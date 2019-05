Football Talk Buitenland. James Rodríguez keert terug naar Real Madrid De voetbalredactie

03 mei 2019

11u12 0

James Rodríguez (27) keert terug naar Real Madrid. Bayern München heeft laten weten de optie tot koop (voor 42 miljoen euro) op de Colombiaanse international niet te willen lichten. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. James heeft twee jaar bij de kampioen van Duitsland gespeeld.

Vermoedelijk gaat James het komend seizoen niet spelen voor Madrid. Coach Zinédine Zidane heeft al laten doorschemeren niet zo onder de indruk te zijn van de middenvelder. Of James dit seizoen nog voor Bayern speelt is twijfelachtig. Het komend weekeinde ontbreekt hij tegen Hannover in elk geval wegens een blessure.