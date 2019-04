Football Talk buitenland. Neymar werpt bloemetjes richting Hazard, maar zit drie CL-speeldagen op het strafbankje - De Bruyne out voor match tegen Burnley

Montenegro duel zonder publiek wegens racisme

De nationale voetbalploeg van Montenegro moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in de kwalificaties voor het EK 2020, op 7 juni tegen Kosovo, achter gesloten deuren afwerken. De Europese voetbalfederatie UEFA heeft de voetbalbond van het Balkanland gestraft wegens racistische uitingen tijdens het kwalificatieduel met Engeland, eind maart in Podgorica (1-5).

Met name de Engelse international Danny Rose had het in dat duel zwaar te verduren. De verdediger van Tottenham Hotspur reageerde nadien ontgoocheld op de kwetsende spreekkoren. “Ik heb er genoeg van. Ik heb misschien nog vijf of zes jaar voor de boeg, maar ik kan niet wachten om het voetbal achter me te laten. Het enige waaraan ik toen dacht was: drie punten pakken en zo snel mogelijk wegwezen hier.”

De UEFA legde de voetbalbond van Montenegro ook een geldboete op van 20.000 euro voor andere incidenten tijdens de wedstrijd tegen Engeland. Bij het eerstvolgende thuisduel moet in het stadion een groot spandoek duidelijk zichtbaar te zijn met de tekst: “#EqualGame”.

Neymar drie CL-speeldagen op het strafbankje

Paris Saint-Germain zal volgend seizoen in de eerste drie groepswedstrijden van de Champions League geen beroep kunnen doen op haar goudhaantje Neymar. De Braziliaan werd door de UEFA voor drie wedstrijden geschorst. Neymar krijgt de schorsing voor een beledigende post op Instagram na afloop van de verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League begin maart tegen Manchester United (1-3).

PSG was door die nederlaag - en ondanks een 0-2-zege in Manchester - uitgeschakeld. In het slot van de wedstrijd in Parijs kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales. “Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”

Tweede seizoenszege voor Dembélé en Guangzhou R&F

Guangzhou R&F heeft op de zevende speeldag van de Chinese Super League haar tweede overwinning mogen bijschrijven. Het team van Rode Duivel Mousa Dembélé haalde het met 3-1 van Shenzhen. De Israëlische aanvaller van Guangzhou, Eran Zahavi, zorgde met een hattrick voor alle doelpunten bij de thuisploeg.

Dembélé, die de hele wedstrijd speelde, gaf na 37 minuten de assist voor de eerste treffer van Zahavi. De bezoekers waren na zeventien minuten op voorsprong gekomen via de Colombiaan Preciado.

Guangzhou R&F komt in de tussenstand in China op de zevende plaats naast Shenzhen met acht punten.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Yannick Carrasco (Dalian Yifang) komen zondag in actie in de Super League. Fellaini en co ontvangen Wuhan Zall, Carrasco en zijn teammaats gaan op bezoek bij Beijing Guoan.

Kevin Begois zet op het einde van het seizoen punt achter zijn loopbaan

Doelman Kevin Begois stopt op het einde van het seizoen met voetballen. Dat liet de bijna 36-jarige doelman weten in een interview op de website van zijn huidige club, FC Groningen. Begois was de voorbije twee seizoenen reservedoelman - na Sergio Padt (ex-Gent) - bij de groenhemden en speelde er geen enkel officieel duel. Hij was twintig seizoenen profvoetballer.

De geboren Antwerpenaar liet weten te zullen terugkeren na zijn geboortestad. Hij gaf aan dat Groningen graag zijn aflopende contract had verlengd, maar Begois verkoos een terugkeer naar de heimat. De doelman zou in de toekomst graag in de voetbalwereld willen blijven om jonge talenten te begeleiden.

De voorbije zestien seizoenen vertoefde Begois in Nederland en speelde voor clubs, afwisselend in de Eredivisie en Eerste Divisie. Na zijn jeugdopleiding en doorbraak bij KV Mechelen - in het jaar waarin de club failliet ging (2002-2003) - volgden passages bij Roda JC, VV Venlo, Helmond Sport, FC Den Bosch, PEC Zwolle en FC Groningen.

Tottenham-coach Pochettino misnoegd: “Oneerlijk dat Ajax weekend vrij is en wij niet”

Mauricio Pochettino vindt het oneerlijk dat Ajax dit weekend niet hoeft te voetballen terwijl zijn club Tottenham Hotspur zaterdag een belangrijke derby speelt tegen West Ham United. “Ik klaag niet, maar ik vind het gewoon niet eerlijk”, was de Argentijn duidelijk. Tottenham en Ajax spelen volgende week dinsdag in Londen hun heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League.

