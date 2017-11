Football Talk buitenland: Manchester United-kapitein ondergaat hartoperatie De voetbalredactie

Carrick ondergaat hartoperatie

Michael Carrick heeft via Twitter bekendgemaakt dat hij een medische ingreep aan zijn hart heeft ondergaan. De middenvelder van Manchester United sukkelt met hartritmestoornissen.

"Tijdens de bekerwedstrijd tegen Bruton afgelopen september voelde ik me vreemd", schrijft Carrick. "Ik onderging testen en het bleek dat ik met hartritmestoornissen kampte. Ik ben volledig onderzocht en heb een procedure gevolgd. Ik voer mijn trainingsarbeid nu gestaag op en wordt nauw in de gaten gehouden, maar voel me goed. Ik hoop snel weer topfit te zijn."

ManU staat na twaalf speeldagen op de tweede plaats in de Premier League. Het team van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini telt 26 punten, acht minder dan leider en stadgenoot City.

TOM GOYVAERTS/GMAX Agency