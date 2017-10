Football Talk buitenland: Mertens kan voor bescheiden som weggekocht worden bij Napoli De voetbalredactie

Afkoopclausules Mertens en Praet

De "Gazzetta dello Sport" publiceerde gisteren de afkoopclausules in de contracten van de topspelers in de Serie A. In het lijstje stonden ook twee Belgen. Dries Mertens kan weg voor een bescheiden som van 28 miljoen euro.



Op voorwaarde dat dat bod van een club buiten Italië komt - Juventus of Inter zal met een veelvoud over de brug moeten komen als ze de aanvaller willen binnenhalen.



Wie Dennis Praet wil weghalen bij Sampdoria, moet 26 miljoen euro neertellen. Praet ging in de zomer van 2016 nog weg bij Anderlecht voor zo'n 10 miljoen euro.



Let wel: dit zijn maximumbedragen. Als de clubs een akkoord vinden voor een lager bedrag, is een transfer ook mogelijk.

Costa Rica-Honduras uitgesteld door storm Nate

Door hevige regenval en overstromingen ten gevolge van de tropische storm Nate kan het WK-kwalificatieduel Costa Rica-Honduras vandaag niet plaatsvinden. Het duel in San José wordt verschoven naar morgen.



Die beslissing drong zich op nadat de regering van Costa Rica de noodtoestand uitriep en de sluiting van scholen en winkels oplegde. Nate heeft in Nicaragua aan elf mensen het leven gekost, in Costa Rica vielen acht doden, in Honduras drie, aldus de plaatselijke autoriteiten.



In de CONCACAF-kwalificatiezone is Costa Rica tweede met nog twee speeldagen voor de boeg. De eerste drie plaatsen leveren een WK-ticket op. Er moet al heel wat misgaan voor de Costa Ricanen om Rusland te missen. Ze tellen immers vijf punten voorsprong op Panama. De Verenigde Staten (4e) en Honduras (5e) volgen op zes punten. De nummer vier speelt een play-off tegen Australië of Syrië.