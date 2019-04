Football Talk Buitenland. Pozuelo meteen Speler van de Maand - Twente na jaar afwezigheid weer naar Eredivisie De voetbalredactie

22 april 2019

23u00

Bron: Belga 0

Pozuelo meteen Speler van de Maand

Na de scheiding gaat het zowel Racing Genk als Alejandro Pozuelo voor de wind. De Limburgers kunnen de titel ruiken in de Jupiler Pro League, terwijl de Spanjaard in de MLS meteen hoge ogen gooit. Pozuelo was in zijn eerste vier wedstrijden voor Toronto goed voor vier goals en vier assists. Knappe cijfers die hem nu meteen ook al de prijs voor Speler van de Maand opleveren.

Twente promoveert naar de Eredivisie

FC Twente stijgt na een jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie. Het team uit Enschede stelde vandaag de titel in de eerste divisie, de Nederlandse tweede klasse, veilig.

Twente kwam voor een uitverkochte Veste tegen Jong AZ niet verder dan 0-0. Dat resultaat volstond omdat nummer twee Sparta Rotterdam met 2-0 verloor bij Jong PSV. Jorn Brondeel is deze jaargang tweede doelman bij Twente.

Na het kampioenenjaar in 2010 en de tweede plaats onder Michel Preud’homme in het daaropvolgende seizoen - en een knap Europees parcours - ging het bergaf voor de Tukkers, ook op financieel vlak. Vorig seizoen volgde dan het dieptepunt, met een degradatie na 34 jaar uit de Eredivisie.