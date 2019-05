Football Talk buitenland. Keulen stijgt weer naar Bundesliga - Mertens: “Ik wil bij Napoli blijven” Voetbalredactie

06 mei 2019

Keulen stijgt weer naar Bundesliga

Keulen mag volgend seizoen opnieuw voetballen in de Bundesliga. Het verzekerde zich na een 0-4-zege bij Greuther Fürth van de titel in de tweede Bundesliga.

Keulen liet de voorbije weken meermaals punten liggen, en greep daarom eind vorige maand in. Coach Markus Anfang moest vertrekken, beloftecoach Andre Pawlak nam over. Met Pawlek aan het hoofd stelde het team uit Noordrijn-Westfalen de titel en promotie veilig. Keulen zakte vorig seizoen als rode lantaarn uit de Bundesliga.

Voor de tweede plaats in de eindstand, die ook recht geeft op promotie, komen nog drie clubs in aanmerking: SC Paderborn, Union Berlin en Hamburger SV. Er zijn nog twee speeldagen te gaan.

Casillas heeft ziekenhuis verlaten: ‘Ik voel me goed’

Doelman Iker Casillas heeft vandaag het ziekenhuis mogen verlaten. De Spaanse recordinternational (167 caps), die de palen van FC Porto verdedigt, verbleef daar nadat hij woensdag een hartaanval op training kreeg. “Ik ben een beetje emotioneel maar het gaat goed”, verklaarde Casillas.

“Ik heb veel geluk gehad”, vervolgde de keeper, die zijn toekomst open laat. “Ik moet twee weken rusten, al kan dat ook twee maanden worden. Dat weet ik nog niet, de toekomst ligt open. Maar dat maakt me eerlijk gezegd ook niet uit. Het belangrijkste is dat ik er nog ben.”

De 37-jarige oud-keeper van Real Madrid raakte woensdagochtend onwel op de training van Porto. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad werd vervoerd, constateerden de doktoren een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Casillas onderging nadien een hartbehandeling.

Casillas verlengde pas in maart zijn aflopende contract bij de Portugese topclub. De doelman, sinds 2015 actief bij de Draken, en Porto kroonden zich vorig seizoen tot Portugees kampioen.

Russisch gerecht vraagt celstraf voor voetballers Mamaev en Kokorin

Het Russische gerecht heeft een effectieve celstraf gevraagd voor voetballers Pavel Mamaev (FC Krasnodar) en Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg). Het duo wordt beschuldigd van agressie tegenover een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel. Mamaev en Kokorin zitten sinds de feiten, uit oktober 2018, in voorlopige hechtenis.

Het gerecht vraagt een straf van een jaar en vijf maanden voor Mamaev en een jaar en zes maanden voor Kokorin, melden Russische persagentschappen.

Het duo maakte het in oktober vorig jaar wel erg bont. Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 28-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen zichtbaar dronken in een café in de Russische hoofdstad Moskou functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat bleek uit bewakingsbeelden. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Beide voetballers slingerden Pak, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.

Celtic-verdediger Boyata opgenomen in Elftal van het Jaar in Schotland

Celtic-verdediger en Rode Duivel Dedryck Boyata is opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Schotse hoogste klasse, zo maakte de PFA, de Schotse spelersfederatie, vandaag bekend.

Celtic was met naast Boyata ook nog Kristoffer Ajer, Callum McGregor, Scott Brown en James Forrest de hoofdleverancier en zo deed het net beter dan stadsgenoot Rangers (Allan McGregor, James Tavernier, Alfredo Morelos en Ryan Kent). Ook Craig Halkett (Livingston) en Graeme Shiennie (Aberdeen) haalden de selectie.

De 28-jarige Boyata, die met een knieblessure buiten strijd is, pakte afgelopen weekend zijn vierde titel met Celtic. Waarschijnlijk ook zijn laatste, de verdediger aast al langer op een vertrek uit Schotland.

Mertens: “Ik wil bij Napoli blijven”

Rode Duivel Dries Mertens denkt niet aan vertrekken bij Napoli. Dat heeft de aanvaller laten weten aan La Gazzetta dello Sport. Mertens scoorde gisteren voor Napoli in de felbevochten 2-1-zege tegen Cagliari, waardoor zijn teller in de Serie A nu op 82 stuks staat. Daarmee doet Mertens, vandaag jarig, beter dan Diego Maradona (die op 81 competitietreffers bleef steken, red.). In het verleden deden enkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) het nog beter voor de ‘Partenopei’ in de hoogste Italiaanse afdeling. En Mertens kan ook topschutter aller tijden van Napoli over alle competities heen worden. De pocketspits deed het net tot dusver 107 keer trillen voor Napoli en Attila Sallustro (108), Diego Maradona (115) en Marek Hamsik (123) doen op dat vlak nog beter. Maar Mertens wil de aanval inzetten.

“Ik wil bij Napoli blijven, het record van Hamsik verbeteren en zo deel blijven uitmaken van de geschiedenis van deze club”, aldus Mertens in La Gazzetta dello Sport. “Ik voel me hier goed en volgend seizoen speel ik zeker nog in Napels. Daarna zullen we wel zien welke plannen de club heeft.” Mertens maakte in de zomer van 2013 de overstap van PSV naar Napoli.

Liverpool zeker zonder Salah tegen FC Barcelona

Liverpool kan morgenavond in de clash tegen FC Barcelona in de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League geen beroep doen op sterspeler Mo Salah, zo maakte coach Jürgen Klopp bekend op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

De Egyptenaar viel zaterdag tegen Newcastle uit met een hoofdblessure en moest van het veld gedragen worden met een draagberrie. Nadien keek hij in de kleedkamer naar het slot van de wedstrijd en zag hij hoe zijn vervanger Divock Origi in extremis toch nog een 2-3-zege uit de brand sleepte, waardoor Liverpool titelconcurrent Manchester City weer onder druk zette. Omdat ook Roberto Firmino (spierblessure) out is voor het duel met Barça, mag Origi van speelminuten dromen.