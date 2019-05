Football Talk buitenland. Hazard valt in de prijzen op Chelsea Awards - Supermakelaar Raiola wereldwijd geschorst Redactie

10 mei 2019

23u09 0

Eden Hazard valt in de prijzen

Zijn afscheid bij Chelsea is nakend, maar dat hield de Engelse club niet in om Eden Hazard in de bloemetjes te zetten. Op de jaarlijkse Chelsea Awards viel onze landgenoot in de prijzen als Chelsea-Speler van het Jaar, Speler’s Speler van het Jaar en als maker van Doelpunt van het Jaar. De eerste prijs kreeg hij toegewezen door de club, de tweede door de zijn collega-spelers. De derde kreeg Hazard voor zijn goal in de League Cup tegen Liverpool. Hazard snelde in september voorbij de hele Reds-defensie naar een bijzonder knappe goal. Hazard heeft overigens een record beet. Hij is de eerste voetballer die het vier keer tot Chelsea-Speler van het Jaar schopt. Frank Lampard was tot vandaag gedeeld recordhouder met drie titels.

It’s a hat-trick of awards for @HazardEden10, who wins the @YokohamaCFC Player of the Year! ✨#CFCAwards19 pic.twitter.com/BDfFtGnuqg Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Raiola geschorst door FIFA

Spelersmakelaar Mino Raiola (51) mag na zijn schorsing door de Italiaanse bond nu ook wereldwijd drie maanden zijn vak niet uitoefenen. Zijn neef Vincenzo moet twee maanden functioneel stilzitten. Waarvoor hij precies de straf kreeg is niet geheel duidelijk.De Italiaan heeft tal van bekende spelers zonder zijn hoede, zoals Matthijs de Ligt, Hirving Lozano, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Tot vorig jaar was hij ook makelaar van Romelu Lukaku.

Raiola meldde deze week in beroep te gaan tegen het Italiaanse vonnis, maar dat heeft nog geen effect gehad. De FIFA heeft dat vonnis nu overgenomen, waardoor hij nu ook wereldwijd zijn makelaarsactiviteiten niet mag uitoefenen. In Italië beweren media dat het gaat om een zaak tussen de Italiaan Gianluca Scamacca, oud-speler van PSV en PEC Zwolle, en Raiola. Inmiddels werken beide partijen al maanden niet meer samen. Raiola zelf meende deze week dat ‘een gefrustreerde mafkees’ hem de schorsing heeft bezorgd. Welke gevolgen de zaak precies heeft, laat zich nog lastig inschatten.

David Luiz verlengt contract bij Chelsea tot 2021

De Braziliaanse verdediger David Luiz heeft voor twee jaar bijgetekend bij Chelsea. Hij blijft zo tot 2021 op Stamford Bridge. Dat maakten de Blues, momenteel derde in de Premier League, op Twitter bekend.

David Luiz kwam in 2016 over van PSG voor een transfersom van 37,5 miljoen euro, nadat hij eerder al van 2011 tot 2014 voor de Londense ploeg uitkwam. Luiz’ huidige contract liep eind dit seizoen af en wordt nu dus verlengd tot 2021. De 32-jarige Braziliaan speelde dit seizoen al 48 wedstrijden voor Chelsea en was goed voor 3 doelpunten. Chelsea wist zich dit seizoen al te verzekeren van een plek in de top 4 van de Premier League, dat recht geeft op deelname aan de Champions League. De club zal het op 29 mei nog opnemen tegen Arsenal in de finale van de Europa League.

So happy to be here until 2021 !!! I love this club and I will always give my best for this shirt !! Thank you for all your support!! 💙💙💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/g4Umq1v3Fd David Luiz(@ DavidLuiz_4) link

UEFA overweegt quasi gesloten Champions League

Als de controversiële hervorming van de Europese clubcompetities, woensdag voorgesteld door de Europese voetbalbond (UEFA), werkelijkheid wordt, dan zouden 128 clubs vanaf 2024 over drie competities in totaal 647 wedstrijden spelen. De Champions League zou, zoals eerder circuleerde in verschillende media, zo goed als een gesloten competitie worden. Dat blijkt uit documenten die persagentschap AFP vrijdag kon inkijken.

