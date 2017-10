Football Talk buitenland: Hertha knielt tegen discriminatie, maakt Dembélé comeback tegen Real? 08u19 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Mousa Dembélé lijkt klaar om comeback te maken tegen Real Madrid

Mousa Dembélé trainde, een dag voor het duel met Real Madrid op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League, mee met zijn team Tottenham in het Santiago Bernabeustadion. Dat lieten de Spurs weten op hun website. Als hij na de training geen reactie krijgt, is hij klaar om deel uit te maken van de selectie van coach Mauricio Pochettino.

Dembélé sukkelde met een enkelblessure sinds eind september, maar kon vrijdag de groepstrainingen hervatten. Zaterdag deed hij nog niet mee in de thuiswedstrijd van de Spurs tegen Bournemouth (1-0).

Naast Dembélé kan Pochettino ook rekenen ook linksachter Danny Rose. De Engelsman sukkelde de voorbije maanden met een knieblessure en stond sinds 31 januari niet meer op het veld. "Rose zal niet starten, maar zou kunnen inkomen in de loop van de partij", liet Pochettino optekenen.

TEAM NEWS: Danny Rose and @mousadembele have both travelled to Madrid and will train with the team tonight. pic.twitter.com/dC42fgXtnX Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Coach en voorzitter vliegen buiten bij Rennes

De Franse eersteklasser Stade Rennes heeft voorzitter René Ruello en coach Christian Gourcuff uit hun functies ontheven. Dat laat een bron dichtbij de club weten. De slechte resultaten van het team, dat momenteel vijftiende staat in de Ligue 1, gaven de doorslag.

Olivier Letang, voormalig sportief directeur van PSG, zou door eigenaar François-Henri Pinault als nieuwe voorzitter aangesteld worden. Al werd dit nog niet bevestigd door Stade Rennes zelf. De nieuwe trainer zou Christophe Galtier, jarenlang aan het roer bij Saint-Etienne, worden. Het dubbele ontslag komt er twee dagen na de nederlaag in de Bretoense derby tegen Guingamp (2-0).

Ruello was sinds mei 2014 voorzitter van Rennes. Vorige week verbond hij zijn lot nog aan dat van zijn persoonlijke vriend, coach Christian Gourcuff. Ruello stelde Gourcuff in de zomer van 2016 aan als voorzitter van Rennes. Deze zomer spendeerden de rood-zwarthemden nog voor 37 miljoen euro aan nieuwe spelers. Onder meer Hamari Traore (ex-Lierse) werd weggeplukt bij tweedeklasser Stade Reims.

Eigenaar Napoli wil spelers sparen in Champions Leagueduel met City

Aurelio De Laurentiis, eigenaar van het Napoli van Dries Mertens, wil dat de coach Maurizio Sarri zijn topspelers rust gunt in het Champions Leagueduel met Manchester City. Volgens de steenrijke Italiaan heeft Napoli andere prioriteiten.



Na acht duels staat Napoli ongeslagen bovenaan in de Serie A en zaterdag wacht de kraker met de nummer twee, Inter. "Ik denk dat we de spelers die het vaakst spelen wat rust moeten geven", aldus De Laurentiis. "De wedstrijd tegen Inter staat om de hoek en die is erg belangrijk. We moeten daar dus goed over nadenken."



"In de Champions League moeten we ons alleen druk maken om het halen van de volgende ronde. We hoeven niet alles per se te winnen", vertelt de eigenaar. Napoli staat op dit moment gedeeld tweede in Groep F, samen met Shakhtar Donetsk. "We moeten de juiste strategie toepassen", meent De Laurentiis. "Gelukkig heb ik een coach die een enorm goede strateeg is."

Tsjechische ref Pavel Kralovec leidt Anderlecht-PSG

De Tsjech Pavel Kralovec (40) is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Champions Leagueduel tussen Anderlecht en het Franse PSG. Kralovec leidde in november 2014 de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Wales (0-0) in het Koning Boudewijnstadion. Twee jaar eerder was hij de scheidsrechter in de door België met 0-3 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd in Servië.



Het duel tussen Anderlecht en PSG wordt woensdagavond (20u45) gespeeld in het Constant Vanden Stockstadion. Paarswit staat na nederlagen tegen Bayern München (3-0) en Celtic (0-3) met 0 op 6 vierde en laatste in groep B. PSG leidt met het maximum van 6 punten na ruime zeges tegen Celtic (0-5) en Bayern (3-0).

Het is een opvallende trend: een handvol Amerikaanse sporters weigert rechtop te staan tijdens het volkslied. In plaats daarvan knielen ze, om op die manier te protesteren tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. De Amerikanen, die door hun actie op ramkoers liggen met president Trump, hebben nu navolging gekregen vanuit Duitsland. De spelers en stafleden van Hertha gingen voor de match tegen Schalke 04 immers ook op hun knieën zitten. "Als club kunnen we veel mensen bereiken. We leven niet meer in de 18de maar in de 21ste eeuw. Er zijn echter mensen die ideologisch nog niet zo ver zijn. Als we ons steentje kunnen bijdragen, is dat alleen maar goed", gaf de club duiding bij de actie.





