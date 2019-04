Football Talk buitenland. Hazard Speler van het Jaar in Engeland? - Doelpunt Lukebakio volstaat niet - Huntelaar brengt Ajax dichter bij titel Redactie

20 april 2019

20u38

Thorgan Hazard en Borussia verliezen topper tegen Leipzig

RB Leipzig heeft vanavond de topper van de dertigste speeldag in de Duitse Bundesliga gewonnen met 1-2 op het veld van Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard speelde 90 minuten bij de thuisploeg.

Vanaf de penaltystip zette Halstenberg (17.) Leipzig op voorsprong. De vleugelverdediger maakte er simpel 2-0 van meteen na de rust. Verder dan de aansluitingstreffer van Plea (61.) kwam Gladbach niet meer. Leipzig verstevigt dankzij de overwinning zijn derde plaats. Met 61 punten volgt Leipzig op 9 punten van leider Bayern München. Borussia is na een matige 5 op 15 vijfde met 51 punten.

Huntelaar brengt Ajax dichter bij titel

Klaas-Jan Huntelaar heeft Ajax in de Eredivisie aan een zwaarbevochten uitzege bij FC Groningen geholpen. De ingevallen aanvaller tekende in de 78e minuut voor het enige doelpunt van een vermakelijke wedstrijd (0-1).

Huntelaar was na zijn doelpunt uitzinnig van vreugde en trok zijn shirt uit. Dat had de ervaren spits echter beter niet gedaan. Hij kreeg een gele kaart en moest vijf minuten later van het veld toen hij na een duel mer Samir Memisevic opnieuw werd bestraft door scheidsrechter Dennis Higler. In een hectische slotfase voorkwam doelman André Onana met een geweldige reflex dat Ajax-huurling Kaj Sierhuis gelijkmaakte.

Door de nipte zege heeft Ajax de regie over de landstitel in eigen hand gehouden, met een voorsprong van drie punten. De regerend kampioen uit Eindhoven neemt het zondag voor eigen publiek op tegen ADO De Haag. Het verschil in doelsaldo is momenteel dertien treffers in het voordeel van Ajax.

Na zeven gewonnen thuisduels op rij bezorgde FC Groningen voor eigen publiek ook Ajax problemen. De thuisploeg had zich voorgenomen de rode loper niet uit te rollen voor de kersverse halve finalist van de Champions League. FC Groningen knokte zich in duels en schuwde het ook niet om af en toe een overtreding te maken. De spelers van Erik ten Hag raakten al snel geïrriteerd van het fysieke verweer dat ze kregen. Ze lieten scheidsrechter Higler herhaaldelijk weten dat hij wel heel veel door de vingers zag.

Met Dusan Tadic weer centraal in de aanval kreeg Ajax voor rust niet veel kansen. De bezoekers hadden wel op voorsprong kunnen komen. Matthijs de Ligt kopte op de paal en Joël Veltman scoorde niet omdat keeper Sergio Padt zich met alles wat hij had voor de bal gooide. Ludovit Reis was vlak voor het rustsignaal namens FC Groningen dichtbij de openingstreffer. De middenvelder schoot rakelings naast.

Nog groter was de kans die Ritsu Doan in de 55e minuut creëerde. De Japanner werkte zich door defensie van Ajax maar faalde vervolgens voor open doel. FC Groningen kon zo gevaarlijk worden omdat de bezoekers steeds meer risico te namen. Trainer Ten Hag bracht na een uur Huntelaar en vervolgens ook nog Kasper Dolberg. Huntelaar, teruggekomen naar Ajax om nog een keer kampioen te worden, zorgde in de 78e minuut voor opluchting in het Amsterdamse kamp.

Assist van Tielemans helpt Leicester aan een punt

De partij tussen West Ham United en Leicester City op de 35e speeldag in de Premier League is vandaag op een 2-2 gelijkspel geëindigd. Youri Tielemans hielp de Foxes in de blessuretijd aan een punt door Barnes met een vlijmscherpe assist op weg te zetten naar de gelijkmaker.

Een handvol ploegen in de Premier League strijdt voor de zevende plaats, wetende dat die nog een Europees ticket kan opleveren bij een Engelse zege in de Champions of Europa League. Leicester City stond er op vier speeldagen van het einde het best voor, maar ook West Ham maakte nog een waterkans. De Hammers hadden drie duels op rij verloren, maar openden sterk tegen Leicester. Antonio (37.) kopte de openingstreffer staalhard binnen. Met de gelijkmaker van Vardy (67.) sloeg de vlam in de pan. Tien minuten voor tijd leek West Ham de zege naar zich toe te trekken. Obiangs schot strandde op de deklat, maar invaller Perez (81.) was goed gevolgd om de 2-1 binnen te tikken. In de blessuretijd kwam Leicester nog langszij. Met een vlijmscherpe doorsteekpass zette Tielemans de ingevallen Barnes (90.+2) op weg naar de 2-2. De Rode Duivel werd nadien meteen vervangen.

