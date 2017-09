Football Talk buitenland: Hartprobleem ontdekt bij Carvajal Bewerkt door GVS

23u06

Bron: Belga 0 Photo News Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Hartprobleem ontdekt bij Carvajal

Real Madrid moet het een tijdje stellen zonder Dani Carvajal. De Spaanse rechtsback kampt met een ontsteking van zijn hartzakje. Zo'n virusinfectie gaat normaal gesproken vanzelf over, maar dat kan wel enkele weken duren.



Real Madrid hield het vandaaf bij een korte mededeling op de website. Volgens de medische staf van de 'Koninklijke' is het afwachten hoelang Carvajal nodig heeft om te herstellen. Duidelijk is dat de verdediger morgen niet kan meedoen in de thuiswedstrijd tegen Espanyol. Hij moet zich ook afmelden voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Spaanse elftal, tegen Albanië en Israël. Spanje heeft in groep G drie punten meer dan Italië. Ook Alvaro Morata is twijfelachtig bij de Spanjaarden.



Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid moet het ook al stellen zonder zijn andere vleugelverdediger, de Braziliaanse linksback Marcelo (spierblessure).

Parte médico de Carvajal.https://t.co/JdjIAvX0NE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 30 september 2017

André Villas-Boas moet acht wedstrijden brommen

André Villas-Boas, de trainer van het Chinese Shanghai SIPG, heeft vandaag van de Chinese voetbalbond een schorsing van acht wedstrijden gekregen omdat hij eerder deze maand tijdens de partij tegen Beijing Guoan een scheidsrechter beschimpte en beledigende gebaren maakte.



De ex-coach van Chelsea en Tottenham kreeg ook nog een boete van 40.000 yuan (ongeveer 5.000 euro).



Met nog vier speeldagen voor de boeg mag Villas-Boas dit seizoen dus niet meer op de bank plaatsnemen. Een aderlating voor Shanghai SIPG, dat op vier punten staat van leider Guangzhou Evergrande.



Het is niet de eerste maal dit seizoen dat de Portugees op de vingers getikt wordt. Dinsdag kreeg Villas-Boas van de Aziatische voetbalfederatie een sanctie voor "opruiend taalgebruik" in de kwartfinales van de Aziatische Champions League. Eeder deze jaargang kreeg de trainer twee speeldagen schorsing nadat hij op sociale media zijn beklag had gedaan.

photo_news