De 128 ploegen zouden als volgt ingedeeld worden: 32 clubs in een quasi gesloten Champions League, 32 clubs in het equivalent van de Europa League en 64 clubs in een derde competitie die onderverdeeld wordt in vier tabellen.

Volgens de door AFP verkregen documenten zou de groepsfase van de Champions League (voorlopig Liga 1 genoemd) in augustus van start gaan, met vier poules van elk acht ploegen. Elke club zou in de eerste ronde veertien wedstrijden spelen, tegenover zes nu. Tot aan de finale zouden er 21 speeldagen zijn.

Het meest controversiële punt is dat de competitie quasi gesloten zou zijn. Slechts vier teams zouden zich kunnen kwalificeren op basis van hun klassement in het nationale kampioenschap. Vier andere zouden hun ticket krijgen via de Europa League, door daarin de halve finales te bereiken. De overige ploegen moeten enkel performant zijn in de Champions League. Om in die competitie te blijven, volstaat het voor die teams om bij de eerste vijf in hun poule te eindigen of om als nummer zes of zeven een barrage te winnen. De UEFA benadrukt verder dat elk land door maximum vijf clubs vertegenwoordigd mag zijn.

In de tweede Europese competitie (ex-Europa League) worden 32 clubs volgens AFP ingedeeld in acht groepen van vier in de eerste ronde. De deelnemers zijn de vier degradanten uit de Champions League, de vier ploegen die het seizoen voordien de kwartfinales van de Europa League verloren, de vier halvefinalisten van het voorbije seizoen in de derde Europese clubcompetitie en twintig teams die zich via hun nationaal kampioenschap wisten te kwalificeren.

De derde clubcompetitie zou wel helemaal open zijn. Al de 64 teams zouden zich van een ticket verzekeren op basis van hun rangschikking in hun nationale kampioenschap.

De Europese profliga’s kantten zich eerder al tegen het project. Ze vrezen voor een devaluatie van de nationale competities.

Isaac Mbenza bevestigt verlengd verblijf bij Huddersfield

Isaac Mbenza zal zijn carrière verderzetten bij de Engelse club Huddersfield Town, zo liet de Belg vandaag weten op een persconferentie. De 23-jarige aanvaller is eigendom van Montpellier en speelt op huurbasis bij Huddersfield, dat ook een aankoopoptie heeft. “Ook volgend seizoen speel ik nog hier”, verzekerde Mbenza. Huddersfield is al zeker van de degradatie naar de Championship op het einde van het seizoen.

Mbenza speelde dit seizoen 21 wedstrijden in de Premier League en maakte afgelopen zondag zijn eerste doelpunt in de Engelse hoogste divisie. “Het scoren van het doelpunt gaf me een geweldig gevoel, ik wil nu nog meer wedstrijden spelen om te kunnen verbeteren en vertrouwen op te doen.”

De aanvaller zal volgend seizoen zijn wedstrijden voor de club moeten spelen in de Engelse tweede divisie, met 15 punten na 37 speeldagen staat de ploeg immers helemaal onderaan in het klassement.

Isaac Mbenza werd geboren nabij Parijs en groeide op in België. Na een passage in Frankrijk bij Valenciennes kwam hij in 2016 bij Standard terecht en amper een half seizoen later ruilde hij de Rouches voor Montpellier, waar hij tussen januari 2017 en juni 2018 59 wedstrijden speelde en goed was voor 13 doelpunten en 3 assists.

