Football Talk buitenland. Lukebakio naar Franse topclub? - Musonda na pechseizoen wellicht jaartje langer in Nederland

02 mei 2019

06u38

Bron: Eigen berichtgeving 0

Lukebakio geniet interesse van Lyon

Franse media brengen Dodi Lukebakio (21) in verband met Olympique Lyon. De jonge aanvaller is bij Fortuna Düsseldorf aan een ijzersterk seizoen bezig en scoorde al tien keer in de Bundesliga waaronder drie op het veld van Bayern München. Hij zou ook belangstelling genieten van enkele grotere Duitse teams. (VDVJ)

Musonda wellicht weer op huurbasis bij Vitesse

De gesprekken lopen. De kans is groot dat Charly Musonda Junior (22) volgend jaar weer op huurbasis bij Vitesse speelt. “Dat is de bedoeling, maar de deal is nog niet rond”, zegt de voormalige belofte-international. Musonda speelde dit seizoen nog geen seconde voor Vitesse, de partnerclub van Chelsea. Hij blesseerde zich in zijn eerste oefenmatch tegen Antwerp aan de knie en bleef daarna sukkelen. Hij pendelde tussen Londen en Arnhem voor zijn revalidatie. (KTH)