Football Talk buitenland. Ploegmaat Hazard in nauwe schoentjes - Argentijnse bondscoach aangereden Redactie

09 april 2019

13u15

Bron: Belga/ANP 2

Rode lantaarn Hannover 96 zet manager Horst Heldt aan de deur

De Duitse eersteklasser Hannover 96 heeft vandaag zijn manager Horst Heldt ontslagen. Hij betaalt de prijs voor de tegenvallende resultaten. Met 14 punten uit 28 wedstrijden bengelt Hannover helemaal onderaan het klassement van de Bundesliga.

Op zijn website meldt Hannover dat voor aanvang van het seizoen op een plaats in de middenmoot werd gemikt: “De sportieve leiding had verzekerd dat dit, met de transfers die waren uitgevoerd, mogelijk zou zijn. Dit is niet waargemaakt. Hannover 96 bedankt Horst Heldt voor zijn werk en betreurt dat de verhoopte resultaten niet zijn gehaald.”

Een nieuwe sportief directeur duidde de club nog niet aan. De positie van trainer Thomas Doll staat (vooralsnog) niet ter discussie. Hij verving eind januari de ontslagen André Breitenreiter.

Argentijnse bondscoach Scaloni gewond

Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië, is vanmorgen aangereden door een auto tijdens een fietsrit op het Spaanse eiland Mallorca. De 40-jarige ligt in het ziekenhuis.

Scaloni maakte vanochtend in Portals, op het Spaanse eiland Mallorca, een ritje op de fiets toen hij rond tien uur werd geschept door een auto. Dat meldt El Mundo Deportivo. De Argentijnse bondscoach is vervolgens afgevoerd naar het Hospital de Son Espases.

Scaloni belandde met zijn gezicht op het wegdek en heeft letsel in het gezicht opgelopen. Zijn toestand is volgens Spaanse media niet kritiek. Vermoedelijk kan hij later vandaag het ziekenhuis alweer verlaten. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.

Drinkwater veroorzaakt onder invloed een ongeval en mag zich aan straf verwachten

Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater heeft zijn naam in de nacht van zondag op maandag geen eer aan gedaan. Drinkwater veroorzaakte onder invloed van alcohol een ongeval en wordt daarvoor aangeklaagd. Hij verschijnt op 13 mei voor de rechter. Dat meldden diverse Engelse media. De 29-jarige Drinkwater zou om half één ‘s nachts na een feestje in Manchester op een andere auto gereden zijn. De betrokkenen hielden slechts lichte verwondingen over aan het ongeval. Indien de rechter hem schuldig acht, riskeert hij een gevangenisstraf van maximum zes maanden en een rijverbod.

Chelsea, dat gisteravond onder leiding van een weergaloze Eden Hazard West Ham versloeg met 2-0, weigert voorlopig te reageren. Drinkwater zat voor die wedstrijd niet bij de selectie. De middenvelder, die in 2016 met Leicester City totaal onverwacht landskampioen werd, maakt al een tijdje geen deel meer uit van de plannen van coach Maurizio Sarri. Sinds zijn overstap naar de Blues op de slotdag van de zomermercato in 2017 - voor liefst veertig miljoen euro - speelde hij nog maar 23 officiële duels. Dit seizoen kwam hij zelfs nog niet één keer in actie in een Premier League-duel.

“Juve-aanvoerder Chiellini groot vraagteken voor Ajax”

Giorgio Chiellini moet het Champions League-duel tussen van Juventus bij Ajax mogelijk laten schieten. Volgens sportkrant Gazzetta dello Sport heeft hij gisteren een kuitblessure opgelopen. Het medium meldt dat de aanvoerder van ‘de Oude Dame’ aan het eind van de training geblesseerd raakte en nu “een serieus twijfelgeval” is. Hij zou in Amsterdam vervangen gaan worden door Daniele Rugani, aangezien Martin Caceres en Andrea Barzagli óók al ontbreken.

Ook rondom het meespelen van Cristiano Ronaldo is veel te doen. De Portugees liep onlangs een hamstringblessure op, maar lijkt het duel in Amsterdam te gaan halen.

Weer blessure Vermaelen

Het houdt niet op voor Thomas Vermaelen (33). Door hinder aan de hamstring reist de Barça-verdediger niet naar Manchester United voor het Champions League-duel van morgen. Sinds 16 februari kwam hij niet meer in actie voor de Blaugrana door een letsel aan het bovenbeen. Tegen Cyprus speelde Vermaelen wel negentig minuten voor de nationale ploeg. De opeenstapeling van blessures zorgt ervoor dat de verdediger geen toekomst meer heeft in Camp Nou. Sinds 2014 was hij meer dan 600 dagen out. Vermaelen speurt sinds januari naar een nieuwe club. (VDVJ)

“Pelé heeft ziekenhuis verlaten”

De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft het ziekenhuis in Parijs verlaten. De 78-jarige Braziliaan werd maandagavond uit het ziekenhuis ontslagen, nadat hij eerder was behandeld voor een urineweginfectie, zo meldden Franse media. Woordvoerders van Pelé zelf hebben het nieuws nog niet bevestigd.

Pelé werd afgelopen woensdag opgenomen met hoge koorts nadat hij een evenement in de stad had bezocht samen met Frans international Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Hij werd behandeld met antibiotica en liet vrijdag al weten dat het beter met hem ging.