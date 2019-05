Football Talk Buitenland. Juninho wordt sportief directeur bij Lyon, Sylvinho T1 Redactie

19 mei 2019

12u15 0 Football Talk Buitenland Clubicoon Juninho wordt sportief directeur bij Olympique Lyon. Sylvinho is de nieuwe T1. Voorzitter Jean-Michel Aulas kondigde gisteren al de komst van de twee Brazilianen aan.

De 44-jarige Juninho, gekend om zijn indrukwekkende traptechniek, speelde tussen 2001 en 2009 voor Lyon. Met de club behaalde de middenvelder zeven opeenvolgende landstitels (2002-2008). In 2009 pakte hij de beker.

Sylvinho (45) is een ex-speler van Corinthians, Celta Vigo, Arsenal, Barcelona en Manchester City. Hij heeft zijn contract verbroken bij de Braziliaanse voetbalbond, hij was assistent van bondscoach Tite.

“Sylvinho heeft niet veel ervaring als T1", stelde de Lyon-voorzitter. “Maar, zonder een vergelijking te willen maken met Zinédine Zidane, je ziet dat topspelers zich snel kunnen inwerken in ambitieuze projecten.”

Met nog één speeldag voor de boeg in de Ligue 1 is de club van Jason Denayer al zeker op de derde plaats te eindigen. Lyon zal dan ook volgende seizoen aantreden in de Champions League.

