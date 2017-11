Football Talk buitenland: Lukaku riskeert drie speeldagen schorsing voor natrappen De voetbalredactie

Moet Lukaku vrezen voor fikse schorsing?

In Engeland kwamen ze er pas 24 uur later achter. In de opbouw naar het beslissende doelpunt van Man United schopte Romelu Lukaku twee keer wild naar bewaker Gaetan Bong, zonder dat er een bal in de buurt was. Bong had voordien alle middelen gebruikt, tot omklemmingen en geniepig getrek toe, om de Rode Duivel af te stoppen, maar dat praat Lukaku's domme reactie niet goed. Het akkefietje ontsnapte aan het oog van ref Neil Swarbrick en de tv-producers. Enkele Twitteraars riepen de media op er aandacht aan te besteden. Of 'Big Rom' op basis van tv-beelden moet vrezen voor enkele wedstrijden op de strafbank zal vandaag moeten blijken. Dan bestudeert de FA de beelden. Als Swarbrick het incident niet heeft gezien of beoordeeld, kan de voetbalbond optreden. Op 'gewelddadig gedrag', staat een standaard strafmaat van drie speeldagen. Lukaku werd in zijn carrière slechts een keer uitgesloten: na twee keer geel met Anderlecht tegen Beerschot in 2010.

United klopte Brighton met het kleinste verschil (1-0). Lukaku miste twee goede kansen. Invaller Zlatan kon zijn stempel, aan de zijde van Lukaku, niet drukken. Ook Fellaini viel in.