Wolverhampton komt ook nog in aanmerking voor de zevende plaats, maar kwam niet verder dan een doelpuntenloze 0-0 tegen Brighton. De ploeg van Leander Dendoncker, die het slotkwartier mocht volmaken bij de Wolves, slaagde er niet in de egelstelling van de bezoekers te ontwrichten. Oude bekende Matt Ryan hielp Brighton, dat nog volop strijdt voor het behoud, met enkele prima reddingen aan een punt. De Australische doelman hield Dendoncker tot twee keer toe van de winnende treffer.

In de strijd voor plek zeven deed Watford een uitstekende zaak door met 1-2 te gaan winnen op bezoek bij het al gedegradeerde Huddersfield. Deulofeu (5. en 80.) zette de Hornets op rozen, de treffer van invaller Ahearne-Grant (90.+3) kwam te laat voor de thuisploeg. Isaac Mbenza speelde 65 minuten mee bij Huddersfield, Christian Kabasele kwam bij Watford niet van de bank. De Hornets zijn nu zevende met 49 punten. Daarachter volgen Leicester (48), Wolverhampton (48), Everton (46) en West Ham (43).

Het al gedegradeerde Fulham ten slotte boekte op bezoek bij Bournemouth zijn eerste uitoverwinning van het seizoen. Aleksandar Mitrovic (53.) trapte vanaf de penaltystip zijn elfde treffer tegen de netten en legde zo de 0-1 eindstand vast. Dennis Odoi maakte bij Fulham de match vol.

Dennis Praet gaat met Sampdoria zwaar onderuit in Bologna

Sampdoria heeft vandaag op de 33e speeldag in de Italiaanse Serie A zijn derde nederlaag op vier competitieduels geleden. De ploeg van Dennis Praet ging met 3-0 de boot in op het veld van staartploeg Bologna.

Sampdoria komt nog in aanmerking voor een Europees ticket, maar heeft nog weinig marge. Tegen Bologna, dat strijdt tegen de degradatie, kon best gewonnen worden. Sampdoria ontfermde zich over het leer, maar de betere kansen waren voor de thuisploeg. Bologna kwam in de tweede helft op voorsprong. De vrijschop van Pulgar strandde op de lat, waarna doelman Audero verblind leek door de zon en naast de bal greep. De onfortuinlijke Tonelli (54.) tikte de 0-1 in eigen doel. Ook op de vrije trap van Pulgar (69.) en de volley van Orsolini (83.) ging doelman Audero niet vrijuit. Sampdoria (48 punten) blijft zo negende, op vijf punten van de felbegeerde zesde plaats. Die geeft recht op de Europa League. Bologna loopt verder weg van de gevarenzone en is zestiende (34 ptn).

Ook Lazio, achtste met 52 punten, liet een steek vallen. De Romeinen, die na de rode kaart voor oude bekende Milenkovic-Savic een uur met een man minder speelden, gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen het al gedegradeerde Chievo. Voor de rode lantaarn was het nog maar de tweede overwinning van het seizoen. Sofian Kiyine maakte bij Chievo het slotkwartier vol. Jordan Lukaku ontbreekt nog steeds bij Lazio door een knieblessure.

Doelpunt van Lukebakio volstaat niet voor Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf is vandaag op de dertigste speeldag in de Bundesliga met 3-1 onderuit gegaan op het veld van Mainz. Dodi Lukebakio bracht de bezoekers met zijn veertiende treffer van het seizoen langszij, maar de thuisploeg pakte de drie punten en verzekerde zich zo van het behoud.

Mateta zette Mainz al in de eerste minuut op rozen na defensief mistasten, maar Lukebakio (19.) bracht op aangeven van landgenoot Benito Raman in twee tijden de 1-1 op het scorebord. Lukebakio scoorde zijn veertiende treffer in loondienst van Fortuna en gaf ook vijf assists. Raman zit aan tien doelpunten en vier assists. In de tweede helft kon Lukebakio zijn ploeg op voorsprong zetten, maar zijn strafschop strandde tegen de paal. Het doelpunt viel wel aan de overzijde. Onisiwo (67.) mocht helemaal vrijstaand de 2-1 tegen de touwen trappen. Lukebakio (in minuut 76) en Raman (in minuut 81) werden in het slotkwartier nog tevergeefs vervangen door frissere aanvalskrachten. Mateta (87.) legde de 3-1 eindstand vast. Dankzij de overwinning is Mainz mathematisch zeker van het behoud in de Bundesliga. Het staat nu op de elfde plaats met 36 punten, net achter Düsseldorf (37 ptn).

