij voor de ongenaakbare leider, die al tien punten voorsprong heeft op Ajax. De Amsterdammers, die de aartsrivaal uit Eindhoven volgende week ontvangen in de ArenA, leden zaterdag puntenverlies op het veld van kelderploeg Twente (3-3).

AZ Alkmaar profiteerde optimaal en sprong na de 0-2 zege op bezoek bij VVV over Ajax naar de tweede plaats. De ploeg van coach John van den Brom dankte de overwinning aan een own goal van Seuntjens (73.) en een heerlijke volley van Hatzidiakos (84.). Stijn Wuytens voetbalde 90 minuten mee met AZ, dat op acht punten van PSV volgt.

ANP Pro Shots Mikhail Rosheuvel springt op de rug van matchwinnaar Livio Milts

El Ghanassy speelt gelijk met Nantes

Nantes heeft vandaag op de zestiende speeldag van de Franse Ligue 1 een punt gehaald op het veld van Saint-Étienne. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Pajot (38.) bracht Saint-Étienne op 1-0, maar Sala (61.) prikte iets over het uur voor Nantes de gelijkmaker tegen de touwen. Bij de bezoekers werd Yassine El Ghanassy een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Nantes staat in de stand vijfde met 27 punten, Saint-Étienne is dertiende met twintig punten.

Olympique Marseille raakte niet verder dan een draw in Montpellier (1-1). L'OM wiste het openingsdoelpunt van Giovanni Sio (29.) uit met een penaltytreffer van Florian Thauvin (45.). Na de pauze werd niet meer gescoord. Bij Montpellier maakte belofte-international Isaac Mbenza de 90 minuten vol. In de stand is Marseille nu vierde, met evenveel punten als Lyon en AS Monaco (32). Montpellier bezet de achtste plaats (22 ptn).

AFP

Fiks verlies voor Bastien en Chievo, Perisic maakt hattrick

Samuel Bastien heeft met Chievo op de vijftiende speeldag van de Italiaanse Serie A een stevige nederlaag geleden op bezoek bij Inter. De partij in Milaan eindigde op 5-0. Perisic (23., 57. en 90.+2) was bij de thuisploeg de uitblinker met drie doelpunten. Icardi (38.) en Skriniar (60.) namen de twee overige goals voor hun rekening. Bastien speelde bij Chievo de volle negentig minuten.

Inter (39 punten) voert de stand aan, voor Napoli (38), Juventus (37) en AS Roma (34). Radja Nainggolan en co tellen wel een duel minder. Chievo staat twaalfde met twintig punten.

Ivan Perisic zet met zijn derde van de wedstrijd de forfaitscore op het bord! 👏 @Inter komt aan de leiding in de #SerieA. 🇮🇹 pic.twitter.com/kWpOotNc6F Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

Iniesta out voor Champions League

Barcelona kan dinsdagavond in zijn laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen het Portugese Sporting geen beroep doen op Andrés Iniesta. De aanvoerder en draaischijf van de Catalaanse trots heeft in het competitieduel tegen Celta Vigo (2-2) een verrekking in de linkerkuit opgelopen, zo bevestigt Barça op de teamwebsite.

Iniesta moest in Camp Nou na 53 minuten worden gewisseld. Denis Suarez kwam in zijn plaats. In diezelfde wedstrijd blesseerde de Franse centrale verdediger Samuel Umtiti zich aan de dij. De concurrent van Thomas Vermaelen zou twee maanden out zijn. Barça-coach Ernesto Valverde kan tegen Sporting uitgebreid roteren aangezien Messi en co al zeker zijn van groepswinst en een ticket voor de achtste finales.

Photo News

Sloveen Matej Jug leidt Celtic - Anderlecht

De Sloveense scheidsrechter Matej Jug (37) fluit dinsdagavond de Champions Leaguewedstrijd tussen het Schotse Celtic Glasgow en Anderlecht. Dat bevestigt de Europese voetbalbond UEFA op zijn website.

Anderlecht heeft geen goede herinneringen aan Jug. In augustus 2016 was hij spelleider toen paarswit in de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League met 0-2 verloor van het Russische FK Rostov. Na de 2-2 uit de heenmatch betekende het de exit van de Brusselaars uit het kampioenenbal. Anderlecht moet in Celtic Park met drie doelpunten verschil winnen om alsnog te overwinteren.

Photo News

FC Köln ontslaat coach

FC Köln heeft zijn coach Peter Stöger aan de deur gezet. De hekkensluiter in de Bundesliga maakte het nieuws vandaag bekend. Keulen sprokkelde in de eerste veertien competitiematchen amper 3 punten en kon nog niet winnen. Het team staat afgescheiden op de achttiende en laatste plaats. Gisteren haalde Keulen wel een knap 2-2 gelijkspel op het veld van nummer drie Schalke 04, maar daarmee kon Stöger zijn vel niet redden.

De 51-jarige Oostenrijker kwam in 2013 aan het roer bij Keulen. Hij zorgde voor promotie naar de hoogste klasse en een eerste Europees ticket in 25 jaar, maar dit seizoen blijven de resultaten achterwege. Ondanks een doorlopend contract tot 2020 kreeg Stöger zijn ontslagbrief. Stefan Ruthenbeck, de trainer van de U19, neemt tot de winterstop over. Stöger is de vierde trainer die dit seizoen in de Duitse hoogste klasse moet opstappen. Andries Jonker (VfL Wolfsburg), Carlo Ancelotti (Bayern München) en Alexander Nouri (Werder Bremen) gingen hem voor.

Photo News Peter Stöger is ontslagen als coach van FC Köln

REUTERS