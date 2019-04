Football Talk buitenland. Ook in Franse Ligue 1 match gestaakt: racistische gezangen doen ref ingrijpen Redactie

12 april 2019

22u38

Bron: Belga

Dijon-Amiens stilgelegd na racistische spreekkoren

Niet alleen in België, met de Clasico tussen Standard en Anderlecht, maar ook in de Franse Ligue 1 is een voetbalwedstrijd stilgelegd. De fans van Dijon lieten zich racistische kreten ontvallen richting Prince Gouano, de aanvoerder van Amiens. De partij werd nadien wel voortgezet en eindigde op 0-0.

“We zijn in de 21e eeuw, dit is onvergeeflijk”, zei Gouano na afloop. “Ik heb zelf gevraagd om de wedstrijd stil te leggen. We zijn allemaal mensen, iedereen is gelijk.” De Fransman liep na 77 minuten voetballen naar de bank en riep zijn hele ploeg op om naar binnen te trekken. Na drie minuten en een mededeling van de stadionomroeper kon er weer verder worden gespeeld in Dijon.

Tielemans en Leicester City gaan na vier zeges op rij de boot in tegen Newcastle

Leicester City heeft op de 34ste speeldag van de Engelse Premier League met 0-1 van Newcastle verloren. Youri Tielemans maakte de 90 minuten vol, maar kon deze keer niet het verschil maken. Er komt zo een einde aan een reeksje van vier overwinningen op rij voor de Foxes.

De Spanjaard Ayoze Perez maakte na 32 minuten het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd in Leicester. Tielemans en co blijven zevende in het klassement, Newcastle rukt voorlopig op naar de dertiende plaats.

In Frankrijk klopte Anthony Limbombe met Nantes enigszins verrassend het Lyon van Jason Denayer met 2-1. Beide landgenoten stonden aan de aftrap, Limbombe maakte zelfs het winnende doelpunt en kreeg drie minuten voor tijd een applausvervanging. Coulibaly (11.) had Nantes eerst al op voorsprong gebracht, Terrier (41.) maakte kort voor de rust gelijk. Zeven minuten voor tijd krulde Limbombe een vrije trap netjes rond de muur in doel, waardoor Nantes opschuift naar de vijftiende plaats. Lyon blijft derde.

Bondscoach Paul Put kent met Guinee tegenstanders in groepsfase Africa Cup

Egypte moet op de Africa Cup (21 juni - 19 juli) in eigen land in de groepsfase aan de bak tegen Congo-Kinshasa, Oeganda en Zimbabwe. Dat is het resultaat van de loting van vandaag. Titelverdediger Kameroen treft in zijn poule Ghana, Benin en Guinee-Bissau.

Eén Belgische coach zal actief zijn op de Africa Cup. Paul Put is de bondscoach van Guinee. Hij moet in groep B aan de bak tegen Nigeria, Madagaskar en Burundi.

Egypte is met zeven titels recordkampioen en wil op eigen bodem weer aanknopen met de zege. De Farao’s zetten volop in op hun speerpunt Mohamed Salah (Liverpool). Kameroen veroverde in 2017 de eindzege. De Ontembare Leeuwen, met op dat moment Hugo Broos als bondscoach, haalden het toen in de finale van Egypte met 2-1. De top twee van elk van de zes groepen stoot door naar de achtste finales, net als de vier beste derdes.

PSG ziet nieuwe Champions League-formule wel zitten

De secretaris-generaal van PSG, Victoriano Melero, verdedigt het project van de hervorming van de Champions League in de Franse krant Le Parisien. Hij reageert op de verschillende kritieken en argumenteert tevens waarom zowel de Parijse club als andere teams baat zullen hebben bij de nieuwe formule.

“Het project is niet alleen interessant voor PSG, maar voor het hele Franse voetbal. UEFA wil niet hervormen om te hervormen. Men wil de waarde waarde van Europese competities laten stijgen door het een nieuwe impuls te geven. We mogen niet vergeten dat de Champions League mee de Europa League financiert en ook de toekomstige Europa League 2.”

Verschillende voorzitters van Franse clubs hebben al een kritische nota ingediend tegen het voorstel. Ook Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalfederatie (FFF), is matig enthousiast over het project. Ze vrezen een aanzienlijke daling van de tv-rechten in combinatie met een verlies van interesse in het Franse kampioenschap.

