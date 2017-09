Football Talk buitenland: Jonge Belg van Inter moet veld met draagberrie verlaten - Ook Varane verlengt bij Real Madrid De voetbalredactie

FA start met volledige profcompetitie voor vrouwen

De Engelse voetbalbond FA start in seizoen 2018-2019 met een volledig professionele competitie voor vrouwen. De FA maakte vandaag bekend dat er volgend seizoen een hoogste klasse gaat komen met veertien clubs en een niveau eronder een klasse met twaalf clubs. Alle voetbalsters op het hoogste niveau worden fullprofs voor minimaal zestien uur per week, exclusief de speeldagen.



De herstructurering van de voetbalpiramide bij de vrouwen is een mijlpaal volgens Katie Brazer, hoofd van het vrouwenvoetbal bij de FA. "Door een topsportomgeving te creëren zullen we meer speelsters en betere speelsters voortbrengen. Bovendien zal de interesse en spanning in de competitie toenemen en zal de competitie meer fans trekken, wat ook weer goed is voor de de commerciële waarde van de clubs."



Red Flame Jana Daniëls speelt momenteel in de Engelse eerste klasse bij Bristol City.

Varane verlengt bij Real tot medio 2022

De Franse verdediger Raphaël Varane heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Real Madrid. De 24-jarige Varane, die nog vastlag bij de Koninklijke tot medio 2020, verlengde zijn contract met twee extra jaren tot medio 2022. Dat maakte Real Madrid bekend op haar website.



De Koninklijke verlengde de afgelopen weken al de contracten van Isco en Marcelo. Ook coach Zinedine Zidane claimde vorige week zijn contract al verlengd te hebben, al bevestigden de Madrilenen dat voorlopig nog niet.



De in Rijsel geboren Varane brak in het seizoen 2010-2011 door bij Racing Lens. Nauwelijks een seizoen later volgde al de overstap naar Madrid, waar Varane voorlopig kwam tot 196 officiële optredens (en 10 goals). Varane speelde ook al 37 interlands voor Les Bleus, waarin hij twee keer scoorde.

Spartak Moskou wacht weer straf van UEFA

Spartak Moskou moet opnieuw vrezen door de UEFA te worden gestraft wegens wangedrag van de fans. Tijdens de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Liverpool werden gisteravond provocerende spandoeken getoond. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Na negentig minuten stond de 1-1-eindstand op het bord.



Het is de tweede keer deze maand dat de regerende Russische landskampioen in staat van beschuldiging is gesteld. Bij de uitwedstrijd in Slovenië tegen Maribor raakte een in het vak met Spartak-aanhangers afgestoken vuurpijl bijna scheidsrechter Deniz Aytekin. Dat leverde Spartak een boete van 60.000 euro op. Ook mag de Russische club geen fans meenemen naar Spanje voor het uitduel met Sevilla op 1 november.

Werner kampt met duizeligheid na intens lawaai in stadion Besiktas

De Duitse aanvaller Timo Werner (RB Leipzig) werd gisteren in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas na 32 minuten vervangen omdat hij last had van duizeligheid. Zijn coach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) wijt de duizeligheid aan het intens lawaai in het stadion.



"Timo heeft last van zijn bloedsomloop en ademhalingsproblemen", legde Hasenhüttl uit. "Na onze terugkeer naar Leipzig zal hij een specialist consulteren."



Medische onderzoeken moeten ook uitzoeken of Werner niet oververmoeid is. De aanvaller is onmisbaar voor Leipzig en speelt daarom altijd voor de vicekampioen van vorig seizoen. Tussendoor speelde hij in september ook nog twee interlands voor Duitsland.



"In de eerste helft waren mijn spelers een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas", bevestigde Hasenhüttl. "Maar het is onmogelijk je hierop voor te bereiden. Het lawaai was oorverdovend. We hebben nog een jong team en moeten nog ervaring opdoen. Dit was een goede les voor ons. Ik heb gezien dat ik kon rekenen op de jongens in zo'n omstandigheden."

Zinho Vanheusden moet veld met draagberrie verlaten

De Belgische verdediger Zinho Vanheusden heeft vandaag in de 40ste minuut van de wedstrijd in de Youth League tussen zijn club Inter en Dinamo Kiev het veld op een brancard moeten verlaten. De 18-jarige Vanheusden lijkt op het eerste oog een ernstige knieblessure te hebben.



Vanheusden, opgeleid bij Standard alvorens in 2015 naar Inter te trekken, werd door de coach van de Nerazzurri, Luciano Spalletti, tijdens de eerste zes competitiematchen van het eerste elftal van Inter telkens geselecteerd. Hij speelde dan wel geen minuut, toch wordt de jonge Limburger samen met Andrea Ranocchia gezien als de eerste oplossing bij het uitvallen van het vaste centrale verdedigingsduo Milan Skriniar-Joao Miranda.

City maanden zonder Mendy?

Manchester City lijkt het de komende maanden zonder zijn Franse linksachter Benjamin Mendy te moeten doen. Dat kondigde City-coach Pep Guardiola gisteren na de met 2-0 gewonnen groepswedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk aan. Mendy kampt met een zware knieblessure.



De 23-jarige Fransman, deze zomer overgekomen van Monaco, was dinsdag aanwezig in het Etihad Stadium, maar moest zichzelf ondersteunen met krukken. "Mendy zal woensdag naar Barcelona reizen om onderzoeken te ondergaan", liet Guardiola weten. "Daarna zullen we zien. Maar onze eerste indruk is dat hij langer dan verwacht langs de lijn zal staan. Dat is heel frustrerend, voor hem in het bijzonder. Ook voor het team is het een zwaar verlies. Mendy is een heel sterke back, uniek in zijn soort."



Guardiola liet verstaan van plan te zijn in januari, wanneer de mercato opnieuw open gaat, een vervanger voor Mendy aan te trekken. Dinsdag gebruikte de Catalaan de Engelse middenvelder Fabian Delph als linksachter. Ook Danilo en Fernandinho zijn volgens Guardiola capabel op de linksachter hun streng te trekken.

