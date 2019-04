Football Talk buitenland. Kompany draait rond de pot over toekomst - Neuer twee weken aan de kant bij Bayern München Sportredactie

15 april 2019

17u49

Bron: Belga 0

Nu al Ajax-fans gearresteerd in Italië

De Italiaanse politie heeft vanmiddag vijf supporters van Ajax gearresteerd. Volgens verschillende Italiaanse media zaten ze in een bus die werd aangehouden bij een afrit naar Turijn. Agenten vonden onder andere boksbeugels in het voertuig.

Ajax gaat morgen op bezoek bij Juventus voor de return van de kwartfinale van de Champions League. Rond het eerste duel (1-1) van vorige week in Amsterdam arresteerde de politie 185 supporters van beide clubs. In de aanloop naar het duel werden twee grote groepen met voornamelijk Italiaanse supporters aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich.

Ajax verkocht alle 2000 beschikbare kaartjes voor het uitduel bij Juventus. Maar het is onbekend hoeveel fans zonder kaartje naar het noorden van Italië zullen afreizen. De politie is extra alert in Turijn, omdat fans van de ‘Oude Dame’ een warme band onderhouden met supporters van de harde kern van ADO Den Haag.

Kompany draait rond de pot over toekomst

Vincent Kompany blijft rond de pot draaien over zijn toekomst. Manchester City wil de verdediger een jaar langer vastleggen, maar de 33-jarige Kompany lost naar de buitenwereld toe niets over het verdere verloop van zijn carrière. Dat blijkt ook uit een interview met talkSPORT. “Ik ga volgend jaar zeker nog voetballen”, klonk het. “Ik ben een deel van de familie, dus zullen we met deze situatie omgaan als in een familie. Misschien vinden we een akkoord, misschien niet, dat zal niets veranderen aan mijn relatie met deze club.”

Knieblessure houdt Bakkali (RSCA) rest van play-offs aan de kant

Zakaria Bakkali (23) is door een knieblessure uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Dat laat RSC Anderlecht vandaag weten.

“Zakaria Bakkali komt dit seizoen niet meer in actie door een knieblessure. Veel succes met de revalidatie, Zakaria!”, luidt het in een kort bericht. Bakkali speelde dit seizoen 22 wedstrijden. De winger maakte daarin drie doelpunten en gaf twee assists. Vooral na Nieuwjaar kwam hij, mede door blessureleed, weinig in actie. In play-off 1 viel Bakkali alleen tegen Antwerp (1-2 verlies) kort in.

De tweevoudige Rode Duivel werd vorige zomer door Anderlecht overgenomen van Valencia, dat hem daarvoor had uitgeleend aan Deportivo. De Luikenaar met Marokkaanse roots heeft ook een verleden bij Standard, waar hij zijn jeugdopleiding volmaakte, en PSV.

Jadon Sancho is jongste speler die elf goals maakt in Bundesliga

Na de 5-0-pandoering in de Allianz Arena mocht Borussia Dortmund thuis tegen Mainz geen punten laten liggen om Bayern München in de titelstrijd niet nog verder te zien uitlopen. Jadon Sancho zorgde met twee doelpunten voor de nipte overwinning (2-1). Daarmee is hij ook de jongste speler ooit die elf goals lukt in de Bundesliga.

Een halve volley van Sancho op aangeven van Mario Götze in de zeventiende minuut zorgde voor de openingstreffer. Zeven minuten later scoorde het 19-jarige talent alweer, zijn tiende van het seizoen. Toch werd de wedstrijd nog even spannend wanneer Robin Quaison in de 83ste minuut de aansluitingstreffer maakte voor Mainz. Roman Burki hield nadien met een triple save de drie punten in Dortmund.

Marcelo is de beste verdediger in de lucht

Centrale verdediger van Olympique Lyon, Marcelo, is in de lucht het sterkst. Dat blijkt uit een analyse van het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) dat op zoek ging naar de verdediger die het meeste kopduels wint uit de vijf grote competities (Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk).

Marcelo wint 85,5% van zijn luchtduels en doet daarmee beter dan Virgil Van Dijk. Verrassende naam in de top-3 is Harry Maguire van Leicester City op de tweede plaats. De meeste verdedigers uit de lijst zijn werkzaam in de Premier League (4).

1. Marcelo (85,5%, OL)

2. Harry Maguire (85,3%, Leicester)

3. Virgil van Dijk (84,1%, Liverpool)

4. Shane Duffy (83,1%, Brighton&Hove)

5. Pablo (82,9%, Bordeaux)

6. Christopher Jullien (82,7%, Toulouse)

7. Dimitris Siovas (82%, Leganés)

8. Mats Hummels (80,5%, Bayern)

9. Bruno Alves (80,3%, Parme)

10. Issa Diop (79,8%, West Ham)

Bayern München twee weken zonder Neuer

Bayern München kan twee weken geen beroep doen op doelman Manuel Neuer. De keeper liep in het met 4-1-gewonnen duel tegen Fortuna Düsseldorf een blessure op in zijn kuit en moest gewisseld worden.

Neuer had eerder ook al last gehad van dezelfde blessure in zijn kuitspier en mistte daardoor enkele duels. De doelman is volgens de club veertien dagen niet buiten strijd. Hij mist hierdoor waarschijnlijk de competitiewedstrijden tegen Werder Bremen en FC Nürnberg. Ook de halve finale van de Duitse beker tegen Werder Bremen moet Neuer aan zich voorbij laten gaan.