De Nederlansde voetbalbond (KNVB) verplaatste de gehele 33e speeldag in de Eredivisie, zodat Ajax in alle rust kan toewerken naar die halve finale van de Champions League. “Ik weet dat de Engelse voetbalbond ook ons helpt in de voorbereiding door de wedstrijd zo vroeg mogelijk plaats te laten vinden, maar de Premier League is totaal anders dan de Nederlandse competitie.”

Tottenham moet in Londen vol aan de bak, want het is nog niet zeker van kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen. Het wordt een emotionele wedstrijd en we zullen alles moeten geven, en dat terwijl Ajax meer voorbereidingstijd heeft en geen risico’s loopt op blessures.”

Ook verdediger Danny Rose had het liever anders gezien, zo liet hij eerder deze week weten. “Ik kon niet geloven toen ik hoorde wat men in Nederland had beslist. In deze fase van het seizoen voel je de vermoeidheid en dan helpen alle beetjes”, zei Rose, die het zou aanmoedigen als men in Engeland dezelfde houding zou aannemen als de KNVB. “We willen de Beker met de Grote Oren naar Tottenham brengen, maar uiteraard ook naar Engeland. Het is niet enkel Tottenham tegen Ajax, maar het gaat ook over Engeland tegen Nederland.”

Kevin De Bruyne “stelt het beter” maar speelt niet in Burnley

Manchester City kan zondagnamiddag op het veld van Burnley nog geen beroep doen op Kevin De Bruyne. De middenvelder viel vorig weekend uit met een spierblessure in de competitiematch tegen Tottenham. De Citizens misten De Bruyne woensdag al in de Manchester Derby tegen United (0-2 winst) en ook tegen Burnley ontbreekt hij. “Hij is nog niet fit. Hij stelt het beter maar hij is nog niet fit”, bevestigde Pep Guardiola vrijdag tijdens een persmoment.

Achter de naam van Fernandinho staat een vraagteken. De Braziliaanse middenvelder sukkelt met de knie. Met nog drie speeldagen te gaan, heeft City in het klassement een punt voorsprong op titelrivaal Liverpool. De Reds van Jürgen Klopp ontvangen vandaag rode lantaarn Huddersfield Town.

Neymar: “Ik zou graag ooit met Hazard spelen”

De ene balvirtuoos bejubelt de andere. In een interview aan FOX Sports werpt Neymar bloemetjes richting Eden Hazard. De dribbelkont van PSG verklapt dat hij ooit graag aan de zijde van onze landgenoot zou voetballen. “Hij is een aparte speler. Zijn stijl is vergelijkbaar met die van mij. Ik denk dat we samen veel zouden kunnen bereiken.”

De kans dat Hazard en Neymar ooit ploegmakkers worden in de Franse hoofdstad, is zo goed als nihil. “In Frankrijk speel ik alleen voor Lille”, verklaarde Hazard eerder.

Intussen probeert Real Madrid nog steeds een doorbraak te forceren in zijn dossier. Op een definitief akkoord over de prijs is het wachten. Chelsea wil meer dan 100 miljoen euro vangen voor zijn sterkhouder. In Madrid ligt een contract voor zes seizoenen op hem te wachten.

Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers krijgt koninklijke onderscheiding

De Nederlandse topreferee Björn Kuipers (46) mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vandaag vanwege zijn carrière als scheidsrechter en zijn werk als ondernemer.

Kuipers was onder andere actief op de WK’s van 2014 en 2018 en de EK’s van 2012 en 2016. In 2014 had hij de leiding over de finale van de Champions League (tussen Real en Atletico Madrid), terwijl hij 2013 en 2018 de eindstrijd van de Europa League leidde. Ook floot hij de finale van de Confederations Cup in 2013.

Kuipers kreeg de onderscheiding ook als ondernemer. Samen met zijn vrouw is hij eigenaar van een supermarkten.

Raheem Sterling krijgt prijs voor zijn strijd tegen racisme

Raheem Sterling heeft een vooraanstaande Engelse prijs gekregen voor zijn strijd tegen racisme in het voetbal. De aanvaller van Manchester City ontving de zogeheten ‘Integrity and Impact Award’ uit handen van bondscoach Gareth Southgate.

Sterling is dit seizoen niet alleen met zijn voeten in vorm, hij laat ook verbaal van zich horen. De ploegmakker van Vincent Kompany en Kevin de Bruyne nam herhaaldelijk afstand van supporters die donkere spelers in de Premier League beschimpen en discrimineren. Hij pleitte op social media voor strengere straffen voor de daders en riep zijn collega-voetballers op zich ook uit te spreken tegen het toenemende racisme.

“Ik wilde mijn persoonlijke ervaringen delen met mijn volgers op Instagram en had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen. Het is heel prettig dat mensen naar je luisteren’’, zei Sterling bij de uitreiking.

