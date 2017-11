Football Talk Buitenland: Musonda wil weg bij Chelsea De voetbalredactie

06u14 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Musonda wil weg bij Chelsea

Charly Musonda Junior (21) heeft Chelsea laten weten dat hij zijn contract, dat in 2019 afloopt, liever niet wil verlengen. De jonge flankspeler heeft er schoon genoeg van bij zijn club. Hij is het wachten op speelkansen grondig beu. In januari wil hij een definitieve transfer forceren. Zijn entourage bood hem ondertussen al aan bij Arsenal. Daar reageerden ze niet meteen afwijzend. Bij de Gunners houden ze van zijn profiel en zien ze potentieel, maar zolang er niemand vertrekt in de winter, is Musonda niet echt een optie. Bovendien heeft de club met Reiss Nelson (17) een gelijkaardig aanstormend talent in de wachtkamer zitten. Bij AS Roma is Musonda geen optie meer. Chelsea had Musonda vorige zomer graag uitgeleend, maar hij wilde absoluut blijven. Een keuze die hij zich nu beklaagt, ook al mocht hij twee keer starten in de League Cup en viel hij in de Premier League twee keer in. (KTH)

Photo News

Mignolet hoopt op minuten bij Rode Duivels

Net als bij de vorige oefeninterland hoopt Simon Mignolet (29) opnieuw op speelminuten tegen Mexico of Japan. Afspraken zijn daarover nog niet gemaakt. "De laatste keren heeft de bondscoach me telkens een kans gegeven", zegt Mignolet. "Zowel in Nederland als tegen Rusland. Met het WK in aantocht, indien er iets moest gebeuren, is het misschien niet oninteressant om automatismen te creëren met de verdedigers die er zijn. Dat ik er klaar voor ben als er iets voorvalt. Ik denk wel dat de trainer weet dat ik niet enkel een belangrijk figuur ben naast het veld, maar dat ik dat ook op het veld kan zijn. Oefenwedstrijden zijn daar ideaal voor." Mignolet beseft dat hij nummer twee is in de pikorde achter Thibaut Courtois, met wie hij een goeie werkrelatie heeft. Toch wil hij op alles voorbereid zijn - de aard van het beestje. Bij Liverpool is Mignolet de nummer één in de Premier League, maar in de Champions League is hij door coach Klopp tegen wil en dank gedegradeerd tot stand-in. Ondanks zijn belangrijk aandeel in de kwalificatie. (KTH)