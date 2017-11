Football Talk Buitenland: Mist geblesseerde Simon afspraak met Messi? - Witsel naar Aziatische Champions League Redactie

Moses Simon in het shirt van Nigeria.

Witsel naar Aziatische Champions League

Axel Witsel heeft de Chinese competitie met zijn club Tianjin Quanjian met een positieve noot afgesloten. De troepen van Fabio Cannavaro wonnen op de slotspeeldag met 1-2 op het veld van kampioen Guangzhou Evergrande. Daardoor beëindigt Tianjin Quanjian de competitie als derde en mag het volgend seizoen deelnemen aan de barrages voor de Aziatische Champions League. Witsel speelde in het Tianhe Stadium in Guangzhou 77 minuten mee, tot hij werd vervangen. Kort na de pauze had de middenvelder geel gekregen. Via Instagram uitte Witsel na afloop van de wedstrijd zijn vreugde om de derde plaats en het daaraan verbonden Champions League-ticket. "Op het einde van de (wedstrijd)dag stel je de vraag: heb je genoeg gevochten? JA, dat hebben we gedaan! Op de laatste speeldag hebben we de kwalificatie voor de barrages van de Champions League afgedwongen! Wat een einde van ons eerste seizoen in de Super League en wat een mooi seizoen hebben we achter de rug. Derde plaats. Knappe thuisstatistieken met tien zeges, vier draws en maar één nederlaag. Tweede beste verdediging."

Moses Simon onzeker bij Nigeria

Geen Moses Simon gisteravond bij de Buffalo's. De Nigeriaanse dribbelkont blesseerde zich donderdag tijdens de laatste training aan de voet en moest bijgevolg verstek geven voor de topper tegen Standard. Wellicht ziet Simon ook zijn afspraak met Lionel Messi aan zijn neus voorbijgaan. "Ik denk dat hij bij ons zal blijven", aldus AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe. Nigeria oefent op 14 november tegen Argentinië, in het Russische Krasnodar. Simon kon er Messi opnieuw ontmoeten, nadat hij hem twee jaar geleden per toeval tegen het lijf liep op de luchthaven van Madrid. De flankaanvaller van AA Gent postte toen fier een foto op zijn Instagram met Leo. Nog dit: Dylan Bronn is opgeroepen voor de nationale ploeg van Tunesië. (NP/RN)

Tim Cahill onzeker voor WK-playoffs

Tim Cahill is onzeker voor het eerste duel van Australië in de WK-playoffs tegen Honduras. De 37-jarige aanvaller, topscorer aller tijden van de 'Socceroos', liep een enkelblessure op in de competitiewedstrijd van Melbourne City tegen Sydney FC. Cahill werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar geen breuk werd vastgesteld. "Er zal hard aan zijn herstel worden gewerkt", aldus de Australische voetbalbond. Australië speelt op 10 november eerst uit tegen Honduras, vijf dagen later is de return.