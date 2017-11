Football Talk Buitenland: Paul Put neemt ontslag bij USM Alger - Geen Giroud tegen Duitsland De voetbalredactie

09u40

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Giroud mist prestigeduel met Duitsland

Frankrijk mist aanvaller Olivier Giroud morgen in het prestigeduel met Duitsland.

De spits van Arsenal heeft een bovenbeenblessure overgehouden aan de oefeninterland tegen Wales (2-0) afgelopen vrijdag en is voor behandeling teruggekeerd naar zijn Engelse club. De vriendschappelijke interland tussen Frankrijk en Duitsland vindt plaats in Keulen. Giroud scoorde nog tegen Wales, zijn 29ste goal voor Frankrijk, maar werd in die wedstrijd al gewisseld vanwege de blessure.

Photo News O Giroud ( France ) FOOTBALL : France vs Pays de Galles - Match Amical - Saint Denis - 10/11/2017 © PanoramiC / PHOTO NEWS PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

Put stapt op

Buitenlands Voetbal Paul Put is opgestapt als trainer van het Algerijnse USM Alger. Dat maakte de Belg bekend op een persconferentie, nadat zijn club zaterdag thuis met 1-2 verloor van Constantine.



"Als jullie vinden dat het mijn fout is dat we niet meer kunnen scoren, neem ik mijn verantwoordelijkheid", klonk het.



Put hield de eer aan zichzelf na de teleurstellende resultaten van Alger. De club uit de hoofdstad kon op elf speeldagen slechts tweemaal winnen. De voormalige trainer van Lierse werd in oktober 2016 oefenmeester van Alger, met als doel de club uit zijn impasse te krijgen. Nu blijkt dat Put niet hij het tij niet kan keren, stapt hij op.



Paul Put kreeg een tweede kans op het Afrikaanse continent nadat hij in België persona non grata werd ten gevolge van zijn rol in het omkoopschandaal rond de "gokchinees" Zheyun Ye. De 61-jarige Antwerpenaar werd in 2014 veroordeeld tot twee jaar met uitstel en een boete van 11.000 euro. In beroep kreeg hij een effectieve gevangenisstraf van twee jaar.



Paul Put trainde van 2008 tot 2011 het nationale elftal van Gambia. In 2013 haalde hij als bondscoach van Burkina Faso de finales van de Afrika Cup. Nadien coachte hij het nationale elftal van Jordanië.