Football Talk buitenland: Iniesta tien dagen buiten strijd met kuitverrekking - ook Verratti in lappenmand

Barcelona-middenvelder Andrés Iniesta heeft vandaag een verrekking aan de kuit opgelopen in de 3-0 overwinning tegen Las Palmas. De Catalaanse club verklaarde dat Iniesta zo'n tien dagen buiten strijd zal zijn en zo de komende interlandperiode met het Spaanse nationale elftal zal moeten missen.



"Andrés Iniesta heeft een verrekking in de kuit van zijn linkerbeen opgelopen. Hij zal ongeveer tien dagen buiten strijd zijn", bracht Barcelona in een communiqué naar buiten. Daardoor mist Iniesta de laatste twee interlands van Spanje tegen Albanië en Israël in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland. De Spanjaarden hebben genoeg aan één zege om hun ticket naar Rusland te boeken.



Het valt af te wachten of de 33-jarige Iniesta op tijd hersteld geraakt voor de topper tegen Atlético Madrid op 14 oktober in het nieuwe Metropolitanostadion. Barcelona gaf ook nog mee dat Rafinha een kijkoperatie aan de knie heeft ondergaan. Het is niet duidelijk hoelang de 24-jarige Braziliaanse middenvelder buiten strijd zal zijn.

Verratti ook in de lappenmand

Nog vanuit Italië komt het bericht dat PSG-middenvelder Marco Verratti niet beschikbaar is voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van Italië. Dat kondigde de Italiaanse voetbalbond FIGC aan. Italië neemt het op 6 en 9 oktober respectievelijk tegen Albanië en Macedonië op. Een concrete uitleg over het uitvallen van Verratti kwam er (nog) niet, maar hij zou zich zaterdag tegen Bordeaux geblesseerd hebben. Hij wordt vervangen door Nicolo Barella van Cagliari. Italië telt met nog twee wedstrijden te gaan drie punten minder dan Spanje, terwijl alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks voor het WK in Rusland plaatst. De nummers twee spelen barrages.

