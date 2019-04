Football Talk buitenland. Neuer twee weken aan de kant bij Bayern München Sportredactie

15 april 2019

10u00

Bayern München kan twee weken geen beroep doen op doelman Manuel Neuer. De keeper liep in het met 4-1-gewonnen duel tegen Fortuna Düsseldorf een blessure op in zijn kuit en moest gewisseld worden.

Neuer had eerder ook al last gehad van dezelfde blessure in zijn kuitspier en mistte daardoor enkele duels. De doelman is volgens de club veertien dagen niet buiten strijd. Hij mist hierdoor waarschijnlijk de competitiewedstrijden tegen Werder Bremen en FC Nürnberg. Ook de halve finale van de Duitse beker tegen Werder Bremen moet Neuer aan zich voorbij laten gaan.