Salah en Mané hoeven tijdens CL-finale niet te vasten

Noussair Mazraoui moest woensdag na ruim 20 minuten spelen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3) met een gelletje het vasten verbreken. Op 1 juni, wanneer de CL-finale in Madrid wordt gespeeld, is de ramadan nog niet afgelopen. Toch hoeven de islamitische Liverpool-spelers Mohamed Salah en Sadio Mané dan niet mee te doen.

Salah en Mané kunnen op de dag van de finale gebruikmaken van een ontheffing omdat ze op reis zijn. Reizende moslims, die niet langer dan vier dagen op een bepaalde plek zijn, mogen dan gewoon eten en drinken en het vasten na de ramadan inhalen.

Egyptenaar Salah maakte vorig jaar in de verloren CL-finale tegen Real Madrid ook gebruik van de ontheffing. De eindstrijd was toen in Kiev. Liverpool-coach Jürgen Klopp zei eerder zijn spelers vrij te laten of ze mee willen doen aan de ramadan. “Religie is een privé-aangelegenheid”, aldus de Duitse trainer.

Scott Parker blijft coach van Fulham

Scott Parker blijft ondanks de degradatie van Fulham uit de Premier League hoofdcoach van het Londense team. De 38-jarige oud-middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. Parker volgde eind februari de ontslagen Claudio Ranieri op bij de ploeg van Denis Odoi. Hoewel de ‘Cottagers’ beter gingen voetballen en ook een reeksje van drie zeges op rij neerzetten, konden ze de degradatie niet ontlopen.

Parker, die zijn spelersloopbaan afsloot bij Fulham, moet de club volgend seizoen opnieuw naar de hoogste klasse loodsen. “Ik ben vereerd dat ik deze verantwoordelijkheid krijg toegewezen”, zegt de achttienvoudige international. “We moeten trachten zondag het seizoen in schoonheid te beëindigen tegen Newcastle en daarna kunnen we ons richten op de voorbereidingen voor volgend seizoen, die al gestart zijn.”

David Wagner start volgend seizoen als coach van Schalke 04

Voormalig Huddersfield-trainer David Wagner is de nieuwe coach van Schalke 04. Na een korte ​​pauze komt Wagner terug in actie nadat hij de ‘Terriers’ met wederzijdse toestemming verliet op 14 januari van dit jaar. De Duitser tekende bij Schalke een overeenkomst voor drie jaar en vervangt er interim-trainer Huub Stevens, die het overnam toen Domenico Tedesco in maart werd ontslagen.

Salah opnieuw paraat bij Liverpool

Jürgen Klopp kan zondag op de beslissende slotspeeldag van de Premier League tegen Wolverhampton zo goed als zeker opnieuw rekenen op sterspeler Mohamed Salah. Roberto Firmino blijft wel onbeschikbaar.

Salah viel vorige zaterdag tegen Newcastle (2-3) uit met een hoofdblessure en moest afgevoerd worden met een draagberrie. Andy Robertson en Jordan Henderson, die tegen Barça pijntjes opliepen, raken normaliter ook speelklaar voor dit weekend. Het blijft, met nog één speeldag te gaan, razendspannend aan kop van de Premier League. Manchester City (95 punten) houdt concurrent Liverpool (94) nipt achter zich. Kompany en co sluiten af met een bezoek aan Brighton & Hove Albion en pakken met een zege altijd de titel.

Yaya Touré stopt na rijkgevulde carrière met voetballen

Yaya Touré zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft zijn makelaar laten weten, en is intussen bevestigd door zijn ex-club Manchester City. De 35-jarige Ivioriaan brak bijna twintig jaar geleden bij SK Beveren door.

Touré kwam in 2001 bij Beveren terecht als een van de vele jonge Ivoriaanse spelers uit de voetbalacademie van Jean-Marc Guillou en speelde er tot eind 2003. Via het Oekraïense Metallurg Donetsk (2003-2005), het Griekse Olympiakos (2005-2006) en het Franse Monaco (2006-2007) belandde hij in 2007 bij Barcelona. Met het Spaanse team won hij tweemaal de landstitel, en een keer de Champions League, de Europese Supercup, het WK voor clubs, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup.

