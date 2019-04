Football Talk buitenland. Henry naar Amerika? - Frankfurt legt goudhaantje definitief vast - Dembélé pakt China in Redactie

Henry naar Amerika?

Is de Major League Soccer de volgende bestemming van Thierry Henry? De gewezen assistent van de Rode Duivels is na zijn mislukt avontuur bij AS Monaco alvast in gesprekken met de New York Red Bulls om er de honneurs van hoofdtrainer waar te nemen. Op zich geen verrassing, de Fransman speelde er tussen 2010 en 2014.

Eintracht Frankfurt haalt goudhaantje Luka Jovic definitief binnen

Eintracht Frankfurt heeft trots laten weten de aankoopoptie op topschutter Luka Jovic te hebben gelicht. De 21-jarige Serviër werd de voorbije twee seizoenen gehuurd van Benfica, maar Frankfurt bezat een aankoopoptie. Die werd woensdag gelicht. De aanvaller ligt nu bij de Duitse club vast tot medio 2023. De aankoopoptie zou om en bij de zeven miljoen euro hebben gelegen.

Jovic maakte het voorbije seizoen een indrukwekkende ontwikkeling door. De spits hielp met zijn goals Frankfurt aan een voorlopige vierde plaats in de Bundesliga, een plek die volgend seizoen Champions League-voetbal oplevert, en een stek in de kwartfinales van de Europa League.

Na zijn negen goals (in 27 wedstrijden) vorig seizoen zit hij deze campagne al aan 25 treffers (in veertig officiële duels). De Serviër staat tweede in de topschutterslijst van de Bundesliga met zeventien goals, en trof ook in de Europa League al acht keer raak. In die Europa League spelen Jovic en Frankfurt donderdagavond hun terugwedstrijd tegen Benfica, de club die Jovic uitleende. In het heenduel in Portugal verloren de Duitsers met 4-2. Jovic nam de eerste Duitse treffer voor zijn rekening.

Levante krijgt gelijk in zaak tegen Barcelona

Levante, dat haar uitschakeling in de achtste finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona had aangevochten, heeft woensdag haar gelijk gekregen. Dat liet de Spaanse voetbalbond (RFEF) weten. Levante vocht de uitschakeling aan, omdat Barcelona een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld.

Er moest bekeken worden of verdediger Chumi inderdaad niet mocht spelen, nadat hij een schorsing had opgelopen bij de reserveploeg van Barcelona. Chumi speelde mee in de heenwedstrijd op 10 januari, die Barcelona met 2-1 won.

De disciplinaire organen van de RFEF hadden in een eerste fase geweigerd om de zaak te bekijken, omdat Levante deze te laat had aangebracht. Levante stapte daaropvolgend naar het Spaanse sporttribunaal (TAD), dat de zaak alsnog heropende.

Het tribunaal besliste in het voordeel van de club, maar weigerde achteraf het resultaat te wijzigen vanwege het belang van de rechtszekerheid. Barcelona zal dus haar parcours in de Copa del Rey gewoon kunnen blijven voortzetten. De Catalanen spelen op 25 mei de finale tegen Valencia.

Stijn Schaars beëindigt voetballoopbaan

De Nederlander Stijn Schaars stopt op het einde van het seizoen met voetballen. De 35-jarige middenvelder heeft dit seizoen veel last van blessures. “Ik heb geen zin meer in structurele fysieke problemen. Mentaal kan ik het nog makkelijk, ook qua conditie en spel. Alleen je hebt ook met je lichaam te maken en dat geeft nu gewoon aan dat het beter is om te stoppen”, liet Schaars optekenen, die bij Heerenveen speelt en dit seizoen nog afmaakt.

Schaars begon zijn profloopbaan bij Vitesse (2002-205) en kwam daarna achtereenvolgens uit voor AZ (2005-2011), Sporting Lissabon (2011-2013) en PSV (2013-2016). In 2006 behaalde hij met Jong Oranje de Europese titel in Portugal. Met AZ won Schaars in 2009 de landstitel. Met PSV werd hij twee keer kampioen, in 2015 en 2016.

Schaars maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal dat op het WK van 2010 als tweede eindigde. In totaal behaalde hij 24 interlands.

Atlético Madrid verlengt contract van Jan Oblak tot 2023

Jan Oblak heeft zijn lot langer aan Atlético Madrid verbonden. De Sloveense doelman (26) zette woensdag zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2023.

