Football Talk buitenland: Hertha knielt tegen discriminatie 08u19

Het is een opvallende trend: een handvol Amerikaanse sporters weigert rechtop te staan tijdens het volkslied. In plaats daarvan knielen ze, om op die manier te protesteren tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. De Amerikanen, die door hun actie op ramkoers liggen met president Trump, hebben nu navolging gekregen vanuit Duitsland. De spelers en stafleden van Hertha gingen voor de match tegen Schalke 04 immers ook op hun knieën zitten. "Als club kunnen we veel mensen bereiken. We leven niet meer in de 18de maar in de 21ste eeuw. Er zijn echter mensen die ideologisch nog niet zo ver zijn. Als we ons steentje kunnen bijdragen, is dat alleen maar goed", gaf de club duiding bij de actie.





