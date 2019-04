Football Talk buitenland. PAOK ongeslagen naar Griekse titel - Carrasco met nieuwe treffer alweer belangrijk in China Redactie

PAOK heeft Griekse landstitel beet

PAOK heeft voor de eerste keer in 34 jaar de Griekse landstitel veroverd. De club uit Thessaloniki verzekerde zich op de voorlaatste speeldag van het derde landskampioenschap, na 1976 en 1985, dankzij een royale thuiszege op degradant Levadiakos (5-0).

PAOK haalde ongeslagen de landstitel binnen. Het is de eerste ploeg van buiten Athene die kampioen van Griekenland wordt sinds Larissa in 1988.

De in Rusland geboren eigenaar van PAOK, Ivan Savvidis, werd vorig jaar nog voor drie jaar geschorst nadat hij met een pistool in zijn broekriem het veld was opgelopen uit onvrede over de arbitrage. Hij wenste voor het begin van de wedstrijd al zijn spelers buiten het stadion succes en bekeek het kampioensduel noodgedwongen op televisie.

Carrasco met nieuwe treffer alweer belangrijk

Yannick Carrasco heeft Dalian Yifang FC vandaag met een goal een punt bezorgd tegen Chongqing Lifan (1-1) op de zesde speeldag in de Chinese Super League. De Rode Duivel opende de score in de 68e minuut. De Braziliaan Fernandinho lukte elf minuten later de gelijkmaker. In de stand is Dalian Yifang voorlopig tiende met vijf punten. Chongqing Lifan staat op de vierde plaats met elf punten. De 25-jarige Carrasco lukte dit seizoen al vier doelpunten en één assist in het Chinese kampioenschap.