Oblak kwam in de zomer van 2014 naar Atletico, als vervanger van Thibaut Courtois. Na een aarzelende start groeide hij er uit tot één van de beste keepers ter wereld. Met ‘Los Colchoneros’ haalde hij in 2016 de finale van de Champions League en won hij vorig seizoen de Europa League. In 203 wedstrijden liet hij 115 keer een clean sheet optekenen. “Ik ben heel blij dat ik deze contractverlenging heb ondertekend en dat ik hier ben. Ik ga deze kleuren naar best vermogen verdedigen en blijf hard werken”, aldus Oblak.

Recordaantal federaties toont interesse in organisatie van WK voetbal voor vrouwen

Negen federaties lonken naar de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. Nooit eerder was er zoveel interesse in het evenement, laat de wereldvoetbalbond FIFA weten.

De voetbalbonden van Argentinië, Australië, Bolivië, Brazilië, Colombia, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika meldden zich allen bij de FIFA. Ook Zuid- en Noord-Korea lieten weten interesse te hebben in een gezamenlijke bid. Alle kandidaten hebben tot 4 oktober de tijd om zich formeel bij de FIFA te melden.

Deze zomer, van 7 juni tot juli, vindt het het achtste WK voor vrouwen plaats in Frankrijk. De Red Flames konden zich niet kwalificeren en verloren begin deze maand nog een oefenmatch tegen titelverdediger USA.

Moussa Dembélé laat zich opmerken in China door “fameuze dribbels en vast balgevoel”

Wie dacht dat Moussa Dembélé in niveau zou verliezen door Tottenham Hotspur te verlaten voor Guangzhou R&F komt bedrogen uit. De Rode Duivel laat regelmatig zijn kunsten zien in de Chinese Super Liga. Een Braziliaanse journalist die de competitie verlslaat, heeft een compilatie gemaakt van zijn beste acties tot dusver.

De competitie in China is pas vijf speeldagen ver en Moussa Dembélé heeft zich duidelijk al in de kijker gespeeld. Leandro Hartung, een Braziliaanse journalist die daar verslag uitgeeft, zette Dembélé’s beste acties op een rij en is enthousiast over onze landgenoot. “Mousa Dembélé staat bekend om zijn fameuze dribbels en vast balgevoel. Hij haalt de druk uit zijn team en schakelt snel om. Zo brengt hij Guangzhou R&F vaak in scoringspositie.”

Zelf heeft Dembélé nog niet veel kunnen scoren, één keer trof hij raak in het nog prille seizoen. Zijn team kent een moeilijke start. Met slechts één overwinning staat het elfde (van de zestien).

Mousa Dembélé é fantástico com os seus dribles. Capaz de rapidamente tirar a bola da pressão, ganhar metros para seu time e depois ainda criar situações de finalização. pic.twitter.com/BaXmBNBoqF Leonardo Hartung(@ HartungLeo) link

Allegri wil “werk afmaken” bij Juventus na uitschakeling in Champions League

De Italiaan, Massimiliano Allegri, zal ook volgend seizoen op de trainersbank van Juventus zitten. Dat vertelde de 51-jarige Italiaan dinsdagavond na de uitschakeling tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. "Ik heb nog een contract en het werk hier is niet af. Als ik niet meer gemotiveerd zou zijn, dan zou ik dat vertellen aan de voorzitter. Maar dat is niet het geval. De voorbije vijf jaar hebben we goed werk geleverd, de spelers hebben vooruitgang gemaakt. Het is niet gemakkelijk om vijf keer kampioen te spelen, twee keer de finale van de Champions League te halen, vier keer de beker te winnen", zei Allegri, die Juventus coacht sinds de zomer van 2014.

Andrea Agnelli, de voorzitter van de Oude Dame, verzekerde eveneens dat de uitschakeling tegen Ajax niet het einde van cyclus betekende. "Volgend seizoen zit Allegri nog op de bank, dat staat vast. Hij heeft nog een contract voor een jaar. Op het einde van het seizoen plannen we een overleg. We hebben een jonge en sterke groep. Volgend seizoen proberen we het opnieuw.”

Bayern München opent voetbalschool in Afrika

Bayern München heeft in het Ethiopische Addis Abeba een voetbalschool geopend. Het is voor de Duitse recordkampioen een primeur op het Afrikaanse continent. Onder meer ex-speler Giovane Elber en bestuurslid Jörg Wacker woonden de officiële opening vandaag bij.

Bayern had al voetbalscholen in de Verenigde Staten, China, Thailand, Japan en Singapore. Met de academie in Addis Abeba richt de Duitse club zich nu ook voluit op Afrika. Bayern wil er lokale talenten opsporen en trainen.