In de Duitse tweede klasse sputtert de motor van Hamburg, dat al vijf competitieduels niet meer kon winnen. Ook tegen Aue bleef de traditieclub steken op een gelijkspel (1-1). Orel Mangala speelde de hele partij voor Hamburg en leverde de assist voor de gelijkmaker. Na een 3 op 15 staat Hamburg nog steeds op de tweede plaats met 53 punten, maar Paderborn (51) en Union Berlijn (50) hijgen in de nek met nog vier speeldagen te gaan. De top twee in de 2.Bundesliga promoveert rechtstreeks, de derde speelt nog play-offs tegen het nummer 16 uit de Bundesliga. FC Keulen (59 ptn) is de fiere leider.

Eden Hazard maakt kans op prijs voor Speler van het Jaar in Engeland

Eden Hazard is een van de zes genomineerden voor de trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League, zo maakte de Professional Footballers’ Association (PFA), de Engelse spelersvakbond, deze middag bekend. Hazard is de enige Belg en ook de enige Chelsea-speler op de lijst. In de verkiezing krijgt hij concurrentie van de drie Manchester City-spelers Sergio Agüero, Raheem Sterling en Bernardo Silva, en het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Sadio Mané.

Hazard won de prestigieuze prijs eerder al in 2015. Vorig jaar eindigde collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne op de tweede plaats, achter de Egyptenaar Mo Salah, die dit jaar de grote afwezige is. Ook de Zuid-Koreaan Heung-min Son zit er niet bij. Hazard groeide toen pas in het slot van de competitie naar zijn beste vorm toe en zat vorig jaar zelfs niet bij de genomineerden.

Dit seizoen trok de Rode Duivel zijn WK-vorm echter door naar de Premier League, waar hij wekelijks een van de weinige lichtpunten is bij Chelsea. In 33 wedstrijden leverde hem dat zestien doelpunten en twaalf assists op. Meer dan een outsider is hij niet. Het is de laatste keer dat Hazard kans maakt op de trofee, want na dit seizoen lijkt een vertrek bij Chelsea zich aan te kondigen. Belangrijkste gegadigde is dan Real Madrid, dat honderd miljoen euro op tafel wil leggen. Chelsea hoopt op een bedrag van 116 miljoen euro, ondanks het feit dat onze landgenoot in Londen maar een overeenkomst meer heeft tot medio 2020. Ook vorige zomer wou Real Hazard na het WK naar Bernabeu halen, maar finaal stuitte de Koninklijke toen op een njet van Chelsea-directeur Marina Granovskaia.

Voor de prijs voor de beste jongere zijn Sterling, Bernardo Silva, Welshman David Brooks (Bournemouth) en de Engelsen Declan Rice (West Ham), Marcus Rashford (Manchester United) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool) de genomineerden.

Neymar fit

Thomas Tuchel kan morgen in de titelmatch tegen AS Monaco op de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 weer rekenen op zijn Braziliaanse vedette Neymar, die sinds eind januari aan de kant staat met een voetblessure. “Vanaf morgen kunnen we hem recupereren”, vertelde Tuchel vandaag op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. “Neymar heeft hard en met veel goesting gewerkt. Hij is echt een speciale speler. Thiago Silva hopen we te recupereren voor de finale van de Coupe de France”, aldus Tuchel. “Ik verwacht een reactie van mijn team na de voorbije teleurstellende wedstrijden.”

Thomas Meunier is nog buiten strijd. De Rode Duivel liep vorig weekend uit bij Lille een hamstringblessure op. Voor de Parijzenaars was het een galawedstrijd die op een zware 5-1 afstraffing uitdraaide, terwijl ze aan een punt genoeg hadden om landskampioen te worden. Woensdag kregen ze daarvoor een nieuwe kans, maar in een inhaalwedstrijd bleek Nantes toen met 3-2 te sterk. Tuchel kwam nadien onder vuur te liggen in Frankrijk en kan zich morgenavond in het eigen Prinsenpark tegen het Monaco van Nacer Chadli geen nieuwe misstap veroorloven, al kan de titel PSG eigenlijk niet meer ontglippen. Ondanks het puntenverlies tellen ze op zes speeldagen voor het einde van de competitie nog steeds een voorsprong van zeventien punten op eerste achtervolger Lille.

Voor PSG wordt het de achtste titel in Frankrijk, de tweede op rij en de zesde sinds 2013. Sindsdien moesten ze enkel in 2016-2017 de oppergaai aan Monaco laten.

Augsburg moet spits Finnbogason rest van het seizoen missen

Augsburg kan dit seizoen niet meer op zijn IJslandse spits Alfred Finnbogason rekenen. De 30-jarige international werd donderdag aan de kuit geopereerd. Dat deelde de Bundesligaclub vandaag mee.

Finnbogason kampt al het hele seizoen met blessures. Desondanks is de de voormalige speler van Lokeren met tien goals in achttien wedstrijden de topscorer van zijn team.

Met 31 punten is Augsburg na dertig speeldagen veertiende en op vier na laatste in de Bundesliga.