En aangezien de enige route naar de elite-Champions League de Champions League zelf zou zijn, denkt men dat PSG of andere topclubs de eigen competitiebelangen opzij gaan zetten. “Ik denk niet dat clubs en supporters zullen accepteren dat PSG de competitiewedstrijden speelt met een B- of C-team om zich enkel op de Europese wedstrijden te focusen.” geeft Melero toe en doet er een belofte bovenop: “Het DNA van het voetbal zal in elke nationale competitie behouden blijven.”

Sergio Ramos tweetal weken buiten strijd

Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos heeft een blessure aan de linkerkuit opgelopen, zo maakte Real vrijdag bekend. Volgens de Spaanse pers zou de sterkhouder achterin daardoor een tweetal weken out zijn en de competitiewedstrijden tegen Leganes en Athletic Bilbao missen. Vorige week in de 2-1-zege tegen Eibar was hij er al niet meer bij.

Op zeven speeldagen voor het einde van de competitie is Real nog met stadsgenoot Atlético verwikkeld in een strijd om de tweede plaats in La Liga. Momenteel staat de Koninklijke pas derde, op twee punten van de stadsgenoot. Met een voorsprong van elf punten op de eerste achtervolger is Barça op weg naar een nieuwe landstitel.

Real moest dit seizoen al 37 tegendoelpunten slikken, zestien meer dan de stadsgenoot, en zou Sergio Ramos dus goed kunnen gebruiken om nog eens een keer de nul proberen te houden. Dat lukte in de laatste tien competitiewedstrijden welgeteld twee keer.

Vader Neymar: “Neymar blijft zeker bij PSG”

Vader Neymar heeft bij RMC Sport de geruchten over een vertrek van zijn zoon uit Parijs de kop ingedrukt. Neymar Jr heeft nog een contract tot medio 2022 bij Paris Saint-Germain “en hij wil niet vertrekken”, aldus Neymar Sr. “We hebben een contract en zitten nog niet eens aan de helft van dat contract”, begon vader Neymar. Zijn zoon kwam in de zomer van 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona. Sindsdien zijn geruchten rond een vertrek nooit veraf geweest. Real Madrid wordt - vooral sinds de terugkeer van Zinédine Zidane als T1 - het vaakst genoemd.

“Die geruchten over een vertrek zullen altijd bestaan”, aldus Neymar Sr. “Dat moet je erbij nemen als je Neymar koopt. Alle clubs dromen ervan hem in hun ploeg te hebben. De supporters van PSG mogen op beide oren slapen. Neymar zal PSG volgend seizoen niet verlaten. Hij wil de club helpen nieuwe titels te veroveren.”

De 27-jarige Neymar stond sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar ook al werd geopereerd. Donderdag hervatte Neymar de groepstrainingen bij PSG. De Parijzenaars rekenen op hun sterspeler in de finale van de Coupe de France, op 27 april. Nadien wacht Neymar nog een lange zomer met de Copa América (14 juni-7 juli) in eigen land.

Ronaldo zal nieuwe Scudetto van Juventus niet op het veld vieren

Juventus kan morgen voor de achtste opeenvolgende keer kampioen van Italië worden. Een punt op het veld van staartploeg SPAL volstaat voor een nieuwe Scudetto. Coach Massimiliano Allegri is wel van plan een rist spelers rust te gunnen met het oog op de return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Onder meer Cristiano Ronaldo zal zaterdagnamiddag moeten toekijken.

“Het heeft geen zin morgen risico’s te nemen met Cristiano”, vertelde Allegri tijdens een persmoment. “Voor hem geldt net als voor veel andere jongens dat ze veel hebben gespeeld tijdens de interlandonderbreking. Niettemin zal ik een stevig en competitief elftal opstellen dat klaar is voor de uitdaging.”

Ronaldo is nog maar net hersteld van een hamstringblessure. Woensdag maakte hij zijn comeback tegen Ajax in Amsterdam. De Portugees was meteen goed voor het enige doelpunt van Juve, dat 1-1 gelijkspeelde. Volgende dinsdag staat de return in Turijn op het programma.

In de Serie A heeft de Oude Dame, met nog zeven speeldagen te gaan, een voorsprong van 20 punten op het Napoli van Dries Mertens. “Morgen kan een buitengewone dag worden”, zei Allegri. “We zullen het vieren want een achtste titel op rij pakken, dat zou buitengewoon zijn. De Scudetto winnen zou mij heel trots maken. Het is speciaal voor een club te werken waarmee je vijf keer op rij kampioen wordt.”

