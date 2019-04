Football Talk buitenland. Neymar werpt bloemetjes richting Hazard: “Ik zou graag met hem spelen. Zijn stijl is vergelijkbaar met die van mij”

Redactie

26 april 2019

13u14

Bron: Eigen berichtgeving/ANP 5

Vader van Emiliano Sala sterft aan de gevolgen van een hartaanval

Drie maanden na de dodelijke vliegtuigcrash van voetballer Emiliano Sala is zijn vader Horacio Sala overleden. Vader Sala stierf donderdagnacht op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Het nieuws wordt bevestigd door diverse Argentijnse mediastations.

Horacio Sala kreeg in bed een hartstilstand. Zijn vrouw belde nog de hulpdiensten, maar alle medische hulp kwam te laat. Begin dit jaar ontstond er veel commotie rond de verdwijning van Emiliano Sala. De Argentijnse spits zat in een vliegtuig dat op maandag 21 januari boven het Kanaal van de radar verdween. Hij was op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat Premier League-club Cardiff City hem had overgenomen van FC Nantes. Het lichaam van de 28-jarige Argentijn werd pas twee weken later in het wrak op zee gevonden

Neymar: “Ik zou graag ooit met Hazard spelen”

De ene balvirtuoos bejubelt de andere. In een interview aan FOX Sports werpt Neymar bloemetjes richting Eden Hazard. De dribbelkont van PSG verklapt dat hij ooit graag aan de zijde van onze landgenoot zou voetballen. “Hij is een aparte speler. Zijn stijl is vergelijkbaar met die van mij. Ik denk dat we samen veel zouden kunnen bereiken.”

De kans dat Hazard en Neymar ooit ploegmakkers worden in de Franse hoofdstad, is zo goed als nihil. “In Frankrijk speel ik alleen voor Lille”, verklaarde Hazard eerder.

Intussen probeert Real Madrid nog steeds een doorbraak te forceren in zijn dossier. Op een definitief akkoord over de prijs is het wachten. Chelsea wil meer dan 100 miljoen euro vangen voor zijn sterkhouder. In Madrid ligt een contract voor zes seizoenen op hem te wachten.

Raheem Sterling krijgt prijs voor zijn strijd tegen racisme

Raheem Sterling heeft een vooraanstaande Engelse prijs gekregen voor zijn strijd tegen racisme in het voetbal. De aanvaller van Manchester City ontving de zogeheten ‘Integrity and Impact Award’ uit handen van bondscoach Gareth Southgate.

Sterling is dit seizoen niet alleen met zijn voeten in vorm, hij laat ook verbaal van zich horen. De ploegmakker van Vincent Kompany en Kevin de Bruyne nam herhaaldelijk afstand van supporters die donkere spelers in de Premier League beschimpen en discrimineren. Hij pleitte op social media voor strengere straffen voor de daders en riep zijn collega-voetballers op zich ook uit te spreken tegen het toenemende racisme.

“Ik wilde mijn persoonlijke ervaringen delen met mijn volgers op Instagram en had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen. Het is heel prettig dat mensen naar je luisteren’’, zei Sterling bij de uitreiking.

👏 Congratulations to Raheem Sterling for winning the Integrity and Impact Award at the BT Sport Industry Awards



He could've stayed quiet but was brave enough to speak up and use his platform to make a difference...



📹 @SportIndustry/@btsport#BTSIA pic.twitter.com/YGazYKS74X The Sportsman(@ TheSportsman) link