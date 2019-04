Football Talk buitenland. Lukaku stelt toekomst openlijk in vraag - Leicester wil Tielemans definitief inlijven De voetbalredactie

29 april 2019

13u18

Bron: Eigen berichtgeving

Lukaku stelt toekomst openlijk in vraag

Romelu Lukaku stelt nu openlijk zijn toekomst in vraag bij Man United. Gevraagd of hij ook volgend seizoen op Old Trafford speelt, antwoordde hij ontwijkend: “Ik? Dat weet ik niet. Ik ben hier niet om de geruchtenmolen te doen draaien. Ik lig nog onder contract.” Het was zijn agent die onlangs een ballonnetje opliet. Niet zonder voorbedachte rade zei die onlangs dat Lukaku (25) graag eens in Italië zou voetballen en zijn toekomst bij Man United straks zal bekijken. Maakt deel uit van een masterplan, genaamd FC Internazionale - waar Federico Pastorello goeie contacten heeft. Lukaku kijkt de situatie bij United aan: hij dubt omdat hij geen eerste keus is. In interviews sprak Lukaku de voorbije weken lovend over de samenwerking met de Noor. Toch kwamen de berichten dat hij zijn toekomst in vraag zou stellen als Solskjaer zou aanblijven niet van nergens. Een zweem van wantrouwen gecreëerd door het feit dat die hem eerst naar de bank verwees en vol voor Marcus Rashford als diepe spits koos. Pastorello: “Hij kreeg in die periode veel aandacht van de trainer. Dat gebeurt niet altijd, maar wij denken dat hij zijn plaats nu heroverd heeft.” Lukaku greep daarna zijn kans, mede door blessures in de frontlinie. Onbetwist, zoals onder Mourinho is hij nog niet.

Alderweireld vindt het nog te vroeg voor terugkeer naar Ajax

De lichaamstaal vertelde dat hij het nog te vroeg vindt voor een terugkeer naar Ajax. Marc Overmars, technisch directeur van de Nederlandse club, heeft in het verleden al eens gepolst bij Jan Vertonghen (32) en Toby Alderweireld (30) of ze niet terug naar de ArenA wilden, maar beiden hapten niet wegens nog grotere ambities.

Toen Alderweireld zaterdag de vraag van een Nederlandse reporter kreeg, hield hij zich op de vlakte. Alderweireld: “Je kan wel heel populaire uitspraken doen, maar je weet nooit wat er op je pad komt. Het is zeker geen ‘neen’ voor de toekomst. Ik focus me volop op Tottenham. Ik heb ook nog een jaar contract, dus...” Toch heeft Ajax nu de middelen om de opstapclausule van 28 miljoen euro, die komende zomer actief is, te activeren. (lachend) “Ze hebben heel veel geld, daar ga ik toch vanuit. Het wordt een heel speciale wedstrijd dinsdag.” De generale repetitie tegen West Ham (0-1-verlies) liep met een sisser af. Te weinig energie, te weinig urgentie in de zone van de waarheid. Vertonghen sukkelt met overlast in het bovenbeen. Hij traint sinds eind vorige week niet meer, maar raakt volgens Pochettino zeker fit voor Ajax.

Leicester:”Niet op inspanning kijken om Tielemans te houden”

Alles gaan ze eraan doen om hem te houden. Leicester bereidt zich voor om een clubrecord te breken voor Youri Tielemans. De Rode Duivel (21) knikte The Foxes gisteren op voorsprong tegen Arsenal (3-0-winst). Een prestatie in lijn met zijn voorbije vier maanden in de Midlands. In elf matchen staat de balans nu op 3 goals en 4 assists - waarvan een vijfde uiteindelijk niet werd toegekend.

“We zullen met Monaco om de tafel gaan om hem definitief vast te leggen”, zei manager Brendan Rodgers. “Natuurlijk is hij een speler met wie wij graag willen blijven werken. Ik ben er zeker van dat de club niet op een inspanning zal kijken om hem te overtuigen hier te blijven.” Leicester huurt Tielemans zonder aankoopoptie. In januari bedroeg zijn prijs 45 miljoen euro. Het huidige transferrecord van Leicester ligt op 30 miljoen - destijds betaald voor spits Slimani aan Sporting.

Engelse journalisten kiezen Sterling als Speler van het Jaar

De Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, heeft Raheem Sterling maandag uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De aanvaller van Manchester City haalde het in een verkiezing onder ruim 400 FWA-leden met 62 procent van de stemmen.

De Nederlander Virgil van Dijk eindigde als tweede met 100 stemmen minder. De Liverpoolverdediger werd zondag wel door spelersvakbond PFA (Professional Footballers’ Association) verkozen tot Speler van het Jaar. De Argentijn Sergio Agüero, spitsbroeder van Sterling bij kampioen City, eindigde als derde. Andere spelers die stemmen kregen, zijn (in alfabetische volgorde) Harry Kane (Tottenham), Rode Duivel Eden Hazard (Chelsea), Alexandre Lacazette (Arsenal), Bernardo Silva en David Silva (Manchester City).

De 24-jarige Sterling is de eerste speler van Manchester City in een halve eeuw die de FWA Award wint. De trofee wordt sinds 1948 uitgereikt. Met Hazard (2015) staat een Belg op de erelijst. Vorig jaar won de Egyptenaar Mohamed Salah. Sterling, dit seizoen goed voor 23 goals en 17 assists in 48 matchen, krijgt zijn trofee op 9 mei tijdens een galadiner in Londen.

PSV moet titel zonder goudhaantje Hirving Lozano afdwingen

Hirving Lozano komt door een blessure aan de rechterknie dit seizoen niet meer in actie. Dat laat zijn club PSV maandag weten. De Mexicaan blesseerde zich donderdagavond in het competitieduel tegen Willem II. De flankaanvaller werd toen met een brancard van het veld gedragen.

“Ik ben opgelucht dat er geen schade aan mijn kruisband is, maar baal er natuurlijk ontzettend van dat ik in de beslissende fase van de competitie niet meer op het veld zal staan”, vertelt Lozano, dit seizoen goed voor 21 goals en 12 assists in 40 wedstrijden. “Mijn revalidatie is begonnen. Ik ga er alles aan doen om zo snel als mogelijk weer topfit te zijn.”

PSV en Ajax hebben twee speeldagen voor het einde van de competitie allebei 80 punten. Ajax leidt omdat het een veel beter doelsaldo heeft: +81 tegen +71. Zondag 12 mei werkt PSV een uitwedstrijd tegen AZ af. Drie dagen later volgt het slotduel, in Eindhoven tegen Heracles Almelo. Ajax speelt eerst thuis tegen FC Utrecht en dan uit tegen De Graafschap.