Football talk buitenland. Marc Wilmots kan jaarlijks 1,3 miljoen euro verdienen als bondscoach van Iran

Marc Wilmots kan jaarlijks 1,3 miljoen euro verdienen als bondscoach van Iran

14 mei 2019

Ajax trekt PSV aan de mouw voor Bergwijn

Ajax heeft zijn zinnen gezet op een overname van Steven Bergwijn. Dat meldden bronnen binnen de Amsterdamse club. Maar PSV ziet het niet zitten om mee te werken aan die binnenlandse transfer en noemt het ‘onbespreekbaar’.

“Wij hebben niets gehoord van Ajax of de zaakwaarnemer hierover”, gaf woordvoerder Thijs Slegers in een officiële reactie aan. “Een transfer naar Ajax is voor ons onbespreekbaar.”

Bergwijn wordt na dit seizoen vrijwel zeker verkocht en geniet interesse van verschillende buitenlandse clubs. Hij moet tientallen miljoenen opleveren, nu zijn contract nog tot 2022 doorloopt. PSV houdt er zelfs rekening mee dat Bergwijn, gezien zijn leeftijd en ervaring, nog meer kan opleveren dan Hirving Lozano. Zijn eventuele verkoopprijs is extern eerder wel eens getaxeerd op pakweg 35 tot 40 miljoen euro.

Wilmots onderhandelt met Iraanse voetbalbond

Marc Wilmots (50) onderhandelt volop met de Iraanse voetbalbond om er de nationale ploeg over te nemen. De tijd dringt, want er komen twee oefenduels aan. Wilmots staat volgens onze informatie op het punt om een overeenkomst aan te gaan met de Iraanse voetbalbond. Iran zoekt een opvolger voor de Portugees Carlos Queiroz, die de voorbije acht jaar aan het hoofd stond van het nationale elftal. Iran werd op het voorbije WK in de groepsfase uitgeschakeld, maar staat nog steeds 21ste op de FIFA-ranking. De tijd dringt voor de Iraanse bond, want er staan in juni twee oefeninterlands op het programma. Op 6 juni ontvangt Iran Syrië in Teheran, vijf dagen later bekampt het Zuid-Korea in Seoel. Beide wedstrijden gelden als voorbereiding op de voorrondes voor het WK 2022, die in het najaar van start gaan.

In Teheran zou voor Wilmots een contract klaarliggen waarbij hij 1,3 miljoen euro per jaar kan verdienen. Hij zou zelf twee assistenten mogen aanbrengen, maar verplicht worden om ook ex-international Javad Nekounam in zijn staf op te nemen. Volgens Iraanse media zou Wilmots deze week nog naar Teheran afreizen. Wilmots leidde de Rode Duivels naar het WK 2014 en het EK 2016, maar werd daarna ontslagen. Sindsdien coachte hij nog Ivoorkust. (RN)

Weiler in beeld bij Brøndby

Plan A om nieuwe coach van Brøndby te worden: Kasper Hjulmand, die ook een kandidaat is om bij Anderlecht te gaan werken. Plan B, volgens Deense media: René Weiler. De voormalige T1 van Anderlecht is vrij sinds zijn vertrek bij Luzern in februari. Weiler pakte een landstitel met paars-wit in 2017, maar kreeg weinig waardering door zijn te negatieve spelopvattingen. (PJC)