Football Talk buitenland. Kane vastbesloten om finale Champions League te halen - Origi in CL-elftal van de week

09 mei 2019

Divock Origi heeft zijn plaatsje in Elftal van de Week

De UEFA heeft zijn Elftal van de Week in de Champions League bekendgemaakt. Daarin zit deze week één landgenoot, Liverpool-aanvaller Divock Origi. De 24-jarige Rode Duivel scoorde dinsdagavond twee keer in de verbazingwekkende 4-0 zege van de Reds tegen Barcelona.

Door die zege ging niet Barcelona - dat de heenwedstrijd met 3-0 had gewonnen - maar Liverpool naar de finale. Origi krijgt in het Elftal van de Week dan ook nog het gezelschap van nog vijf ploegmakkers. Ook doelman Alisson Becker, verdedigers Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk en middenvelders Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum zijn erbij.

Verder bestaat het elftal uit drie spelers van Ajax, verdediger Mathijs de Ligt, middenvelder Hakim Ziyech en aanvaller Dusan Tadic en twee Tottenham-sterkhouders, (aanvallende) middenvelders Dele Alli en Lucas Moura. Die laatste velde woensdag het lot van Ajax door een zuivere hattrick in de tweede helft. Daardoor won Tottenham met 2-3 in de Johan Cruijff Arena (na de 0-1 in Londen) en plaatste het zich voor zijn eerste finale ooit.

Doel: Alisson Becker (Bra/Liverpool)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Mathijs de Ligt (Ned/Ajax)

Middenveld: Lucas Moura (Bra/Tottenham), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Dele Alli (Eng/Tottenham), Jordan Henderson (Eng/Liverpool), Hakim Ziyech (Mar/Ajax)

Aanval: Divock Origi (BEL/Liverpool), Dusan Tadic (Ser/Ajax)

Kerem Demirbay ruilt Hoffenheim voor Bayer Leverkusen

De Duitse middenvelder Kerem Demirbay (25) stapt van Hoffenheim over naar Bayer Leverkusen. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2024. “Met Kerem Demirbay halen we een technisch vaardige middenvelder met een neus voor doelpunten”, zegt Leverkusens sportief directeur Simon Rolfes. “Kerem is een echte sterkhouder bij Hoffenheim en zal ook bij ons een sleutelrol krijgen.”

Leverkusen zou zo’n 30 miljoen euro betalen voor de tweevoudige international, die in 2017 met Duitsland de Confederations Cup won. Met nog twee speeldagen voor de boeg, staat Hoffenheim achtste in de Bundesliga, op een punt van Europees voetbal. Leverkusen is vijfde en strijdt nog volop voor Champions League-kwalificatie. Demirbay is dit seizoen goed voor vier goals en tien assists in 30 wedstrijden.

Bayern München schiet Kaiserslautern te hulp met benefietduel

Ter ondersteuning van het noodlijdende 1. FC Kaiserslautern speelt Bayern München op 27 mei een benefietwedstrijd op de befaamde Betzenberg. Alle inkomsten komen ten goede aan de thuisclub, die de extra inkomsten heel goed kan gebruiken. Kaiserklautern heeft vanwege financiële problemen nog geen licentie voor het huidige derde profniveau in Duitsland verkregen.

“FC Kaiserslautern is één van de grote traditionele clubs in Duitsland”, zei Karl-Heinz Rummenigge, bestuursvoorzitter van Bayern München. “In het verleden hebben we intense en ook legendarische duels tegen die club gespeeld. Voetbal leeft van emoties en van sportieve rivaliteit, maar ook van solidariteit. Daarom helpen we graag en we hopen dat FC Kaiserslautern in de nabije toekomst weer in de Bundesliga kan spelen.”

Kaiserslautern degradeerde in 2012 uit de Bundesliga en moest in 2018 opnieuw een stapje terug doen naar de derde divisie. Bayern München schiet met de zogenoemde reddingswedstrijden wel vaker bedreigde voetbalclubs in Duitsland te hulp.

Harry Kane stoomt zich klaar voor finale: “Ga nu nog harder trainen”

Tottenham Hotspur plaatste zich dankzij een 2-3 zege op het veld van Ajax voor het eerst voor de finale van de Champions League. De Spurs deden dat zonder hun topschutter Harry Kane. Kane staat al sinds begin april aan de kant met een enkelblessure, opgelopen in de heenwedstrijd van de kwartfinales tegen Manchester City, maar hoopt fit te zijn voor de finale op 1 juni tegen Liverpool.

“Het herstel verloopt goed, sinds deze week loop ik alweer over het veld”, liet de 25-jarige aanvaller, die door het dolle heen was na de stuntzege van zijn ploeg in de Johan Cruijff Arena, weten. Kane maakte dit seizoen, ondanks twee zware enkelblessures, al 24 goals (alle competities tesamen) voor de Spurs.

“Ik ga nu nóg harder trainen, om de trainer te laten zien dat ik op tijd fit kan zijn”, vervolgde Kane, die tijdens de rust - bij een 2-0 voorsprong voor Ajax - zijn teammaats moed was gaan inspreken in de kleedkamer. “We zeiden tegen elkaar: er zijn nog 45 minuten om alles te geven. Ik ben bovenal fan van deze club en weet wat het voor iedereen betekent om de finale te halen. De jongens hebben zoveel passie getoond in de tweede helft. Ik ben er sprakeloos van.”

Ciman en Pozuelo verliezen met Toronto bij titelhouder Atlanta

Toronto FC heeft in de Major League of Soccer (MLS) geen punten kunnen rapen op bezoek bij landskampioen Atlanta United. Het Canadese team, met voormalige Rode Duivel Laurent Ciman en de Spanjaard Alejandro Pozuelo (ex-Genk) negentig minuten tussen de lijnen, ging met 2-0 onderuit. Atlanta, het team van de Nederlandse coach Frank de Boer, scoorde via Villalba en Gressel.

Het is voor Toronto de derde nederlaag in negen MLS-duels. De Canadezen staan in de tussenstand in de Eastern Conference vierde, op vier punten van leider Philadelphia Union, dat wel twee duels meer speelde. Atlanta United (veertien punten uit negen duels) is zevende.