Football Talk buitenland. Hazard Speler van het Jaar in Engeland? - Doelpunt Lukebakio volstaat niet - Neymar fit voor titelmatch tegen Monaco Redactie

20 april 2019

17u42

Bron: Belga 0

Doelpunt van Lukebakio volstaat niet voor Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf is vandaag op de dertigste speeldag in de Bundesliga met 3-1 onderuit gegaan op het veld van Mainz. Dodi Lukebakio bracht de bezoekers met zijn veertiende treffer van het seizoen langszij, maar de thuisploeg pakte de drie punten en verzekerde zich zo van het behoud.

Mateta zette Mainz al in de eerste minuut op rozen na defensief mistasten, maar Lukebakio (19.) bracht op aangeven van landgenoot Benito Raman in twee tijden de 1-1 op het scorebord. Lukebakio scoorde zijn veertiende treffer in loondienst van Fortuna en gaf ook vijf assists. Raman zit aan tien doelpunten en vier assists. In de tweede helft kon Lukebakio zijn ploeg op voorsprong zetten, maar zijn strafschop strandde tegen de paal. Het doelpunt viel wel aan de overzijde. Onisiwo (67.) mocht helemaal vrijstaand de 2-1 tegen de touwen trappen. Lukebakio (in minuut 76) en Raman (in minuut 81) werden in het slotkwartier nog tevergeefs vervangen door frissere aanvalskrachten. Mateta (87.) legde de 3-1 eindstand vast. Dankzij de overwinning is Mainz mathematisch zeker van het behoud in de Bundesliga. Het staat nu op de elfde plaats met 36 punten, net achter Düsseldorf (37 ptn).

In de Duitse tweede klasse sputtert de motor van Hamburg, dat al vijf competitieduels niet meer kon winnen. Ook tegen Aue bleef de traditieclub steken op een gelijkspel (1-1). Orel Mangala speelde de hele partij voor Hamburg en leverde de assist voor de gelijkmaker. Na een 3 op 15 staat Hamburg nog steeds op de tweede plaats met 53 punten, maar Paderborn (51) en Union Berlijn (50) hijgen in de nek met nog vier speeldagen te gaan. De top twee in de 2.Bundesliga promoveert rechtstreeks, de derde speelt nog play-offs tegen het nummer 16 uit de Bundesliga. FC Keulen (59 ptn) is de fiere leider.

Eden Hazard maakt kans op prijs voor Speler van het Jaar in Engeland

Eden Hazard is een van de zes genomineerden voor de trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League, zo maakte de Professional Footballers’ Association (PFA), de Engelse spelersvakbond, deze middag bekend. Hazard is de enige Belg en ook de enige Chelsea-speler op de lijst. In de verkiezing krijgt hij concurrentie van de drie Manchester City-spelers Sergio Agüero, Raheem Sterling en Bernardo Silva, en het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Sadio Mané.

Hazard won de prestigieuze prijs eerder al in 2015. Vorig jaar eindigde collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne op de tweede plaats, achter de Egyptenaar Mo Salah, die dit jaar de grote afwezige is. Ook de Zuid-Koreaan Heung-min Son zit er niet bij. Hazard groeide toen pas in het slot van de competitie naar zijn beste vorm toe en zat vorig jaar zelfs niet bij de genomineerden.

Dit seizoen trok de Rode Duivel zijn WK-vorm echter door naar de Premier League, waar hij wekelijks een van de weinige lichtpunten is bij Chelsea. In 33 wedstrijden leverde hem dat zestien doelpunten en twaalf assists op. Meer dan een outsider is hij niet. Het is de laatste keer dat Hazard kans maakt op de trofee, want na dit seizoen lijkt een vertrek bij Chelsea zich aan te kondigen. Belangrijkste gegadigde is dan Real Madrid, dat honderd miljoen euro op tafel wil leggen. Chelsea hoopt op een bedrag van 116 miljoen euro, ondanks het feit dat onze landgenoot in Londen maar een overeenkomst meer heeft tot medio 2020. Ook vorige zomer wou Real Hazard na het WK naar Bernabeu halen, maar finaal stuitte de Koninklijke toen op een njet van Chelsea-directeur Marina Granovskaia.

Voor de prijs voor de beste jongere zijn Sterling, Bernardo Silva, Welshman David Brooks (Bournemouth) en de Engelsen Declan Rice (West Ham), Marcus Rashford (Manchester United) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool) de genomineerden.

Neymar fit

Thomas Tuchel kan morgen in de titelmatch tegen AS Monaco op de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 weer rekenen op zijn Braziliaanse vedette Neymar, die sinds eind januari aan de kant staat met een voetblessure. “Vanaf morgen kunnen we hem recupereren”, vertelde Tuchel vandaag op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. “Neymar heeft hard en met veel goesting gewerkt. Hij is echt een speciale speler. Thiago Silva hopen we te recupereren voor de finale van de Coupe de France”, aldus Tuchel. “Ik verwacht een reactie van mijn team na de voorbije teleurstellende wedstrijden.”

Thomas Meunier is nog buiten strijd. De Rode Duivel liep vorig weekend uit bij Lille een hamstringblessure op. Voor de Parijzenaars was het een galawedstrijd die op een zware 5-1 afstraffing uitdraaide, terwijl ze aan een punt genoeg hadden om landskampioen te worden. Woensdag kregen ze daarvoor een nieuwe kans, maar in een inhaalwedstrijd bleek Nantes toen met 3-2 te sterk. Tuchel kwam nadien onder vuur te liggen in Frankrijk en kan zich morgenavond in het eigen Prinsenpark tegen het Monaco van Nacer Chadli geen nieuwe misstap veroorloven, al kan de titel PSG eigenlijk niet meer ontglippen. Ondanks het puntenverlies tellen ze op zes speeldagen voor het einde van de competitie nog steeds een voorsprong van zeventien punten op eerste achtervolger Lille.

Voor PSG wordt het de achtste titel in Frankrijk, de tweede op rij en de zesde sinds 2013. Sindsdien moesten ze enkel in 2016-2017 de oppergaai aan Monaco laten.

Augsburg moet spits Finnbogason rest van het seizoen missen

Augsburg kan dit seizoen niet meer op zijn IJslandse spits Alfred Finnbogason rekenen. De 30-jarige international werd donderdag aan de kuit geopereerd. Dat deelde de Bundesligaclub vandaag mee.

Finnbogason kampt al het hele seizoen met blessures. Desondanks is de de voormalige speler van Lokeren met tien goals in achttien wedstrijden de topscorer van zijn team.

Met 31 punten is Augsburg na dertig speeldagen veertiende en op vier na laatste in de Bundesliga.