Bayern-coach Kovac bevestigt ruzie tussen Coman en Lewandowski

Bayern München-coach Niko Kovac heeft bevestigd dat Kingsley Coman en Robert Lewandowski op de vuist zijn gegaan. Kovac beschouwt het incident als gesloten. “We hebben er na de training met z’n drieën over gebabbeld”, legde de Kroatische T1 van de Rekordmeister uit. “De twee spelers hebben zich geëxcuseerd. Ze vonden het een spijtig incident en het is intussen geklasseerd. Er komt geen financiële sanctie.”

Over de motieven van het geschil wilde Kovac niets kwijt. “Bij training komt emotie kijken. Je kan het ook op een positieve manier bekijken. Er zit veel leven in mijn spelers.” Verdere commentaar wilde Kovac niet kwijt over het incident. Hij focust zich met zijn team op de wedstrijd van komende zondag bij het Fortuna Düsseldorf van Dodi Lukebakio en Benito Raman.

Dagblad Bild bracht het nieuws van de vechtpartij donderdag naar buiten. Volgens hen zouden de 22-jarige Coman en de dertigjarige Lewandowski elkaar eerst hebben beledigd, vervolgens gingen ze ook op de vuist. Verdedigers Jérôme Boateng en Niklas Süle moest tussenbeide komen om het duo uit elkaar te halen.

Bayern München won vorige week zaterdag de topper in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund nog met 5-0. Het telt als koploper nu één punt voorsprong op het team van Axel Witsel, met nog zes wedstrijden voor de boeg.

FA klaagt Cardiff-coach Warnock aan voor controversiële opmerkingen na duel tegen Chelsea

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Neil Warnock, coach van Premier League-club Cardiff City, aangeklaagd om zijn controversiële uitspraken na afloop van de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-2) op 31 maart.

De zeventigjarige coach van de Bluebirds spuwde na de wedstrijd zijn gal over scheidsrechter Craig Pawson. Warnock noemde hem onder meer “de slechtste scheidsrechter aller tijden”.

De reden voor die uitspraak lag in een onterecht toegekend doelpunt aan Chelsea. Cesar Azpilicueta knikte in de slotfase vanuit een duidelijke buitenspelpositie de 1-1 tegen de touwen. De videoscheidsrechter zal pas volgend seizoen zijn intrede maken in de Premier League en dus werd het doelpunt gevalideerd. In blessuretijd kreeg de thuisploeg nog helemaal het deksel op de neus, met de 1-2 van Ruben Loftus-Cheek.

Warnock heeft nog tot 16 april om zich te verdedigen.

Borussia Mönchengladbach sluit seizoen af met trip naar China en duel tegen Dembélé

Bundesliga-club Borussia Mönchengladbach zal het seizoen afsluiten met een zevendaagse trip naar China. Dat maakte het team van Rode Duivel Thorgan Hazard bekend. Gladbach, momenteel vijfde in de Bundesliga met 48 punten na 28 wedstrijden, vertrekt een dag na haar laatste competitieduel, op 18 mei thuis tegen Borussia Dortmund, en blijft tot 26 mei in China. Het team zal Guangzhou en Shanghai aandoen.

In Guangzhou spelen die Fohlen op 22 mei een oefenduel tegen Guangzhou R&F, het team van Mousa Dembélé. In Shanghai zal een bezoek gebracht worden aan het plaatselijke kantoor, dat Gladbach vorige zomer opende.

CEO Stephan Schippers gaf op de website het doel van de trip mee. “We willen dat er meer aandacht komt voor ons werk in China. Op die manier kunnen nieuwe projecten ontstaan en kunnen we onze contacten ter plaatse versterken.”

#DieFohlen werden unmittelbar nach Ende der laufenden @Bundesliga_DE-Saison für rund eine Woche nach China reisen. Neben einem Freundschaftsspiel bei @GuangzhouRFFC steht auch ein Besuch des Borussia-Büros in Shanghai auf dem Plan. 🔜🛫🇨🇳

Alle Infos: https://t.co/14A1ohfH8t pic.twitter.com/OB1jYILiAY Borussia(@ borussia) link

ADO Den Haag beloont coach Groenendijk met nieuw contract

ADO Den Haag heeft hoofdtrainer Fons Groenendijk twee jaar langer aan de club verbonden. De 54-jarige Nederlander zette zijn handtekening onder een verbintenis tot juni 2021, zo bevestigt het team uit de Nederlandse Eredivisie.

Groenendijk is sinds februari 2017 coach bij ADO, waar middenvelder Lex Immers (ex-Club Brugge) een vaste waarde is. Hij volgde toen Zeljko Petrovic op.