Van 2010 tot 2018 verdedigde de middenvelder de kleuren van Manchester City. Over het Kanaal veroverde hij drie landstitels en League Cups, een FA Cup en een Community Shield. Nadien keerde hij terug naar Olympiakos, waar hij eind 2018 alweer vertrok. Nadien zat hij zonder club.

Touré werd vier keer op rij verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar (2011-2014). Als international bij Ivoorkust won hij in 2015 de Afrika Cup en nam hij deel aan drie wereldkampioenschappen.

Wolfsburg trekt Braziliaanse spits aan

De Braziliaanse spits Joao Victor (25) heeft een contract tot 2023 ondertekend bij Wolfsburg. Victor komt over van de Oostenrijkse eersteklasser LASK Linz. “Hij is een speler met een enorme versnelling en kan op die manier voor doelgevaar zorgen. Hij zal onze selectie in aanvallend opzicht versterken en liet in een persoonlijk gesprek een uitstekende indruk”, zegt Marcel Schäfer, sportief directeur van Wolfsburg. Bij LASK, nummer twee in Oostenrijk na Red Bull Salzburg, was Victor dit seizoen goed voor 12 treffers in 25 competitiematchen. In de beker deed hij zes keer de netten trillen.

Der zweite Sommer-Neuzugang steht fest: Der Brasilianer Joao Victor kommt vom LASK aus Österreich und wird ab der kommenden Saison für die Wölfe kicken. Der offensive Außenspieler hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Herzlich willkommen! 💚 #immernudu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/JolipaHuKj VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) link

AZ legt zoon van Ruud Gullit vast

AZ heeft de zoon van Ruud Gullit vastgelegd. Verdediger Maxim Gullit zette zijn handtekening onder een driejarig contract in Alkmaar. De 17-jarige Gullit maakte afgelopen maand in de uitwedstrijd van Jong AZ tegen FC Twente (0-0) als invaller zijn debuut in het profvoetbal. AZ plukte de tiener in 2017 weg bij AFC. “De stappen die hij in 1,5 jaar bij AZ heeft gemaakt, zijn ongelooflijk”, zei de trotse vader Ruud Gullit op AZ TV. “Dit is best wel heel emotioneel. Ik ben heel trots op hem. Het is allemaal zo snel gegaan met ‘Max’.” De ruim 1m90 lange Gullit junior was aanvankelijk linksbuiten. “Hij was snel en wendbaar, maar kreeg te maken met groeipijnen en moest daardoor naar achteren toe”, zegt vader Ruud. “Hij moest het spel voor zich hebben om zich te ontwikkelen. Complimenten aan AFC en AZ, hier heeft hij enorme stappen gemaakt.”

Vader Gullit adviseerde zijn zoon om met diens voornaam Maxim op het shirt te gaan spelen. “Hij moet zichzelf zijn. Maar hij is ook niet bang voor de vergelijkingen. En hij wil zelf met zijn achternaam op zijn shirt spelen.”

Suárez mist finale Copa del Rey na knieoperatie, ook Copa América in gevaar

Barcelona zal dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Luis Suarez. De Uruguayaan, die op de sukkel was met de meniscus, ging onder het mes aan de rechterknie en zal vier tot zes weken out zijn. Dat meldt zijn team Barcelona vrijdag. De goalgetter zal met Barça de finale van de Copa del Rey missen en is onzeker voor de Copa América, die medio juni start.

Dit seizoen was Suarez goed op dreef voor Barça. Hij maakte 25 doelpunten. Dinsdag kon de goalgetter niet verhinderen dat Barcelona met 4-0 onderuit ging bij Liverpool in de halve finales van de Champions League. Daardoor plaatsten de Reds zich, na de 3-0 nederlaag in de heenmatch, alsnog voor de finale.

