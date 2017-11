Football talk Buitenland: Lokeren-huurling heeft groot aandeel in landstitel in Thailand: 33 goals in 32 matchen - Robben sluit rentree bij Oranje niet uit: "Zeg nooit nooit" Redactie

Indrukwekkende Jaja Coelho kampioen in Thailand

Lokeren-huurling Jaja Coelho is met Buriram United kampioen geworden in Thailand. En of de Braziliaan zijn aandeel had in de titel: 33 goals in 32 matchen. Straffe cijfers. Coelho wordt tot 30 november uitgeleend (met optie) aan de ex-club van Frank Acheampong.

Lewandowski hoogst twijfelachtig voor partijen met Uruguay en Mexico

De Poolse steraanvaller Robert Lewandowski dreigt de oefenwedstrijden van Polen tegen Uruguay (vrijdag) en Mexico (maandag) aan zich voorbij te laten gaan. De spits van Bayern München kampt met een lichte dijblessure. "Sinds de wedstrijd tegen RB Leipzig (2-0) eind oktober sukkelt Lewandowski al met de blessure", legde Jacek Jaroszewski, de teamarts van het Poolse nationale team, uit. "We moeten overwegen hem rust te geven."

De 29-jarige Lewandowski werd eerder door Bayern al gespaard in het Champions League-duel bij Celtic (1-2). Vorig weekend was hij in de topper in de competitie bij Borussia Dortmund (1-3) wel opnieuw van de partij.

Robben: "Zeg nooit nooit"

Arjen Robben sluit een terugkeer bij Oranje niet uit, mocht het Nederlands elftal zich plaatsen voor het EK van 2020. "Zeg nooit nooit. Absoluut niet", zei de Nederlandse aanvaller van Bayern München tegen FOX Sports.

Robben sloot zijn interlandcarrière vorige maand af na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden, waarin Oranje er niet in slaagde met genoeg doelpunten te winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Maar nu laat hij de deur toch opnieuw op een kiertje. "Misschien ben ik topfit en gaat het allemaal fantastisch en kan ik nog een EK meemaken", liet hij optekenen

Robben debuteerde in 2003 in Oranje en speelde in veertien jaar 96 interlands. Momenteel verkeert de Nederlander in uitstekende vorm bij zijn club Bayern München, waarmee hij afgelopen maand de koppositie in de Duitse competitie heeft heroverd.

"Kane is klaar voor derby tegen Arsenal"

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft de twijfels over de beschikbaarheid van topschutter Harry Kane, volgende week zaterdag na de interlandbreak in de stadsderby tegen Arsenal, de kop ingedrukt. "Harry zal tegen Arsenal hersteld zijn van zijn knieblessure, hij zal er staan", aldus de Argentijn.

Kane meldde zich maandag af voor de komende oefeninterlands van de Engelse nationale ploeg tegen Brazilië en Duitsland. De aanvaller steekt dit seizoen in goede vorm en scoorde al acht keer in de Premier League (in tien matchen) en vijf keer in de Champions League (in vier matchen).

Het Tottenham van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé is de huidige nummer drie in de Premier League met 23 punten. Het telt vier punten meer dan Arsenal, dat zesde staat. Manchester City staat aan kop met 31 punten

Evergrande-voorzitter: "Cannavaro keert terug als coach"

Xu Jiayin, de voorzitter van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande, heeft vandaag eindelijk bevestigd dat de Italiaan Fabio Cannavaro de nieuwe coach van zijn team wordt. Cannavaro, eerder al aan de slag bij Guangzhou Evergrande tussen november 2014 en juni 2015, volgt de Braziliaan Luiz Felipe Scolari op.

De voormalige topverdediger van Napoli (1992-1995), Parma (1995-2002), Internazionale (2002-2004), Juventus (2004-2006 en 2009-2010) en Real Madrid (2006-2009) kondigde maandag zijn ontslag aan als hoofdcoach van Tianjin Quanjian, de reeksgenoot van Guangzhou Evergrande en club van Rode Duivel Axel Witsel. Cannavaro leidde het team dit jaar met een derde plaats in de competitie voor het eerst naar kwalificatie voor de barrages van de Aziatische Champions League.

Voorzitter Jiayin verwacht van Cannavaro de nationale dominantie (zeven titels op rij in China) te bestendigen en continentaal opnieuw hoge ogen te gooien. Evergrande, het rijkste team in China, won de Aziatische Champions League in 2013 en 2015. De voorzitter kondigde ook aan te willen werken naar een volledig Chinees team in 2020.

De 44-jarige Cannavaro is een 136-voudig Italiaans internationaal. In 2006 veroverde hij met Italië de Wereldbeker en individueel de Ballon d'Or.

