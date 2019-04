Football Talk Buitenland. Lukebakio laat toekomst open Redactie

24 april 2019



Gegeerde Lukebakio laat toekomst open: “Ik concentreer me enkel op mijn spel”

Dodi Lukebakio speelt al een heel seizoen de pannen van het dak bij Fortuna Düsseldorf. De vleugelaanvaller zit voorlopig aan veertien competitiedoelpunten en vijf assists en de interesse van topclubs neemt dan ook met de week toe. Düsseldorf huurt de belofteninternational, zonder aankoopoptie, van Premier League-club Watford, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2022. In een interview met Sport Bild hield hij zelf de boot voorlopig af. “Mijn zaakwaarnemers houden zich met mijn toekomst bezig, ik concentreer mij op mijn spel”, liet de 21-jarige Brusselaar optekenen.

Mede dankzij het topseizoen van Lukebakio handhaaft promovendus Düsseldorf zich halverwege het klassement als tiende. Afgelopen zaterdag werd met 3-1 verloren bij Mainz, maar pikte onze landgenoot wel opnieuw zijn doelpuntje mee. “Dat er interesse voor mijn persoon is, geeft mij natuurlijk een geweldig gevoel”, aldus Lukebakio. “Daar moet je van genieten. Het pusht mijn prestaties ook naar een nog hoger niveau.”

Met zijn toekomst is hij zelf absoluut niet bezig. “Wanneer je je als speler bezighoudt met je toekomst, lijden je prestaties daar onder. Ik concentreer me dus enkel op mijn spel en blijf proberen doelpunten te maken. Het is op die manier dat je ooit bij je droomclub terecht kan komen.”