Football Talk buitenland. Mertens zit Maradona op de hielen - Sterling pleit voor harde straffen tegen racisme: "Negen punten aftrek"

23 april 2019

11u35

Bron: Belga/AD 2

Sterling pleit voor harde straffen tegen racisme: “Negen punten aftrek”

Raheem Sterling pleit in een column in de Times voor zware straffen tegen clubs bij racistisch gedrag onder hun aanhang. “Een automatische aftrek van negen punten en drie thuiswedstrijden zonder publiek”, betoogt de 24-jarige aanvaller van Manchester City.

“Het klinkt hard, maar welke fan wil racisme riskeren als daardoor hun ploeg in degradatieproblemen kan komen of het kampioenschap kan verspelen? Met drie thuisduels achter gesloten deuren verliezen de clubs wegens racisme onder hun supporters ook veel inkomsten.’’

Sterling was één van de slachtoffers van racistische uitingen in de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland in maart in Montenegro. De laatste maanden deden zich meer incidenten op dit gebied voor in Europa.

“Op het hoogste en laagste niveau, overal ter wereld, zijn donkere en Aziatische spelers, fans en coaches het doelwit van racisme”, aldus Sterling. “Elke dag weer, of het nu een potje in het park is of in de Champions League. Wat mij betreft doen de mensen die het voetbal leiden veel te weinig om dit probleem op te lossen. Het beleid is gewoon niet goed genoeg.”

Mertens op één Serie A-goal van Maradona

Winnen deed Dries Mertens niet, maar met een knap hakje tegen Atalanta maakte hij z’n 80ste goal in de Serie A. Daarmee komt de Rode Duivel op één treffer van Diego Maradona, die voor Napoli 81 maal wist te scoren in de Italiaanse hoogste klasse. Enkel Antonio Vojak (102 goals) en Marek Hamsik (100 goals) deden beter voor de club uit Napels. Over alle competities heen staat Mertens trouwens op een derde plek. Gisteren maakte hij z’n 105de doelpunt in het blauwe shirt, waarmee hij Edinson Cavani definitief achter zich liet. Maradona heeft er 115, Hamsik voert de ranglijst aan met 121 treffers. Het doel is in zicht...

Einde seizoen voor Hudson-Odoi

Chelsea kan dit seizoen geen beroep meer doen op Callum Hudson-Odoi. De 18-jarige aanvaller heeft gisteren in de competitiewedstrijd bij Burnley (2-2) zijn achillespees gescheurd.

"Echt balen dat mijn seizoen gedaan is met een gescheurde achillespees", schreef Hudson-Odoi op Twitter. "Ik ga hard werken en volgend seizoen sterker terugkomen."

Hudson-Odoi moest tegen Burnley even voor halfweg naar de kant. De youngster was dit seizoen goed voor vijf goals in in totaal 24 partijen. In de Premier League trof hij nog niet raak. Het team van Eden Hazard staat in de stand samen met Tottenham derde (67 ptn), ver achter Liverpool (88 ptn) en Manchester City (86 ptn).

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH Callum Hudson-Odoi(@ Calteck10) link

Celtic rouwt om legendarische kapitein Billy McNeill

Billy McNeill, jarenlang een boegbeeld van Celtic, is afgelopen nacht op 79-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft het team uit Glasgow laten weten.

McNeill veroverde met Celtic negen keer de Schotse titel, pakte zeven Schotse bekers en zes Schotse League Cups. In het seizoen 1966-1967 kende hij zijn grootste triomf, met de eindzege in de Europacup I. Celtic slaagde hier als eerste Britse team in. McNeill voetbalde zijn hele loopbaan, van 1957 tot 1975, voor Celtic. In 790 officiële wedstrijden kwam hij tot 34 doelpunten. Opvallend: in elk van die partijen startte hij in de basis.

Na zijn actieve carrière ging McNeill aan de slag als coach. Met Celtic stak hij, in twee periodes (1978-1983 en 1987-1991), nog vier Schotse titels en drie Bekers op zak. Voorts was hij aan de slag bij onder meer Aberdeen, Manchester City en Aston Villa.

Rest in peace, Cesar. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/FLCdURfuox Celtic Football Club(@ CelticFC) link