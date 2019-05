Football Talk Buitenland. James blijft niet bij Bayern - Liverpool moet Keïta in volle titelstrijd missen De voetbalredactie

03 mei 2019



Liverpool moet Keïta rest van het seizoen missen

Naby Keïta zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Liverpool. De Guinese middenvelder blesseerde zich eergisteren in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona. Hij zal minstens twee maanden buiten strijd zijn, meldde Liverpool-trainer Jürgen Klopp vandaag op zijn persconferentie: “Het is erg jammer, want hij was in een heel goede vorm. Ook voor Guinea is het spijtig, want de Africa Cup staat voor de deur”, aldus Klopp.

Keita viel woensdag al na 24 minuten uit in Camp Nou. Jordan Henderson verving hem. Liverpool verloor het duel met 3-0 en staat volgende week dinsdag voor een loodzware opgave om alsnog de Champions Leaguefinale te halen. In de Premier League volgen de Reds met nog twee matchen te gaan op een punt van leider Manchester City. Zaterdagavond spelen Salah en co in Newcastle. Vorige zomer kwam Keïta voor 60 miljoen over van RB Leipzig en speelde dit seizoen 33 wedstrijden in het shirt van Liverpool, waarin hij drie keer scoorde.

Gelukkig voor Liverpool keert Alex Oxlade-Chamberlain terug uit blessure, al is de Engelsman een heel ander type, aanvallender ingesteld, als Keïta: “En we moeten eerst nog zien of ‘Ox’ de intensiteit van de matchen meteen aankan”, was Klopp voorzichtig.

Bayern laat James Rodriguez na seizoen gaan

James Rodríguez (27) keert terug naar Real Madrid. Bayern München heeft laten weten de optie tot koop (voor 42 miljoen euro) op de Colombiaanse international niet te willen lichten. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. James heeft twee jaar bij de kampioen van Duitsland gespeeld. Dit seizoen was hij slechts titularis in 19 van de 45 gespeelde wedstrijden.

Vermoedelijk zal James komend seizoen niet voor Real Madrid uitkomen. Coach Zinédine Zidane heeft al laten doorschemeren niet zo onder de indruk te zijn van de middenvelder. Of James dit seizoen nog voor Bayern speelt is twijfelachtig. Het komend weekeinde ontbreekt hij tegen Hannover in elk geval wegens een blessure.