Barça, dat zich eerder al tot Spaans landskampioen kroonde, speelt op zaterdag 25 mei de finale van de Copa del Rey tegen Valencia. Suarez zal dan dus niet op het veld staan. Ook komt zijn deelname aan de Copa America (14 juni - 7 juli) met Uruguay in het gedrang.

Neymar gaat in beroep tegen schorsing van drie speeldagen

Neymar gaat in beroep tegen zijn schorsing van drie wedstrijden in de Champions League. De aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg de sanctie voor een beledigende post op Instagram na afloop van de verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League begin maart tegen Manchester United (1-3). Hij speelde in die wedstrijd zelf niet mee door een voetblessure.

De Europese voetbalbond UEFA liet weten dat er nog geen datum vastligt waarop het beroep behandeld wordt.

PSG was door die nederlaag - en ondanks een 0-2 zege in Manchester - uitgeschakeld. In het slot van de wedstrijd in Parijs kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt.

“Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”

Bielsa draagt spelers op om door te spelen bij blessure tegenstander

Marcelo Bielsa, coach van Leeds United, schakelt voor de komende play-off met Derby County om promotie naar de Premier League sportiviteit uit. Hij heeft zijn spelers de duidelijke instructie gegeven door te voetballen als een speler geblesseerd op de grond ligt. Ze mogen pas ophouden als de scheidsrechter het spel stillegt.

Bielsa heeft deze afspraken met zijn ploeg gemaakt na de commotie in het duel met Aston Villa eind april. Leeds speelde door terwijl een speler van Aston Villa geblesseerd op de grond lag en zijn ploeggenoten gebaarden dat het spel stilgelegd moest worden. Prompt scoorde Leeds, waarna de spelers van Aston Villa woedend waren. Coach Bielsa besloot sportief te zijn en liet Aston Villa een tegengoal maken. Leeds liep daardoor wel directe promotie vanuit de Championship mis.

De Argentijnse coach wil dergelijke taferelen voorkomen en heeft met zijn spelers afgesproken dat ze zich aan de regels houden. “Dat houdt in dat als er een speler geblesseerd op de grond ligt, wij doorspelen en de bal niet over de lijn schieten. We wachten tot de scheidsrechter het spel stillegt”, aldus Bielsa, die stelt dat hij en zijn spelers verantwoordelijk zijn voor veel mensen bij de club.

Stuttgart versterkt selectie met Argentijn Mateo Klimowicz

VfB Stuttgart heeft de 18-jarige Argentijnse middenvelder Mateo Klimowicz aangetrokken. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2024, zo bevestigt de club. Klimowicz komt over van de Argentijnse tweedeklasser Instituto AC Cordoba. Voor dat team scoorde hij dit seizoen zes keer in zestien wedstrijden.

“Er was veel interesse voor hem maar we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt Thomas Hitzlsperger, sportief directeur van Stuttgart. “Het bevestigt dat Stuttgart de juiste plek is voor jonge talenten.”

De Argentijnse tiener heeft het zelf over “een droom die uitkomt”. “Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe club en het nieuwe seizoen”, stelt hij.

Mateo Klimowicz is de zoon van Diego Klimowicz, een voormalige aanvaller die in de Bundesliga voor Wolfsburg, Dortmund en Bochum uitkwam.

Stuttgart staat met nog twee speeldagen te gaan op de zestiende plaats in de Duitse hoogste klasse. De kans is groot dat Die Schwaben barrages om het behoud zullen moeten spelen tegen de nummer drie uit de tweede klasse.

VfB have signed @MateoKlimowicz from Argentinian second-tier side Instituto AC Cordoba. The 18-year-old has joined on a five-year contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. Welcome to Stuttgart, Mateo!#VfB pic.twitter.com/OKccaQncCu VfB Stuttgart_int(@ VfB_int) link