“Vanuit een zeer moeilijke en onrustige situatie heeft hij met zijn staf in een korte periode rust gecreëerd. Nadat we ons toen met een mooie eindsprint veilig speelden, beleefden we een geweldig 2017/2018. Dat was voor mij het beste jaar in deze functie en tegelijkertijd voor Fons ook het beste seizoen uit zijn trainerscarrière”, zegt ADO’s manager voetbalzaken Jeffrey van As, die ook T2 Edwin de Graaf een nieuw contract gaf.

Groenendijk vult aan. “Alle seinen stonden op groen om met elkaar door te gaan. Ik heb plezier in mijn werk en voel me hier thuis. Dat komt mede dankzij de goede samenwerking met de rest van de technische staf en de medische staf. Dat zit allemaal goed en dat voelt de groep waarschijnlijk ook”, stelt de coach, die al veel meemaakte als coach van ADO Den Haag. “Het begon met een wonderbaarlijke ontsnapping. Daarna volgde een seizoen waarin het allemaal van een leien dakje ging. Dit seizoen verloopt moeizamer, maar het is mooi dat de clubleiding daar overheen kijkt. We willen dit jaar uiteraard ook nog goed afsluiten.”

ADO staat na 29 speeldagen op de twaalfde plaats. Vorig seizoen eindigde het team als zevende.

#Fons2021 🔰 pic.twitter.com/gh4HqR2rs6 ADO Den Haag 🔰(@ ADODenHaag) link

Ajax haalt talentvolle verdediger bij Heerenveen

Kik Pierie is de tweede aankoop van Ajax voor volgend seizoen. De 18-jarige verdediger van Heerenveen rondde gisteren zijn overgang naar Ajax af. Eerder legde Ajax al Standard middenvelder Razvan Marin (22) vast voor komend seizoen.

Vooral technisch directeur, Marc Overmans, werd gecharmeerd door Pierie die de jeugdopleiding bij Heerenveen volgde en daar voor het tweede seizoen in het eerste elftal uitkomt als linksachter of als linker centrale verdediger. De in Boston geboren Pierie speelde 66 wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor twee goals en vijf assists. De jeugdinternational heeft in Friesland een contract tot 2020, dus zal Ajax een transfersom voor Pierie betalen. Ajax ziet in Pierie een vaste waarde voor de toekomst.

De Amsterdammers zijn al druk bezig om de selectie van volgend seizoen op orde te brengen. Eerder werd al de 22-jarige middenvelder Razvan Marin voor twaalf miljoen euro overgenomen van Standard. Daarnaast verlengde keeper Andre Onana zijn contract. Hij blijft aankomend seizoen sowieso eerste keeper van Ajax.

Chelsea en Liverpool veroordelen racistische video aan adres van Salah

Chelsea en Liverpool hebben de racistische video die gericht was aan Mo Salah hevig veroordeeld. De video verscheen in de marge van de wedstrijd van Chelsea, gisteravond in de Europa League bij Slavia Praag (0-1), op sociale media.

In het filmpje zingen verschillende Chelsea-supporters in een bar de slogan 'Salah is een bommenwerper'. Liverpool reageerde door de video "gevaarlijk en verontrustend" te noemen. De Reds wonnen dinsdag al, met Salah in de basis, hun heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 2-0 tegen FC Porto. "Dit gedrag mag niet getolereerd worden." Liverpool werkt samen met Chelsea en de politie om de individuen, die verschijnen in de video, te identificeren.

Ook Chelsea reageerde op de feiten. Zonder het incident te benoemen liet de Londense club weten "elk discriminerend gedrag verschrikkelijk te vinden". "We zullen zeer strenge maatregelen nemen tegen elke persoon die zulk gedrag tentoonspreidt."

Volgens de Engelse pers werden drie Chelsea-supporters gisteravond in Praag al de toegang tot het stadion ontzegd, omwille van hun aanwezigheid in het filmpje. Ook Chelsea-coach Maurizio Sarri liet noteren "tevreden te zijn met de strenge beslissing van de club".

Chelsea-fans bouwden in het verleden al een kwalijke reputatie op wat betreft discriminerend gedrag. In december vorig jaar werd Manchester City-aanvaller Raheem Sterling nog racistisch bejegend op Stamford Bridge. Diezelfde maand liep een verplaatsing in de Europa League naar het Hongaarse MOL Vidi uit de hand omdat Chelsea-supporters antisemitische gezangen gebruikten tegen hun Londense rivaal Tottenham.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu 🆗️(@ kexxc) link

Club statement. https://t.co/tMqiV6H53Z Chelsea FC(@ ChelseaFC) link